NEET-UG 2026: રી-ટેસ્ટ પેન-પેપર મોડમાં જ થશે, સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું- હાલ પરીક્ષાની રીત બદલવી સંભવ નહીં
સુપ્રીમ કોર્ટે નીટ રી-ટેસ્ટ માટે કોમ્પ્યુટર આધારિત ટેસ્ટની માંગ કરતી અરજી પર તાત્કાલિક સુનાવણીથી ઈનકાર કરી દીધો.
Published : June 1, 2026 at 3:16 PM IST
નવી દિલ્હી: સોમવારે સુપ્રીમ કોર્ટે તે અરજી પર તાત્કાલિક સુનાવણી કરવાથી ઈનકાર કરી દીધો જેમાં 21 જૂને યોજાનાર NEET-યુજી 2026ની રી-ટેસ્ટમાં હાલના પેન અને પેપર ફોર્મેટના બદલે કોમ્પ્યુટર આધારિત ટેસ્ટ (CBT) મોડથી કરાવવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. કોર્ટે મામલાની આગામી સુનાવણી જુલાઈ મહિનામાં નિર્ધારિત કરી છે.
આ મામલો જસ્ટિસ પી.એસ. નરસિંહા અને જસ્ટિસ અરવિંદ કુમારની બનેલી બેન્ચ સમક્ષ આ કેસ સુનાવણી માટે આવ્યો હતો. શરૂઆતમાં જ, બેન્ચે અરજદારના વકીલને સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, તે આ અરજી પર સુનાવણી કરવા તૈયાર નથી.
એડવોકેટ સત્યમ સિંહે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, તેમના ક્લાયન્ટ ઈચ્છે છે કે, 21 જૂનના રોજ યોજાનાર નેશનલ એલિજિબિલિટી કમ એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ (NEET)-UG 2026ની રી-ટેસ્ટ ફિઝિકલ પરીક્ષા તરીકે નહીં પણ કોમ્પ્યુટર-આધારિત પરીક્ષા (CBT) મોડ દ્વારા યોજવામાં આવે.
"અમે પહેલાથી જ આ પ્રકારના મામલાને ફગાવી દીધા છે... તમે જાણો છો કે અમે કેવા પ્રકારની મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છીએ. પરીક્ષા રદ કરવામાં આવી હતી. તેઓ ફરીથી પરીક્ષા લઈ રહ્યા છે."
ન્યાયાધીશ નરસિંહાએ કહ્યું કે, "તેમના પર જે પ્રકારના દબાણ હેઠળ છે..." જ્યારે વકીલે ફરી કહ્યું કે તેઓ ફક્ત CBT મોડ અંગે પરીક્ષા પર ભાર મૂકી રહ્યા છે, ત્યારે બેન્ચે કહ્યું કે, તે તાત્કાલિક સુનાવણી માટે આ કેસ લેશે નહીં.
આ કેસ મુલતવી રાખતા, ન્યાયાધીશ નરસિંહાએ અવલોકન કર્યું, "અમે રજાઓ પછી આને લઈશું." આ અરજીને રાષ્ટ્રીય પરીક્ષણ એજન્સી (NTA) માં સુધારાની માંગ કરતી બીજી અરજી સાથે ટેગ કરવામાં આવી છે.
બેન્ચ RJD સાંસદ સુધાકર સિંહ અને અન્ય લોકો દ્વારા NEET પરીક્ષા સંબંધિત વિવિધ રાહતો માંગતી અરજીની સુનાવણી કરી રહી હતી.
29 મેના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે પેપર લીકને કારણે NEET-UG 2026 પરીક્ષા રદ કરવાને "આઘાતજનક" ગણાવ્યું, અને નોંધ્યું કે આમાં ઘણી બધી લાગણીઓ અને આકાંક્ષાઓ છે, સાથે જ તેમણે લીક વિશે પણ અનેક સવાલો પૂછ્યા.
સુપ્રીમ કોર્ટે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, જવાબદારી આવશ્યક છે - જવાબદારી ઓળખી શકાય તેવા વ્યક્તિઓ દ્વારા ઉઠાવવી જોઈએ અને નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) ને યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (UPSC) પાસેથી શીખવા વિનંતી કરી, જેણે ક્યારેય આવા ઉલ્લંઘનનો સામનો કર્યો નથી. સુપ્રીમ કોર્ટને જણાવવામાં આવ્યું હતું કે વડા પ્રધાન પોતે NEET પેપર લીક કેસ પર નજર રાખી રહ્યા છે જેથી કોઈ ભૂલ ન થાય.
