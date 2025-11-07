સુપ્રીમ કોર્ટ 11 નવેમ્બરે SIR વિરુદ્ધ અરજીઓ પર સુનાવણી કરશે
ચૂંટણી પંચ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી રહેલા SIR વિરુદ્ધ દાખલ અરજીઓ પર સુપ્રીમ કોર્ટ 11 નવેમ્બરે સુનાવણી કરશે.
Published : November 7, 2025 at 4:04 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે શુક્રવારે 11 નવેમ્બરે મતદાર યાદીઓના ઓલ-ઇન્ડિયા સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) કરવાના ચૂંટણી પંચના નિર્ણયને પડકારતી અરજીઓ પર સુનાવણી કરવા સંમતિ આપી.
એનજીઓ એસોસિએશન ઓફ ડેમોક્રેટિક રિફોર્મ્સનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા એડવોકેટ પ્રશાંત ભૂષણે SIR વિરુદ્ધ અરજીઓ પર વહેલી સુનાવણીની માંગ કરતા કહ્યું કે આ મુદ્દો લોકશાહીના મૂળ સુધી જાય છે.
જસ્ટિસ સૂર્યકાંત અને જોયમલ્યા બાગચીની બેન્ચે કહ્યું કે તે 11 નવેમ્બરથી અરજીઓની સુનાવણી શરૂ કરશે. બેન્ચે નોંધ્યું કે 11 નવેમ્બર પછી ઘણા મહત્વપૂર્ણ કેસ સૂચિબદ્ધ હોવા છતાં, તે SIR કેસોને સમાવવા માટે અન્ય કેસોની સુનાવણીને સમાયોજિત કરવાનો પ્રયાસ કરશે.
ભૂષણે કહ્યું કે આ મામલાની તાકીદ એ હકીકતને કારણે છે કે વિવિધ રાજ્યોમાં SIR પ્રક્રિયા પહેલાથી જ શરૂ થઈ ગઈ છે. ભૂષણે કહ્યું, "દેશના બાકીના ભાગોમાં SIR લાગુ કરવામાં આવ્યું છે અને હવે તે કંઈક અંશે જરૂરી બની ગયું છે. તેઓ આધાર કાર્ડ સ્વીકારી રહ્યા નથી... તેઓ ફક્ત અન્ય દસ્તાવેજો સ્વીકારી રહ્યા છે. આ આપણા લોકશાહીના મૂળને જાય છે." સુપ્રીમ કોર્ટ પહેલાથી જ બિહારમાં SIR કવાયત હાથ ધરવાના ચૂંટણી પંચના નિર્ણયની માન્યતાને પડકારતી અરજીઓની સુનાવણી કરી રહી છે.
16 ઓક્ટોબરના રોજ, ચૂંટણી પંચે બિહાર SIR ને સચોટ જાહેર કર્યું અને સુપ્રીમ કોર્ટને કહ્યું કે અરજદારો, રાજકીય પક્ષો અને NGO, પ્રક્રિયાને બદનામ કરવા માટે ખોટા આરોપો કરવામાં સંતુષ્ટ છે.
ચૂંટણી પંચે સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ દલીલ કરી હતી કે અંતિમ મતદાર યાદીના પ્રકાશન પછી નામો કાઢી નાખવા સામે કોઈપણ મતદાર દ્વારા એક પણ અપીલ દાખલ કરવામાં આવી નથી.
ચૂંટણી પંચે અરજદારોના આરોપને નકારી કાઢ્યો કે મહિનાઓ સુધી ચાલેલી SIR પ્રક્રિયા પછી તૈયાર કરાયેલ રાજ્યની અંતિમ મતદાર યાદીમાંથી મુસ્લિમોને અપ્રમાણસર રીતે બાકાત રાખવામાં આવ્યા હતા.
ચૂંટણી પંચે 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ બિહાર માટે અંતિમ મતદાર યાદી પ્રકાશિત કરી હતી, જેમાં જણાવાયું હતું કે અંતિમ મતદાર યાદીમાં કુલ મતદારોની સંખ્યા 78.9 મિલિયનના અગાઉના આંકડાથી આશરે 47લાખ ઘટીને 74.2 મિલિયન થઈ ગઈ છે.
