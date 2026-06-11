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મીનાક્ષી નટરાજનને રાહત, રાજ્યસભા ઉમેદવારી નામંજૂર વિરૂદ્ધ સુપ્રીમ કોર્ટ સુનાવણી કરશે

નટરાજન કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીની નજીક ગણાય છે. એફિડેવિટમાં જાણકારી છુપાવવાના આરોપમાં તેમનું નોમિનેશન રિજેક્ટ કરવામાં આવ્યું હતું.

કોંગ્રેસના નેતા મીનાક્ષી નટરાજન
કોંગ્રેસના નેતા મીનાક્ષી નટરાજન (IANS)
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By Sumit Saxena

Published : June 11, 2026 at 2:32 PM IST

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નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટ કોંગ્રેસ નેતા મીનાક્ષી નટરાજનની તે અરજી પર શુક્રવારે લિસ્ટ કરવા પર સંમત થયું છે જેમાં મધ્ય પ્રદેશમાં રાજ્યસભા ઉમેદવારી નામંજૂર કરવાને પડકાર આપવામાં આવ્યો છે.

સીનિયર વકીલ અભિષેક મનુ સિંઘવીએ જસ્ટિસ પ્રશાંત કુમાર મિશ્રા અને જસ્ટિસ એ.એસ.ચંદુરકરની બેંચ સામે તાત્કાલિક સુનાવણીનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. સિંઘવીએ આજ અથવા કાલે અરજન્ટ સુનાવણીની માંગ કરી હતી, તેમણે કહ્યું કે આજે નોમિનેશન પરત લેવાનો અંતિમ દિવસ છે અને બેંચને પરિણામોની જાહેરાત પર રોક લગાવાવનો ઓર્ડર પાસ કરવાની ભલામણ કરી હતી. જોકે, બેંચે કહ્યું કે તે આ કેસને કાલે લિસ્ટ કરશે.

ટૂંકી સુનાવણી દરમિયાન, સિંઘવીએ મધ્યપ્રદેશના રાજ્યસભાના ઉમેદવાર સહિત, ઉમેદવાર પાસેથી જરૂરી ખુલાસાઓ અંગે લોક પ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમની કલમ 33-Aનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું, "તમારે એવા કોઈપણ કેસનો ખુલાસો કરવો પડશે જ્યાં બે વર્ષથી વધુની જેલની સજા હોય અને આરોપો ઘડવામાં આવ્યા હોય."

સિંઘવીએ કહ્યું, "અરજદાર મીનાક્ષી નટરાજન અહીં આ વાતનો ખુલાસો નથી કરી રહ્યા કારણ કે આ કેસમાં ફક્ત સમન્સ જારી કરવાનો સમાવેશ થાય છે;

આ તબક્કે કોઈ નોંધ લેવામાં આવી નથી. ક્રમ સંજ્ઞાન, તપાસ, ચાર્જશીટ અને પછી આરોપો ઘડવાનો છે. રિટર્નિંગ ઓફિસરે તેમને ટૂંકા આદેશ દ્વારા ગેરલાયક ઠેરવ્યા હતા. આજે નામાંકન પાછું ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ છે. ટેકનિકલ રીતે, તેઓ આજે સાંજે 4 વાગ્યા પછી પરિણામ જાહેર કરવાના હકદાર છે. આ એક બિનહરીફ મામલો છે - ત્રણ બેઠકો માટે એક જ પક્ષના ત્રણ ઉમેદવારો છે.

સિંઘવીએ દલીલ કરી હતી કે જો આ મામલો કાલે સુનાવણી માટે આવી રહ્યો છે, તો પરિણામ જાહેર ન કરવું જોઈએ. જસ્ટિસ મિશ્રાએ પૂછ્યું, "આ કેવી રીતે જાળવી શકાય? તે ચૂંટણી સાથે સંબંધિત છે." ચૂંટણી પંચનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ ડી.એમ. નાયડુએ જણાવ્યું હતું કે તેમના ક્લાયન્ટને કાગળો આપવામાં આવ્યા નથી. એક પક્ષનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ મુકુલ રોહતગીએ કહ્યું કે તેઓ સિંઘવી દ્વારા આ બાબતનો ઉલ્લેખ કરવાનો વિરોધ કરે છે. નાયડુએ ઉમેર્યું કે ઉપાય બીજે ક્યાંય છે.

દલીલો સાંભળ્યા બાદ, બેન્ચે શુક્રવારે આ મામલાને લિસ્ટ કરવા પર સંમત થયું હતું. મધ્યપ્રદેશથી રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે તેના ઉમેદવાર મીનાક્ષી નટરાજનનું નામાંકન ફોર્મ નકારવામાં આવતા કોંગ્રેસને મોટો ફટકો પડ્યો હતો; મંગળવારે એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે આ નિર્ણય એટલા માટે લેવામાં આવ્યો છે કારણ કે તેમના સોગંદનામામાં એક પેન્ડિંગ કેસ સંબંધિત માહિતી આપવામાં આવી નહતી.

આ પગલું ભાજપ દ્વારા તે આરોપ બાદ ઉઠાવવામાં આવ્યો છે જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે નટરાજને નોમિનેશન પેપરમાં જરૂરી જાણકારી છુપાવી છે. આ મામલે ચૂંટણી અધિકારીઓ પાસે ઓફિશિયલ આપત્તિ નોંધાવી હતી. પાર્ટીએ દાવો કર્યો હતો કે જરૂરી જાણકારી છુપાવવામાં આવી હતી, જે ચૂંટણી નિયમોનું ઉલ્લંઘન છે. ભગવા પાર્ટીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે નટરાજને જાણી જોઇને તેલંગાણા કોર્ટમાં પોતાની વિરૂદ્ધ પેન્ડિંગ એક કેસની માહિતી આપી નથી અને તેમની ઉમેદવારી રદ કરવાની માંગ કરી હતી.

નટરાજન લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા અને કોંગ્રેસના સીનિયર નેતા રાહુલ ગાંધીની નજીક ગણાય છે. આ બેઠક સીનિયર નેતા અને મધ્ય પ્રદેશના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી દિગ્વિજય સિંહે ખાલી કરી હતી. મધ્ય પ્રદેશમાં ત્રણ રાજ્યસભા બેઠક માટે 18 જૂને ચૂંટણી યોજાશે. મંગળવારે ઘટનાક્રમમાં ત્યારે મોટો વળાંક આવ્યો જ્યારે એફિડેવિટમાં જાણકારી છુપાવવાના આરોપમાં તેમનું નોમિનેશન રિજેક્ટ કરવામાં આવ્યું હતું.

રાજ્યસભા ચૂંટણીના રિટર્નિંગ અધિકારી અરવિંદ શર્મા તરફથી જાહેર એક ઓર્ડરમાં કહેવામાં આવ્યું કે વર્તમાન ડૉક્યુમેન્ટ્સની તપાસ કર્યા બાદ એવું જાણવા મળ્યું કે નટરાજને પોતાના નોમિનેશન સાથે જમા કરેલા ફોર્મ 26માં કમ્પલેનને છોડીને એક અધૂરું એફિડેવિટ જમા કરાવ્યું હતું.

નટરાજન કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા અને લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીના નજીકના સહયોગી છે. આ બેઠક વરિષ્ઠ નેતા અને મધ્યપ્રદેશના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી દિગ્વિજય સિંહ દ્વારા ખાલી કરવામાં આવી હતી. મધ્યપ્રદેશમાં રાજ્યસભાની ત્રણ બેઠકો માટે ૧૮ જૂને ચૂંટણી યોજાવાની છે. મંગળવારે એક મોટો વળાંક આવ્યો જ્યારે સોગંદનામામાં માહિતી છુપાવવાના આરોપને કારણે તેમનું નામાંકન રદ કરવામાં આવ્યું.

રાજ્યસભા ચૂંટણી રિટર્નિંગ ઓફિસર અરવિંદ શર્મા દ્વારા જારી કરાયેલા આદેશમાં જણાવાયું છે કે, ઉપલબ્ધ દસ્તાવેજોની તપાસ કર્યા પછી, એવું જાણવા મળ્યું કે નટરાજને તેમના નામાંકન સાથે દાખલ કરાયેલ ફોર્મ ૨૬માં અપૂર્ણ સોગંદનામું - ખાસ કરીને કોર્ટ ફરિયાદને અવગણીને - રજૂ કર્યું હતું.

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