પશ્ચિમ બંગાળ SIR: સુપ્રીમ કોર્ટ વોટર લિસ્ટમાંથી મતદારોના નામ કાઢી નાખવા સામેની અરજી પર વિચાર કરશે
પશ્ચિમ બંગાળ SIR અંગે બેન્ચને કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ અરજી મતદાર યાદીમાંથી પહેલાના મતદારોના નામ કાઢી નાખવા સંબંધિત છે.
Published : March 9, 2026 at 2:14 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટ કેટલાક લોકોની તે અરજી પર વિચાર કરવા તૈયાર થયું છે જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે ચૂંટણી પંચે પશ્ચિમ બંગાળ SIR પ્રક્રિયા દરમિયાન તેમના નામ મતદાર યાદીમાંથી દૂર કર્યા છે.
આ અરજી ચીફ જસ્ટિસ સૂર્યકાંત અને જસ્ટિસ જોયમલ્યા બાગચીની બનેલી બેન્ચ સમક્ષ મૂકવામાં આવી હતી. બેન્ચે સીનિયર વકીલ મેનકા ગુરૂસ્વામીની દલીલો પર ધ્યાન આપ્યું હતું. બેન્ચને જણાવવામાં આવ્યું કે આ અરજી અગાઉના મતદારોના નામ દૂર કરવા સાથે જોડાયેલી છે.
સીનિયર વકીલે દલીલ કરી હતી કે, આ મતદારો એવા મતદારો હતા જેમણે અગાઉ મતદાન કર્યું હતું અને તેમના દસ્તાવેજો હવે સ્વીકારવામાં આવતા નથી. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે વર્તમાન પરિસ્થિતિઓમાં, તે ન્યાયિક અધિકારીઓના નિર્ણયો સામે અપીલ કરી શકતા નથી. સીનિયર વકીલે ભાર આપતા કહ્યું કે અપીલ સ્વીકાર્ય છે. ટુંકી દલીલો સાંભળ્યા બાદ બેન્ચ મંગળવારે કેસની સુનાવણી માટે તૈયાર થઇ હતી.
24 ફેબ્રુઆરીના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) કવાયત અંગે બન્ને પક્ષ, પશ્ચિમ બંગાળ સરકાર અને ચૂંટણી પંચની ચિંતાઓ સમાન રીતે મહત્ત્વપૂર્ણ છે અને કોર્ટે મતદાર યાદીની ચોકસાઇ અને પવિત્રતા સુનિશ્ચિત કરવાની જરૂર છે. સુપ્રીમ કોર્ટે આદેશ આપ્યો હતો કે કોલકાતા હાઇકોર્ટ પશ્ચિમ બંગાળમાં મતદાર યાદીના SIRને ઝડપી બનાવવા માટે ઓછામાં ઓછા ત્રણ વર્ષનો અનુભવ ધરાવતા સિવિલ જજોને પણ તૈનાત કરી શકે છે.
સુપ્રીમ કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે કોલકાતા હાઇકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસે સુપ્રીમ કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે, 'તાર્કિક વિસંગતતા' અને 'અનમેપ્ડ' કેટેગરી હેઠળ ચિન્હિત થયેલ મતદાર દસ્તાવેજોની ચકાસણી માટે 294 સેવારત અને નિવૃત જિલ્લા અને અધિક જિલ્લા ન્યાયાધીશોને તૈનાત કર્યા બાદ પણ આ કવાયતમાં 50 લાખ કેસ કવર કરવા માટે લગભગ 80 દિવસ લાગશે.
