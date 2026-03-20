આરોપીઓનો વરઘોડો કાઢી અપમાનજનક વિડિયો પર સુપ્રીમ કોર્ટ કડક! કહ્યું – બ્લેકમેલિંગ જેવી હરકતો

મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંતની અધ્યક્ષતાવાળી બેન્ચે આરોપીઓના વરઘોડા કાઢવાની હરકતોને “ડિજિટલ અરેસ્ટ” જેવી નવી પદ્ધતિ ગણાવી છે.

સુપ્રીમ કોર્ટની ફાઈલ તસવીર
સુપ્રીમ કોર્ટની ફાઈલ તસવીર (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 20, 2026 at 10:26 PM IST

નવી દિલ્હી: આરોપીઓને દારડાથી બાંધી અને હાથકડી પહેરાવીને વરઘોડો કાઢવા મામલે સુપ્રીમ કોર્ટમાં થયેલી જાહેર હિતની અરજી પર આજે સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. જેમાં સોશિયલ મીડિયા પર ‘મીડિયા’ના નામે ચાલી રહેલી કેટલીક શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિઓને લઈને સુપ્રીમ કોર્ટે ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. કોર્ટે સ્પષ્ટ રીતે જણાવ્યું છે કે, કેટલાક તત્વો પોતાને મીડિયા તરીકે રજૂ કરીને હકીકતમાં બ્લેકમેલિંગ જેવી પ્રવૃત્તિઓમાં સંકળાયેલા છે.

મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંતની અધ્યક્ષતાવાળી બેન્ચે આરોપીઓના વરઘોડા કાઢવાની હરકતોને “ડિજિટલ અરેસ્ટ” જેવી નવી પદ્ધતિ ગણાવી છે. કોર્ટે નોંધ્યું કે, “આ એક પ્રકારનું ડિજિટલ અરેસ્ટ છે, પરંતુ દુર્ભાગ્યે હજી સુધી તેને સ્પષ્ટ રીતે ગુનો માનવામાં આવતો નથી.”

અરજદાર દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે કેટલાક પોલીસ વિભાગો તેમના સત્તાવાર ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ્સ પર આરોપીઓના ફોટા અને વિડિયો પોસ્ટ કરે છે, જેમાં તેમને હાથકડી પહેરાવેલી, દોરડાથી બાંધેલા, માર ખાતા અથવા અપમાનજનક સ્થિતિમાં દર્શાવવામાં આવે છે. આ પ્રકારની પોસ્ટ્સ આરોપીઓના મૂળભૂત અધિકારોનું ઉલ્લંઘન કરે છે.

અરજદારના વકીલ ઉત્કર્ષ દવેએ કોર્ટમાં દલીલ કરતા જણાવ્યું હતું કે, સોશિયલ મીડિયા પર આવા કન્ટેન્ટના પ્રસારથી આરોપીઓની પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન થાય છે અને ટ્રાયલ પહેલા જ તેઓને જાહેરમાં દોષિત તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે. તેમણે આ મુદ્દે કડક માર્ગદર્શિકા અને તેના અમલની જરૂરિયાત ઉપર ભાર મૂક્યો હતો.

સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટે નોંધ્યું કે, આ મુદ્દે અગાઉથી જ તમામ રાજ્ય પોલીસ દળોને માર્ગદર્શિકા આપવામાં આવી છે, જેમાં આરોપીઓના અધિકારોનું ઉલ્લંઘન કરતી સામગ્રી પ્રકાશિત ન કરવા માટે સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. કોર્ટે અરજદારોને આ માર્ગદર્શિકાના પાલન અંગેની સ્થિતિ જાણવા માટે રાહ જોવાની સલાહ આપી હતી.

તે સાથે જ કોર્ટે અરજદારોને છૂટછાટ આપી છે કે તેઓ નવી અને વિસ્તૃત અરજી દાખલ કરી શકે, જેમાં વિવિધ રાજ્યોમાં આ માર્ગદર્શિકાનું કેટલું પાલન થયું છે તેની તાજી વિગતો રજૂ કરી શકે. આ સમગ્ર મામલો હવે સોશિયલ મીડિયા, પોલીસ અને ‘મીડિયા’ની જવાબદારી અંગે મોટા પ્રશ્નો ઊભા કરી રહ્યો છે. ડિજિટલ યુગમાં વ્યક્તિગત અધિકારોની સુરક્ષા અને કાનૂની મર્યાદાઓ સ્પષ્ટ કરવાની જરૂરિયાત વધુ મજબૂત બની રહી છે.

