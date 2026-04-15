પવન ખેરાની વધી શકે છે મુશ્કેલી, તેલંગાણા કોર્ટે આપેલા આગોતરા જામીન પર સુપ્રીમ કોર્ટે રોક લગાવી
આસામના મુખ્યમંત્રી હિંમતા બિશ્વા સરમાના પત્ની દ્વારા દાખલ કરાયેલા કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટે પવન ખેરાના વચગાળાના ટ્રાન્ઝિટ આગોતરા જામીન પર રોક લગાવી દીધી છે.
Published : April 15, 2026 at 12:17 PM IST|
Updated : April 15, 2026 at 12:25 PM IST
નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસ નેતા પવન ખેરાની મુશ્કેલીમાં વધારો થઈ શકે છે. આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા શર્માની પત્ની વિરુદ્ધ અનેક પાસપોર્ટ હોવાના આરોપો લગાવવા બદલ નોંધાયેલી એફઆઈઆરના સંદર્ભમાં કોંગ્રેસના નેતા પવન ખેરાને આપવામાં આવેલા એક અઠવાડિયાના ટ્રાન્ઝિટ બેલ પર સુપ્રીમ કોર્ટે સ્ટે આપ્યો છે.
તેલંગાણા હાઈકોર્ટ દ્વારા તેમને આપવામાં આવેલા આગોતરા (ટ્રાન્ઝિટ) જામીન પર સ્ટે માંગતી આસામ સરકાર દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજી પર જસ્ટિસ જે.કે. મહેશ્વરી અને અતુલ એસ. ચાંદુરકરની બેન્ચે ખેરાને નોટિસ જારી કરીને ત્રણ અઠવાડિયામાં જવાબ માંગ્યો છે. જોકે, બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે જો ખેરા આસામમાં આગોતરા જામીન માટે અરજી કરવા માંગે છે, તો આજનો સર્વોચ્ચ અદાલતનો આદેશ આડમાં આવશે નહીં.
The Supreme Court stays the one-week transit-bail granted to Congress leader Pawan Khera in connection with an FIR registered against him for allegedly making allegations against the wife of Assam CM Himanta Biswa Sarma that she holds multiple passports.— ANI (@ANI) April 15, 2026
ગયા શુક્રવારે, તેલંગાણા હાઈકોર્ટે કોંગ્રેસ નેતા પવન ખેરાને એક અઠવાડિયાના આગોતરા જામીન મંજૂર કર્યા હતા, જેમાં જસ્ટિસ કે. સુજાનાની બેન્ચે તેમને આગોતરા જામીન માટે યોગ્ય ફોરમનો સંપર્ક કરવા માટે સમય આપ્યો હતો, અને નોંધ્યું હતું કે તેઓ એક અઠવાડિયાની અંદર આગળ વધી શકે છે.
આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા શર્માની પત્ની રિનિકી ભૂયાન શર્મા દ્વારા નોંધાયેલા કેસમાં તેલંગાણા હાઈકોર્ટ દ્વારા કોંગ્રેસ નેતા પવન ખેરાને આપવામાં આવેલા એક અઠવાડિયાના ટ્રાન્ઝિટ આગોતરા જામીન પર સુપ્રીમ કોર્ટે બુધવારે રોક લગાવી દીધી.
જોકે, કોર્ટે ખેરાના વકીલ દ્વારા વધુ સમય માટે કરવામાં આવેલી વિનંતીને નકારી કાઢી, અને અવલોકન કર્યું હતું કે કોંગ્રેસના નેતાએ કોર્ટમાં ઝડપથી કાર્યવાહી કરી હતી અને તેઓ "કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી".