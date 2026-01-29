નવા UGC નિયમ પર સુપ્રીમ કોર્ટની રોક, જાતિ સંબંધિત વિવાદ વધતા નિર્ણય
સુપ્રીમ કોર્ટે UGCના નવા નિયમો પર રોક લગાવી દીધી છે. કોર્ટે કહ્યું, દૂરઉપયોગ થઇ શકે છે.
January 29, 2026
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે ગુરુવારે યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ્સ કમિશન (UGC)ના વિવાદાસ્પદ નિયમો પર રોક લગાવી દીધી છે. આ નિયમો વિદ્યાર્થીઓમાં વધતા ગુસ્સાને વેગ આપી રહ્યો હતો જેમાં OBC, SC અને ST વિદ્યાર્થીઓના ઉત્પીડન સામે કાર્યવાહી કરવાની વાત કહેવામાં આવી હતી જ્યારે સામાન્ય વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ માટે આવું કોઇ આશ્વાસન આપવામાં આવ્યું નહતું, જેના વિરુદ્ધ એક અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. આ મામલાની સુનાવણી કરતા સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે UGCના નિયમો અસ્પષ્ટ છે, એટલે કે 2012ના નિયમો હાલ પૂરતા અમલમાં રહેશે.
સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચીની સંયુક્ત બેન્ચે નિયમોને પડકારતી અરજીઓ પર કેન્દ્ર સરકાર અને UGCને નોટિસ જારી કરી હતી. નવા નિયમો, જેમાં તમામ ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓને ભેદભાવની ફરિયાદોને ઉકેલવા અને સમાનતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સમાનતા સમિતિઓની રચના કરવાની જરૂર છે, તે 13 જાન્યુઆરીના રોજ સૂચિત કરવામાં આવ્યા હતા.
એક ઉદાહરણ આપતા, CJIએ એમ પણ પૂછ્યું, "ધારો કે દક્ષિણ ભારતનો કોઈ વિદ્યાર્થી ઉત્તર ભારતની કોઈ સંસ્થામાં પ્રવેશ મેળવે છે (અથવા તેનાથી વિપરીત), અને તેમના વિરુદ્ધ અપમાનજનક ટિપ્પણીઓ કરવામાં આવે છે. પીડિત અને ટિપ્પણી કરનાર વ્યક્તિની જાતિ ઓળખ સ્પષ્ટ નથી. શું આ UGC જોગવાઈ તે પરિસ્થિતિને સંભાળી શકશે?"
સુનાવણી દરમિયાન, CJI એ કહ્યું, "75 વર્ષ પછી, એક દેશ તરીકે, આપણે જાતિવિહીન સમાજ બનાવવા માટે આપણે જે કંઈ કરી શકીએ તે બધું પ્રાપ્ત કરી લીધું છે. શું આપણે પાછળ જઈ રહ્યા છીએ? શું થશે?" CJIએ કહ્યું, "તમારી ક્રિયાઓમાં મને બીજો એક નિયમ લાગે છે જે તમે અલગ છાત્રાલયો વિશે વાત કરી રહ્યા છો. ભગવાન માટે, કૃપા કરીને એવું ન કરો! અમે છાત્રાલયોમાં રહ્યા છીએ; વિદ્યાર્થીઓ સાથે રહે છે. અમે આંતર-જાતિય લગ્ન પણ કર્યા છે. આપણે જાતિવિહીન સમાજ તરફ આગળ વધવું જોઈએ."
બેન્ચે અવલોકન કર્યું કે જો તે હસ્તક્ષેપ નહીં કરે, તો તેના ખતરનાક પરિણામો આવશે, એમ કહીને કે તે સમાજને વિભાજીત કરશે અને ગંભીર પરિણામો ભોગવશે. જસ્ટિસ બાગચીએ કહ્યું કે અરજી કરનાર વકીલની વાત યોગ્ય છે કે જો 2012 રેગ્યુલેશન મોટા પાયે ભેદભાવની વાત કરે છે અને રેગિંગના સ્વરૂપમાં ભેદભાવનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હોય તો અરજદારના વકીલ સાચા હતા.
ન્યાયાધીશ બાગચીએ કહ્યું, "રક્ષણાત્મક અથવા સુધારા કાયદામાં પાછા શા માટે ફરવું જોઈએ? પર્યાવરણીય કાયદામાં નોન- રિગ્નેશનનો સિદ્ધાંત વિકસિત થયો છે. તે સામાજિક ન્યાય અને સમાનતાનું રક્ષણ કરતા કાયદાઓમાં પણ સમાવિષ્ટ છે. આપણે એવા તબક્કે ન પહોંચવું જોઈએ જ્યાં આપણી પાસે અલગ શાળાઓ હોય, જેમ કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં અશ્વેત બાળકો સાથે થાય છે... શ્વેત છોકરાઓ અને છોકરીઓ અલગ અલગ શાળાઓમાં જાય છે. ભારતની એકતા શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં પ્રતિબિંબિત થવી જોઈએ."
CJIએ અવલોકન કર્યું કે આવી પરિસ્થિતિનો સમાજમાં તોફાની તત્વ ફાયદો ઉઠાવી શકે છે. સુપ્રીમ કોર્ટે પોતાના આદેશમાં કહ્યું, "નોટિસ જારી કરો, જેનો જવાબ 19 માર્ચે આપવાનો રહેશે. સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ નોટિસ સ્વીકારી છે. કારણ કે 2019ની અરજીમાં ઉઠાવવામાં આવેલા મુદ્દાઓ અરજીની બંધારણીયતા પર પણ અસર કરશે... આ અરજીઓને તે અરજી સાથે જોડવી જોઈએ. આ દરમિયાન, UGC રેગ્યુલેશન્સ 2026 ને હોલ્ડ પર રાખવું જોઈએ."
યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ્સ કમિશન (ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં સમાનતાને પ્રોત્સાહન) નિયમો, 2026 એ ફરજિયાત બનાવ્યું હતું કે આ સમિતિઓમાં અન્ય પછાત વર્ગો (OBC), અનુસૂચિત જાતિ (SC), અનુસૂચિત જનજાતિ (ST), વિકલાંગ વ્યક્તિઓ (PwDs) અને મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે. સામાન્ય શ્રેણી વિશે કંઈ કહેવામાં આવ્યું ન હતું.
નવા નિયમો UGC (ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં સમાનતાને પ્રોત્સાહન) નિયમો, 2012ને બદલે છે. 2012ના નિયમો પરામર્શી હતા, જ્યારે 2026 ના નિયમો ફરજિયાત છે. નવા નિયમો સામે દાખલ કરાયેલી અરજીઓમાં દલીલ કરવામાં આવી છે કે જાતિ આધારિત ભેદભાવને SC, ST અને OBCના સભ્યો સામે ભેદભાવ તરીકે સખત રીતે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવ્યો છે.
તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જાતિ આધારિત ભેદભાવનો અવકાશ ફક્ત SC, ST અને OBC શ્રેણીઓ સુધી મર્યાદિત કરીને, UGCએ સામાન્ય અને બિન-અનામત શ્રેણીઓમાં વ્યક્તિઓને સંસ્થાકીય સુરક્ષા અને ફરિયાદ નિવારણનો અસરકારક રીતે ઇનકાર કર્યો છે, જેમને તેમની જાતિ ઓળખના આધારે ઉત્પીડન અથવા ભેદભાવનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આ નિયમો સામે અનેક સ્થળોએ વિરોધ પ્રદર્શનો થયા હતા, જેમાં વિદ્યાર્થી જૂથો અને સંગઠનોએ તેમને તાત્કાલિક પાછા ખેંચવાની માંગ કરી હતી.
શું છે વિવાદ?
સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશના જવાબમાં નવા UGC નિયમો ઘડવામાં આવ્યા હતા. ભેદભાવની ફરિયાદોની તપાસ કરવા અને સમાનતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે તમામ ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં સમાનતા સમિતિઓની રચનાને ફરજિયાત બનાવતા નવા નિયમો 13 જાન્યુઆરીએ સૂચિત કરવામાં આવ્યા હતા.
યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ્સ કમિશન (ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં સમાનતાનો પ્રમોશન) નિયમો, 2026, આ સમિતિઓમાં અન્ય પછાત વર્ગો (OBC), અનુસૂચિત જાતિ (SC), અનુસૂચિત જનજાતિ (ST), અપંગ વ્યક્તિઓ અને મહિલાઓના પ્રતિનિધિઓનો સમાવેશ ફરજિયાત બનાવે છે. તેમાં સામાન્ય શ્રેણીના પ્રતિનિધિત્વને સંબોધવામાં આવ્યું નથી.
અરજીમાં જણાવાયું હતું કે નવા નિયમો જાતિ આધારિત ભેદભાવને SC, ST અને OBC શ્રેણીઓના સભ્યો સામે ભેદભાવ સુધી મર્યાદિત કરે છે. આ નિયમો સામે વિવિધ સ્થળોએ વિરોધ પ્રદર્શનો પણ થઈ રહ્યા છે, જેમાં વિદ્યાર્થી જૂથો અને સંગઠનો તેમને તાત્કાલિક પાછા ખેંચવાની માંગ કરી રહ્યા છે.
UGCના નવા નિયમો શું છે?
- દરેક કોલેજ એક સમાન તક કેન્દ્ર (EOC) સ્થાપિત કરશે.
- EOC પછાત અને વંચિત વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ, ફી અને ભેદભાવ સાથે જોડાયેલી મદદ આપશે.
- સમિતિમાં SC, ST, OBC, મહિલાઓ અને દિવ્યાંગ સામેલ થશે. આ કમિટીનો કાર્યકાળ 2 વર્ષનો રહેશે.
- દરેક કોલેજમાં સમતા સમિતિ બનાવવી પડશે, જેના અધ્યક્ષ કોલેજના પ્રમુખ હશે.
- કોલેજમાં ઇક્વલિટી સ્કવોર્ડ પણ બનશે, જે ભેદભાવ પર નજર રાખશે
- ભેદભાવની ફરિયાદો મળ્યાના 24 કલાકની અંદર એક બેઠક બોલાવવી જરૂરી રહેશે. 15 દિવસની અંદર કોલેજના આચાર્યને રિપોર્ટ સુપરત કરવામાં આવશે.
- કોલેજના આચાર્યએ સાત દિવસની અંદર આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરવાની રહેશે.
- EOC દર છ મહિને કોલેજને રિપોર્ટ કરશે.
- UGC એક રાષ્ટ્રીય દેખરેખ સમિતિની સ્થાપના કરશે. નિયમોના ઉલ્લંઘનને કારણે કોલેજની ગ્રાન્ટ રોકી શકાય છે.
- જાતિ ભેદભાવ અંગે કોલેજને UGCને વાર્ષિક રિપોર્ટ મોકલવો પડશે.
- ગંભીર કિસ્સાઓમાં, UGCની માન્યતા પણ રદ થઈ શકે છે.
- કોલેજ ડિગ્રી, ઓનલાઈન અને ડિસ્ટન્સ કોર્ષ પર પ્રતિબંધ લાગી શકે છે.
