અરવલ્લી હિલ્સના પોતાના ચુકાદા પર જ સુપ્રીમ કોર્ટે લગાવી રોક, ઉચ્ચ સ્તરીય સમિતિ રચવાનો નિર્ણય
અરવલ્લી કેસનું ટાઇટલ 'ઇન રી:ડેફિનેશન ઓફ અરવલ્લી હિલ્સ એન્ડ રેન્જીસ એન્ડ એન્સિલરી ઇશ્યુઝ' છે. આગામી સુનાવણી 21 જાન્યુઆરીએ થશે.
Published : December 29, 2025 at 1:37 PM IST
નવી દિલ્હી: અરવલ્લી પર્વતમાળાની પરિભાષાને મંજૂરી આપવાના વિવાદ વચ્ચે સુપ્રીમ કોર્ટે 20 નવેમ્બરના ચુકાદા પર રોક લગાવી છે. આ કેસમાં વધુ સુનાવણી 21 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ થશે.
સુપ્રીમ કોર્ટે આ ઘટનાની તપાસ માટે ઉચ્ચ સ્તરીય સમિતિની રચના કરવાનો પણ આદેશ આપ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે સરકારની કાર્યવાહી પર સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું કે સરકાર શું કરી રહી છે? તે ખનન ચાલુ રાખશે કે પછી તેના પર રોક લગાવશે?
भारत के चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने अरावली की परिभाषा के मामले में जांच किए जाने वाले मुद्दों की जांच के लिए एक नई एक्सपर्ट कमेटी बनाने का भी आदेश दिया है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 29, 2025
कोर्ट ने इस मामले पर अपने आप संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार और चार अरावली राज्यों - राजस्थान,… https://t.co/qRGA8XD7M5
એક્સપર્ટની ટીમ કરશે અભ્યાસ
સુપ્રીમ કોર્ટે એમ પણ જણાવ્યું કે એક સમિતિ સમય જતાં અરવલ્લી પર્વતમાળાની સ્થિતિનો અભ્યાસ કરશે. આ સમિતિમાં એવા નિષ્ણાતોનો સમાવેશ થશે જે આ ટેકરીઓના બંધારણ અને પર્યાવરણ જાળવવા માટે કામ કરશે. આ ટેકરીઓ થાર રણને ગંગાના મેદાનો તરફ આગળ વધતા અટકાવતો એકમાત્ર અવરોધ છે. કોર્ટે ભાર મૂક્યો હતો સમિતિની ભલામણોને અમલમાં મૂકતા પહેલા અથવા અંતિમ આદેશ આપતા પહેલા, નિષ્ફક્ષ,સ્વતંત્ર અને નિષ્ણાત અભિપ્રાયને ધ્યાનમાં લેવો જોઇએ.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે 20 નવેમ્બરે સુપ્રીમ કોર્ટે અરવલ્લી પર્વતમાળા અને રેન્જની એક જેવી પરિભાષા માની લીધી હતી અને એક્સપર્ટ્સના રિપોર્ટ આવવા સુધી ગુજરાતથી લઇને દિલ્હી સુધીના વિસ્તારમાં નવી માઇનિંગ લીજ આપવા પર રોક લગાવી દીધી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે વિશ્વની સૌથી જૂની પર્વતમાળા સિસ્ટમને સુરક્ષિત કરવા માટે અરવલ્લી પહાડ અને રેન્જની પરિભાષા પર MoEF&CC (મિનિસ્ટ્રી ઑફ એન્વાયરમેન્ટ, ફોરેસ્ટ એન્ડ ક્લાઇમેટ ચેન્જ)ની એક કમીટીની ભલામણ માની લીધી હતી.
કમિટીએ ભલામણ કરી હતી કે "અરવલ્લી હિલ્સ"ને અરવલ્લીના નિયુક્ત જિલ્લાઓમાં કોઇ પણ લેન્ડફોર્મ તરીકે સમજવામાં આવશે, જેની ઊંચાઇ 100 મીટર અથવા તેનાથી વધારે હોય તેને જ અરવલ્લી પર્વતમાળા કહેવામાં આવશે.આવા સૌથી નીચા ઘેરાયેલા વિસ્તારની અંદરનો સમગ્ર લેન્ડફોર્મ પછી તે, વાસ્તવિક અથવા કલ્પનાત્મક રીતે વિસ્તૃત હોય, જેમાં ટેકરી, તેના સહાયક ઢોળાવ અને સંકળાયેલ ભૂમિ સ્વરૂપો, તેમના ઢાળને ધ્યાનમાં લીધા વિના, અરવલ્લી પર્વતમાળાનો ભાગ ગણવામાં આવશે."
વધુમાં, જો બે કે તેથી વધુ ટેકરીઓ એકબીજાથી 500 મીટરની અંદર હોય, તો તેમને પણ અરવલ્લી પર્વતમાળાનો ભાગ ગણવામાં આવશે. આ વ્યાખ્યા કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રચાયેલી સમિતિની ભલામણોના આધારે સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી.
ચાર રાજ્યો સુધી વિસ્તરેલી છે અરવલ્લીની પર્વતમાળા
અરવલ્લીની પર્વતમાળાની લંબાઈ 670 કિલોમીટરથી લઈને 800 કિલોમીટર સુધીની છે. એક રિપોર્ટ મુજબ આ પર્વતમાળા 250 કરોડ વર્ષથી પણ વધુ જૂની છે. તે દિલ્હી, હરિયાણા, રાજસ્થાન અને ગુજરાત સુધી વિસ્તરેલી છે અને તેનું સૌથી ઉંચો પર્વત માઉન્ટ આબુનું ગુરુ શિખર છે. જેની ઉંચાઈ 1722 મીટર છે. ગુજરાતમાં 4 જિલ્લાઓમાં અરવલ્લીની પર્વતમાળા વિસ્તરેલી છે. જેમાં અરવલ્લી, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા અને મહેસાણાનો સમાવેશ થાય છે.
