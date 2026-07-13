તમિલનાડુમાં ગૌહત્યા પર પ્રતિબંધ મુકવાના હાઇકોર્ટના આદેશ પર સુપ્રીમ કોર્ટની રોક
મદ્રાસ હાઇકોર્ટે 27 મેના રોજ રાજ્યમાં ક્યાય પણ ગાય અથવા વાછરડાની હત્યા કરવા પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધનો આદેશ આપ્યો હતો.
By Sumit Saxena
Published : July 13, 2026 at 1:38 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે મદ્રાસ હાઇકોર્ટના આદેશ પર સ્ટે મૂક્યો છે જેણે બકરી ઇદ અથવા અન્ય કોઇપણ દિવસે તમિલનાડુમાં ક્યાંય પણ ગાય અથવા વાછરડાની હત્યા પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.
આ મામલો જસ્ટિસ વિક્રમ નાથ અને સંદીપ મહેતાની બેંચ સમક્ષ આવ્યો હતો. બેંચ તમિલનાડુની એક અરજી પર સુનાવણી કરી રહી હતી જેમાં હાઈકોર્ટના આદેશને પડકારવામાં આવ્યો હતો જેણે રાજ્યમાં ગાય અને વાછરડાની કતલ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો.
ખંડપીઠે રાજ્યની અરજી પર નોટિસ જારી કરી હતી અને હાઈકોર્ટના આદેશ પર વચગાળાનો સ્ટે મુક્યો હતો. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે પ્રથમ દૃષ્ટિએ, હાઈકોર્ટ દ્વારા પસાર કરાયેલા આદેશના છેલ્લા ફકરા (જેણે સમગ્ર રાજ્યમાં પ્રતિબંધ લાદ્યો હતો) સુધારણાની જરૂર છે.
રાજ્ય સરકારની અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે હાઈકોર્ટે સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ લાદ્યો હતો, જ્યારે તેની સમક્ષ દાખલ કરાયેલી અરજી માત્ર જાહેર સ્થળોએ ગૌહત્યા પર પ્રતિબંધ મૂકવા સુધી મર્યાદિત હતી. રાજ્ય સરકારે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે હાઈકોર્ટે તે પહેલાંના મુદ્દાને પાર કરી દીધો હતો, અને રાહત આપી હતી જેના માટે ન તો અપીલ હતી કે ન તો વિનંતી.
રાજ્ય સરકારે દલીલ કરી હતી કે આ આદેશ રાજ્યના કાયદાકીય માળખાની વિરુદ્ધ છે, જે "માત્ર નિયમન માટે પ્રદાન કરે છે, પ્રતિબંધ નથી" અને તે કોર્ટ દ્વારા કાયદાને "ફરીથી લખવા અને પુનઃલેખિત કરવા" સમાન છે.
હાઈકોર્ટના જસ્ટિસ જી.આર.સ્વામીનાથન અને વી. લક્ષ્મીનારાયણની ડિવિઝન બેન્ચે હિન્દુ મક્કલ કાચી મહાસચિવ કે. સૂર્ય પ્રશાંતની PILના આધારે જણાવ્યું હતું કે, આ આદેશ બકરી ઇદના એક દિવસ પહેલા 27 મેના રોજ આપવામાં આવ્યો હતો.
અરજદારની વિનંતી હતી કે કતલ માત્ર નિયુક્ત સ્થળોએ જ થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે સૂચનાઓ આપવામાં આવે. જોકે, હાઈકોર્ટે કોઈપણ જગ્યાએ અને કોઈપણ દિવસે ગાય અને વાછરડાની કતલ કરવા પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ ફરમાવ્યો હતો.
હાઈકોર્ટે સરકારી આદેશ પર આધાર રાખ્યો હતો જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે દૂધ ઉત્પાદન અને ગ્રામીણ અર્થવ્યવસ્થાને સુધારવા માટે ગૌહત્યા પર પ્રતિબંધ મૂકવો જરૂરી છે. તેણે સુપ્રીમ કોર્ટના દાખલાઓ પણ ટાંક્યા છે જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે બકરી ઇદની ઉજવણી માટે ગૌહત્યાએ આવશ્યક પ્રથા નથી.
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