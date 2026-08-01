પતિએ પત્ની પર વ્યભિચારનો આરોપ લગાવ્યો; સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું ‘પત્ની ભરણપોષણ મેળવવા માટે હકદાર નથી’
સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે વ્યભિચારમાં રહેતી પત્ની ભરણપોષણ મેળવવા માટે હકદાર નથી.
By Sumit Saxena
Published : August 1, 2026 at 11:37 AM IST
નવી દિલ્હી: શુક્રવારે એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદામાં, સુપ્રીમ કોર્ટે ફોજદારી કાર્યવાહી સંહિતા (CrPC) ની કલમ 125 ની શરતોને વધુ સ્પષ્ટ કરી, જેમાં જણાવ્યું હતું કે વ્યભિચારમાં રહેતી પત્ની ભરણપોષણ માટે હકદાર ન હોઈ શકે. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે આરોપ સ્પષ્ટ અને ખાતરીપૂર્વક પુરાવા સાથે સાબિત થવો જોઈએ તે પહેલાં વચગાળાના ભરણપોષણને પણ રોકી શકાય.
CrPC ની કલમ 125(4) મુજબ, વ્યભિચારમાં રહેતી પત્ની કલમ 125 હેઠળ તેના પતિ પાસેથી ભરણપોષણ અથવા કાનૂની ખર્ચનો દાવો કરી શકતી નથી.
જસ્ટિસ સંજય કરોલ અને વિપુલ એમ. પંચોલીની બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, સારમાં, તેણે નક્કી કરવું જોઈએ કે વ્યભિચારનો આરોપ, જ્યારે કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે પ્રથમ તબક્કે નક્કી થવો જોઈએ કે, જો સાબિત થાય, તો પત્નીનો ભરણપોષણનો અધિકાર છીનવી લેવામાં આવે, અથવા અંતિમ ચુકાદાના તબક્કે તેનો નિર્ણય લેવામાં આવે કે નહીં.
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે જો સ્ત્રી સામે વ્યભિચાર સાબિત થાય છે, તો તેનો ભરણપોષણનો અધિકાર છીનવી લેવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં, ભરણપોષણ માટેની અરજી પર વચગાળાની રાહત આપવાના આદેશ અને ભરણપોષણ માટેની આવી અરજી પર અંતિમ નિર્ણય વચ્ચે નિર્ણય લેવો જોઈએ. બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે બે પ્રકારના પુરાવા હોય છે: પ્રત્યક્ષ અને પરિસ્થિતિગત, અને પહેલો એ છે જે પ્રથમ દ્રષ્ટિએ આરોપને સ્થાપિત કરે છે.
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે જ્યારે કોઈ કેસને પરિસ્થિતિગત પુરાવા દ્વારા સાબિત કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે, ત્યારે રજૂ કરાયેલા સંજોગોનું વિગતવાર સંશોધન જરૂરી છે. બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે સમર્થન પુરાવા, જેમાં ચકાસણીનો સમાવેશ થાય છે, ખાસ કરીને જ્યારે પ્રશ્નમાં રહેલા પુરાવા ઇલેક્ટ્રોનિક હોય, વગેરે, આવશ્યક છે.
બેન્ચે અવલોકન કર્યું હતું કે આવી પ્રક્રિયામાં સમય લાગશે. કલમ ૧૨૫(૪) માં એવી જોગવાઈ છે કે જો વ્યભિચાર સાબિત થાય છે, તો પત્ની વચગાળાના કે અંતિમ ભરણપોષણ માટે હકદાર રહેશે નહીં, તેથી અમે માનીએ છીએ કે જો પતિ કલમ 125(4) હેઠળ દોષિત ઠરે છે, તો જ જો પત્ની ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ હેઠળ અરજી દાખલ કરે છે અને પ્રથમ કિસ્સામાં પુરાવા દ્વારા આરોપો સાબિત કરી શકે છે, તો જ વચગાળાના ભરણપોષણ ભથ્થું બંધ કરી શકાય છે."
બેન્ચે અવલોકન કર્યું કે નીચલી અદાલતોએ સ્પષ્ટપણે એવું માનીને ભૂલ કરી છે કે આવા પ્રશ્નનો નિર્ણય ફક્ત અંતિમ ચુકાદાના તબક્કે જ થઈ શકે છે, કારણ કે આ અભિગમ કાનૂની જોગવાઈઓને બિનજરૂરી બનાવશે.
બેન્ચે અવલોકન કર્યું કે આ સમજણને રેકોર્ડ પર લાગુ કરીને, અપીલકર્તાએ અસંખ્ય ફોટોગ્રાફ્સ અને અન્ય પુરાવા રજૂ કર્યા છે જે સાબિત કરે છે કે તેની પત્ની વ્યભિચાર (સતત ગેરકાયદેસર અથવા લગ્નેત્તર જાતીય સંબંધો અથવા બીજા પુરુષ સાથે વ્યભિચાર) માં સામેલ છે.
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, "આ પુરાવા સ્પષ્ટપણે ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રકૃતિના છે. કોર્ટે એ પ્રશ્ન પર વિચાર કરવો જોઈએ કે રજૂ કરાયેલા પુરાવા વચગાળાના ભરણપોષણના તબક્કે વ્યભિચાર સાબિત કરે છે કે નહીં. એ સ્પષ્ટ છે કે પત્ની રજૂ કરેલા પુરાવાઓની સત્યતા અને કાનૂની માન્યતા પર પ્રશ્ન ઉઠાવી શકે છે, જેનો પછી કોર્ટે વિચાર કરવો પડશે."
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે તેનું માનવું છે કે ટ્રાયલ કોર્ટે કલમ 125(4) હેઠળ અપીલકર્તાની અરજીનો નિર્ણય લેવો જોઈતો હતો. પત્નીની અરજીનો નિર્ણય થાય તે પહેલાં અપીલકર્તાની અરજીનો નિર્ણય લઈ શકાયો નહીં તેવો નિષ્કર્ષ કાઢવો ખોટો હતો.
વ્યભિચારને કારણે ભરણપોષણ મેળવવાની અરજીને ફગાવી દેવાના રાજસ્થાન હાઈકોર્ટના આદેશને પડકારતી એક પુરુષની અપીલ પર સુપ્રીમ કોર્ટે પોતાનો ચુકાદો આપ્યો. આ કિસ્સામાં, દંપતીએ જુલાઈ 2014 માં લગ્ન કર્યા.
લગ્નના થોડા વર્ષો પછી મુશ્કેલી શરૂ થઈ જ્યારે મહિલાએ કથિત રીતે તેના પતિ પર આરોપ લગાવ્યો અને પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરી. મે 2020 માં, તેણી આખરે તેના સાસરિયાઓનું ઘર તેના બાળક અને કિંમતી વસ્તુઓ સાથે છોડી ગઈ અને બાદમાં સ્પેશિયલ એડિશનલ ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ વચગાળાની રાહત માટે અરજી દાખલ કરી.
ત્યારબાદ, પુરુષે CrPC ની કલમ 125(4) હેઠળ અરજી દાખલ કરી, જેમાં જણાવ્યું હતું કે, વ્યભિચારને કારણે, તેની પત્ની કોઈપણ પ્રકારની વચગાળાના ભરણપોષણ, જેને ફગાવી દેવામાં આવ્યું. બેન્ચે પતિ દ્વારા તેની પત્નીના ફોટોગ્રાફ્સ અને વીડિયો મેળવવા માટે ખાનગી ડિટેક્ટીવનો ઉપયોગ કરવા પર પણ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે પુરાવા સંગ્રહની બદલાતી પદ્ધતિઓને સંબોધવા માટે એક સિસ્ટમ હોવી જોઈએ.
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, "કદાચ, આવા પ્રયાસોથી ઉદ્ભવતા મુદ્દાઓને ઉકેલવા માટે કાનૂની, કાયદા અમલીકરણ, ગોપનીયતા નિષ્ણાતો વગેરે પાસેથી તપાસ અને પગલાં લેવાની જરૂર છે." આમાં એવા કોઈપણ વ્યક્તિ માટે ફરિયાદ નિવારણ મંચની સ્થાપનાનો સમાવેશ થાય છે જે વ્યાવસાયિક મર્યાદાઓ ઓળંગી ગયેલા અને વ્યક્તિગત અધિકારોનું ઉલ્લંઘન કરનારા ખાનગી જાસૂસોના કાર્યોથી નારાજ થઈ શકે છે."
બેન્ચે કહ્યું, "વિધાનમંડળે સ્પષ્ટપણે તમામ સંબંધિત બાબતોની પોતાની તપાસ કરવી પડશે અને હાલના નિયમો અને નિયમો ઘડવા પડશે, પરંતુ તે અન્ય અધિકારક્ષેત્રોનો પણ ઉલ્લેખ કરી શકે છે જ્યાં સમાન કાયદા અસ્તિત્વમાં છે, જેમ કે ઓસ્ટ્રેલિયામાં ક્વીન્સલેન્ડ રાજ્ય, ઓન્ટારિયો અને કેનેડા પ્રાંત, નેધરલેન્ડ, સિંગાપોર, વગેરે."
સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે ખાનગી તપાસના પાસા પર, અમે નિર્દેશ આપીએ છીએ કે આ ચુકાદાની એક નકલ ભારત સરકારના કાયદા અને ન્યાય મંત્રાલયના સચિવ અને ભારતના કાયદા પંચના અધ્યક્ષને મોકલવામાં આવે, જેથી તેઓ આ બાબતે જાણકાર અભિપ્રાય મેળવી શકે.