જસ્ટિસ સ્વામીનાથન વિરુદ્ધ ટિપ્પણીના કિસ્સામાં સુપ્રીમ કોર્ટે તમિલનાડુ પાસેથી જવાબ માંગ્યો
મદ્રાસ હાઇકોર્ટના ન્યાયાધીશ જી.આર. સ્વામીનાથને મદુરાઇમાં તિરુપ્પરંકુન્દ્રમ ટેકરી પર દીવા પ્રગટાવવાની મંજૂરી આપી હતી, જેના કારણે તેમની સામે વિરોધ પ્રદર્શનો શરૂ થયા હતા.
Published : January 28, 2026 at 10:03 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે બુધવારે મદ્રાસ હાઇકોર્ટના ન્યાયાધીશ જી.આર. સ્વામીનાથન વિરુદ્ધ જાતિ અને ધર્મના આધારે અપમાનજનક ટિપ્પણી કરનારા વિરોધીઓ સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરતી અરજી પર તમિલનાડુ સરકાર પાસેથી જવાબ માંગ્યો હતો. ન્યાયાધીશ સ્વામીનાથને મદુરાઇમાં તિરુપ્પરંકુન્દ્રમ ટેકરી પર 'કાર્તિગાઈ દીપમ ઉત્સવ' દરમિયાન દીવા પ્રગટાવવાની મંજૂરી આપી હતી.
કેસની સુનાવણી કરતા ન્યાયાધીશ અરવિંદ કુમાર અને પી.બી. વરાલેની બેન્ચે તમિલનાડુ સરકાર, પોલીસ મહાનિર્દેશક (ડીજીપી), ચેન્નાઈ પોલીસ કમિશનર અને અન્ય લોકો પાસેથી જવાબ માંગ્યો હતો.
સુપ્રીમ કોર્ટે રાજ્ય સરકારને આ મામલે સ્ટેટસ રિપોર્ટ દાખલ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો અને આગામી સુનાવણી 2 ફેબ્રુઆરી માટે નક્કી કરી.
સુપ્રીમ કોર્ટ વકીલ જી.એસ. મણિ દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજી પર સુનાવણી કરી રહી હતી. મણિની અરજીમાં તમિલનાડુ સરકાર અને પોલીસ અધિકારીઓને આવા કૃત્યો માટે જવાબદાર લોકો સામે કડક કાનૂની કાર્યવાહી, જેમાં ફોજદારી કાર્યવાહીનો સમાવેશ થાય છે, તે શરૂ કરવા નિર્દેશ આપવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.
અરજીમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે શાસક ડીએમકે દ્વારા સમર્થિત પક્ષો, જેમાં સામ્યવાદી પક્ષો પણ સામેલ છે, કેટલાક વ્યક્તિઓ અને વકીલો સાથે મળીને, માત્ર જાહેર સ્થળોએ જ નહીં પરંતુ ચેન્નાઈ અને મદુરાઈમાં મદ્રાસ હાઈકોર્ટ પરિસરમાં પણ ગેરકાયદેસર વિરોધ પ્રદર્શનોનું આયોજન કર્યું હતું અને ન્યાયાધીશ સ્વામીનાથન વિરુદ્ધ ખૂબ જ અપમાનજનક ટિપ્પણીઓ કરી હતી.
અરજીમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે "જાતિ અને ધર્મ પર આધારિત બદનક્ષીભરી ટિપ્પણીઓ" સામાજિક સંવાદિતા, કાયદો અને વ્યવસ્થાને ખલેલ પહોંચાડવા અને સાંપ્રદાયિક અશાંતિ ભડકાવવાના ઈરાદાથી કરવામાં આવી હતી.
1 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ, ન્યાયાધીશ સ્વામીનાથને ટેકરી પર દીવા પ્રગટાવવાની પરવાનગી માંગતી રિટ અરજીઓ મંજૂર કરી હતી અને તેના માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.
દરગાહની નજીક સ્થિત તિરુપ્પરંકુન્દ્રમ ટેકરી પર એક પથ્થરનો સ્તંભ છે.
આ પણ વાંચો: