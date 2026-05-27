ધોરણ 9 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે CBSE ના ત્રણ ભાષાના નિયમ પર સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર અને NCERT પાસેથી જવાબ માંગ્યો
CBSE અનુસાર, 2026-27 શૈક્ષણિક વર્ષથી ધોરણ 9 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ત્રીજી ભાષા ફરજિયાત કરવામાં આવી છે.
Published : May 27, 2026 at 5:01 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે બુધવારે 1 જુલાઈથી 9મા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓછામાં ઓછી બે માતૃભાષા સહિત ત્રણ ભાષાઓનો અભ્યાસ ફરજિયાત કરતી CBSE નીતિને પડકારતી અરજી પર વિચાર કરવા સંમતિ આપી.
મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને વિપુલ એમ. પંચોલીની બનેલી બેન્ચે કેન્દ્ર સરકાર, CBSE અને NCERT ને નોટિસ જારી કરીને બે અઠવાડિયામાં જવાબ માંગ્યો છે.
સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (CBSE) દ્વારા જારી કરાયેલા તાજેતરના પરિપત્ર અનુસાર, 1 જુલાઈથી 9મા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓછામાં ઓછી બે માતૃભાષા સહિત ત્રણ ભાષાઓનો અભ્યાસ ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યો છે.
આ પગલું CBSE દ્વારા તેની અભ્યાસ યોજનાઓને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ (NEP) 2020 અને રાષ્ટ્રીય શાળા શિક્ષણ માળખા (NCF-SE) 2023 સાથે સંરેખિત કરવાની પ્રક્રિયાનો એક ભાગ છે. એડિશનલ સોલિસિટર જનરલ ઐશ્વર્યા ભાટીએ બેન્ચ સમક્ષ કેન્દ્રનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું.
સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે તે આ નિર્ણયના અમલીકરણ માટે લોજિસ્ટિકલ તૈયારીઓ પર રિપોર્ટ માંગે છે. સુનાવણી દરમિયાન, અરજદારનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ મુકુલ રોહતગીએ જણાવ્યું હતું કે પરિપત્ર મુજબ, વિદ્યાર્થીઓએ આગામી શૈક્ષણિક વર્ષથી ત્રણ ભાષાઓનો અભ્યાસ કરવો ફરજિયાત રહેશે. સંબંધિત કેસમાં હાજર રહેલા વરિષ્ઠ વકીલ કપિલ સિબ્બલે જણાવ્યું હતું કે આ મામલે મહત્વપૂર્ણ બંધારણીય મુદ્દાઓ ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. પાઠ્યપુસ્તકો ઉપલબ્ધ ન હોવાનું પણ ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું હતું.
સિબ્બલે જણાવ્યું હતું કે આ "સંઘીય મુદ્દો" છે અને ભાષા પસંદગીનો મુદ્દો હોવો જોઈએ, લાદવાનો નહીં. અરજદારના વકીલે બેન્ચને વિનંતી કરી હતી કે તેઓ CBSE ને 1 જુલાઈથી આ નિર્ણય લાગુ ન કરવા કહે, જ્યારે આગામી શૈક્ષણિક વર્ષ શરૂ થાય છે. જોકે, બેન્ચે કોઈ વચગાળાનો આદેશ જારી કર્યો ન હતો. CJIએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ આ મામલાની તપાસ કરશે.
બેન્ચે જુલાઈના બીજા અઠવાડિયા માટે કેસમાં વધુ સુનાવણી નક્કી કરી હતી. આ જાહેર હિતની અરજી દિલ્હી, ગુરુગ્રામ, નોઈડા અને ચેન્નાઈના વાલીઓ અને શિક્ષકો સહિત 19 અરજદારોના જૂથ દ્વારા કેન્દ્ર, સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (CBSE) અને નેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ એજ્યુકેશનલ રિસર્ચ એન્ડ ટ્રેનિંગ (NCERT) સામે દાખલ કરવામાં આવી છે.
અરજી અનુસાર, CBSE ના પરિપત્ર મુજબ, 1 જુલાઈ, 2026 થી, ધોરણ 9 ના વિદ્યાર્થીઓએ ત્રણ ભાષાઓ (R1, R2, અને R3) નો અભ્યાસ કરવો ફરજિયાત રહેશે, જેમાંથી ઓછામાં ઓછી બે ભારતીય ભાષાઓ હશે.