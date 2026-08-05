વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શન પર SCએ કહ્યું- યુવાઓની વાત સાંભળો, તેમને સલાહ અને કાઉન્સેલિંગની જરૂર છે
CJIએ કહ્યું કે, સ્થિતિ હાથમાંથી બહાર ન જાય, એટલા માટે સુરક્ષાદળોએ પણ ખૂબ સંયમ રાખવો જોઈએ.
By Sumit Saxena
Published : August 5, 2026 at 2:51 PM IST
નવી દિલ્હી: તાજેતરના વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શનોમાંથી ઉદ્ભવતા તોફાનોના કેસ પાછા ખેંચવાનો વિરોધ કરતી અરજીની સુનાવણી કરતી વખતે, સુપ્રીમ કોર્ટે બુધવારે યુવાનોને શાંત પાડવા અને સલાહ આપવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો. કોર્ટે તેમના દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા મુદ્દાઓને સાંભળવાના મહત્વ પર પણ ભાર મૂક્યો.
અરજીમાં 20 જુલાઈના 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' અને 'સંસદ માર્ચ' આંદોલનનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો, જેના પરિણામે પોલીસ સાથે અથડામણ થઈ હતી, જેમાં પ્રદર્શનકારીઓ અને સુરક્ષા કર્મચારીઓ બંને ઘાયલ થયા હતા. આ મામલો ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) સૂર્યકાંત, ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને વી. મોહનાની આગેવાની હેઠળની બેંચ સમક્ષ આવ્યો હતો. એડવોકેટ રિઝવાન અહેમદે અરજદાર, ભૂતપૂર્વ IAF અધિકારી મનીષ કુમાર સોલંકીનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું.
સુનાવણી દરમિયાન, અહેમદે સંડોવાયેલા વ્યક્તિઓને એક નોંધણી વગરના સંગઠનના "કહેવાતા આયોજકો" તરીકે વર્ણવતા કહ્યું, "તેઓ એક ચેનલથી બીજી ચેનલ પર ભડકાઉ નિવેદનો આપી રહ્યા છે અને આગ બુઝાવવાનો ઇનકાર કરી રહ્યા છે." તેમણે ધાર્મિક સભાના આયોજકો સાથે સરખામણી કરી, જેમને કોઈપણ ઘટના માટે મુખ્યત્વે જવાબદાર ગણવામાં આવે છે, જેમાં પંડાલમાં આગ લાગવાની ઘટનામાં પણ તેમને જવાબદાર માનવામાં આવે છે, પછી બેદરકારી થઈ હોય અથવા પછી ભગવાનની ઈચ્છાથી.
બેન્ચે નોંધ્યું કે, કોર્ટ પહેલેથી જ બીજી અરજી પર સુનાવણી કરી રહી છે અને બધા સૂચનો, દ્રષ્ટિકોણ અને વિવિધ દ્રષ્ટિકોણ માટે ખુલ્લી છે. અહેમદે વિનંતી કરી હતી કે, તેમની અરજીને હાલની અરજી સાથે જોડવામાં આવે અને તે નોટિસ જારી કરવામાં આવે. CJIએ ટિપ્પણી કરી હતી કે, ભલે ગેરમાર્ગે દોરનારા તત્વો પથ્થરમારા કરી રહ્યા હોય, છતાં પણ યુવાનોને શાંત પાડવાની અને સલાહ આપવાની જરૂર છે; તેમને ખૂબ માર્ગદર્શન અને પરામર્શની જરૂર છે.
CJI એ ટિપ્પણી કરી, "મજબૂત સરકારના નામે બીજી બાજુથી કોઈપણ બદલાની કાર્યવાહી પરિસ્થિતિને બિનજરૂરી રીતે વધુ ખરાબ કરી શકે છે અને હિંસાને વધુ વેગ આપી શકે છે. આ ટાળવાની જરૂર છે." અહેમદે જણાવ્યું હતું કે, તેમના ક્લાયન્ટે કોમ્યુનિટી સેવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો અને નોંધ્યું હતું કે, પથ્થરમારો કરનારાઓને ફક્ત એટલા માટે છોડી શકાય નહીં કારણ કે સરકાર ખોટા માર્ગ પર છે. વકીલે દલીલ કરી હતી, "ગઈકાલે રાજસ્થાનમાં પથ્થરમારો થયો હતો. આ ખૂબ જ ખતરનાક ઉદાહરણ સ્થાપિત કરે છે."
વકીલે દિલ્હી સરહદો પર ખેડૂતોના વિરોધ પ્રદર્શન અને શાહીન બાગના વિરોધ પ્રદર્શનનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો, જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે, "કાલે, આલ્ફા, બીટા, ગામા અને ડેલ્ટા પેઢીઓ આવશે. લોકો સિંઘુ સરહદથી ટ્રેક્ટર સાથે સંસદમાં આવશે; કોઈ પરવાનગી નહોતી, અને કહેવાતા આયોજકોએ 22 શરતોનું ઉલ્લંઘન કર્યું કારણ કે તે નોંધાયેલ સંગઠન નથી."
વકીલે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, વિરોધીઓ સંસદ તરફ કૂચ કરી શકતા નથી, જે લોકશાહીનું મંદિર છે. તેમણે ભાર મૂકતા કહ્યું, "જો 500 લોકો સંસદમાં પ્રવેશ્યા હોત, તો કોણ જાણે છે કે તેઓ દેશી બનાવટની બંદૂકો કે બોમ્બ લઈને આવ્યા હતા?" તેમણે દલીલ કરી હતી કે વિરોધીઓ સંસદ તરફ કૂચ કરી રહ્યા હતા, રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ કે રેલ્વે લાઇન તરફ નહીં.
CJI એ અવલોકન કર્યું કે, પરિસ્થિતિ નિયંત્રણ બહાર ન જાય તે માટે સુરક્ષા દળોએ પણ ખૂબ સંયમ રાખવો જોઈએ. અહિંસા પર ભાર મૂકતા, CJI એ કહ્યું કે, યુવાનોને શાંત કરવાની જરૂર છે, અને સૌથી શક્તિશાળી સાધન સાંભળવું છે. તેમની ફરિયાદો સાંભળવી જોઈએ. બેન્ચે ટિપ્પણી કરી કે આવી પરિસ્થિતિઓનું સંચાલન કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ પર છોડી દેવું જોઈએ. વકીલે બેન્ચને અરજી પર નોટિસ જારી કરવાની વિનંતી કરી. બેન્ચે આ અરજીને વિદ્યાર્થી વિરોધ પ્રદર્શન સંબંધિત અન્ય સમાન અરજીઓ સાથે જોડી દીધી.
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