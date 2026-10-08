લગ્નનો ઇનકાર અથવા બ્રેકઅપનો અર્થ આપઘાત માટે ઉકસાવવાનો નથી: સુપ્રીમ કોર્ટ
સુપ્રીમ કોર્ટે એક કેસની સુનાવણી દરમિયાન જણાવ્યું કે, પરસ્પર સંમતિથી સંબંધ બાંધ્યા બાદ જો પ્રેમી લગ્ન કરવાનો ઇનકાર કરે.
By Sumit Saxena
Published : October 8, 2026 at 8:51 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે એક કેસની સુનાવણી દરમિયાન જણાવ્યું કે, પરસ્પર સંમતિથી સંબંધ બાંધ્યા બાદ જો પ્રેમી લગ્ન કરવાનો ઇનકાર કરે, તો તેને આપઘાત માટે ઉશ્કેરણી ગણી શકાય નહીં.
સુપ્રીમ કોર્ટે આ વાત પર ભાર મુક્યો કે વ્યક્તિગત જીવનમાં મળેલી નિરાશાઓ પ્રત્યે દરેક વ્યક્તિની પ્રતિક્રિયા અલગ અલગ હોય છે. સુપ્રીમ કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે, બ્રેકઅપ બાદ આપઘાતની ઘટના બની હોય તે માત્ર હકીકત આરોપીનો ગુનાહિત ઇરાદો કે જાણકારી સાબિત કરતી નથી.
જસ્ટિસ જે.બી.પારડીવાલા અને જસ્ટિસ કે.વિનોદ ચંદ્રનની બેંચે 5 ઓક્ટોબરે આપવામાં આવેલા એક ચુકાદામાં જણાવ્યું કે, વધુમાં વધુ અને જો આપણે ફરિયાદ કરનારની વાત પર વિશ્વાસ પણ કરીએ તો આ કેસ માત્ર લગ્નના ઇનકારનો હતો જેને કારણે મહિલાએ આપઘાત કરી લીધો.
બેન્ચે કહ્યું કે લોકો અલગ અલગ પરિસ્થિતિમાં અલગ અલગ પ્રતિક્રિયા આપે છે. જો બ્રેકઅપ બાદ કોઇ આપઘાત કરે છે તો તેને હંમેશા માટે આપઘાત માટે ઉકસાવવું ના કહી શકાય. લગ્નના ઇનકાર પાછળ મહિલાને આપઘાત માટે મજબૂત કરવાનો ઇરાદો નહતો અને ના તો આરોપીને એવી ખબર હતી કે ઇનકાર કરવા પર તે આપઘાત કરી લેશે.
આ ટિપ્પણી સાથે બેન્ચે મહિલાના પાર્ટનર, તેના માતા-પિતા, બહેન અને અન્ય લોકો સહિત છ આરોપીઓ વિરૂદ્ધ ગુનાહિત કાર્યવાહી રદ કરી હતી. બેન્ચે કહ્યું કે જો આરોપી, અપીલ કરનાર કસ્ટડીમાં છે તો તેમણે તરત છોડવામાં આવે (શરત એટલી કે કેસમાં તેમની જરૂર ના હોય). જો તે પહેલાથી જ જામીન પર છે તો તેમના જમીન બોન્ડ રદ માનવામાં આવશે.
બેન્ચે કહ્યું કે આ વાત કોઇ શક વગર સાબિત થઇ ગઇ કે મોત આપઘાતથી થયું હતું અને આ ઘટના પહેલા અપીલ કરનારના ઘરે બની હતી. બેન્ચે કહ્યું, "ફરિયાદ કરનારનું પણ માનવું છે કે પહેલા અપીલ કરનારના મૃતક સાથે છેલ્લા કેટલાક મહિનાથી પરસ્પર સંબંધ હતા. એવામાં આ સ્પષ્ટ નથી કે ફરિયાદ કરનાર મૃતકને પહેલા અપીલ કરનારના ઘરે કેમ લઇ ગયો?
બેન્ચે કહ્યું કે જ્યારે મૃતક મહિલાનો ફોન કોલ તેની મોટી બહેન પાસે આવ્યો ત્યારે તેને આપઘાતની ધમકીને રોકવા માટે કઇ કર્યું નહતું. બેન્ચે કહ્યું, "અમને એવા કોઇ પૂરાવા મળ્યા નથી જેનાથી લાગે કે આરોપી/ અપીલ કરનારાએ મૃતકને આપઘાત માટે ઉકસાવ્યો હોય. ના તો એવો કોઇ ઇરાદો હતો અને ના તો તેને આપઘાત માટે ઉકસાવવા કહી શકાય છે."
આ કેસ 2022માં IPCની કલમ 306 અને કલમ 34 હેઠળ નોંધવામાં આવેલી ફરિયાદ સાથે જોડાયેલો છે. ફરિયાદી પક્ષનો આરોપ હતો કે મૃતક મહિલા અને પહેલા અપીલ કરનાર બાળપણના મિત્ર હતા, તેમના પરસ્પર સંમતિથી સંબંધ હતો અને તે લગભગ ત્રણ મહિના સુધી તેના ઘરે સાથે રહ્યા હતા. આરોપ હતો કે મહિલાના સાથીએ લગ્નનો પ્રસ્તાવ મુક્યો હતો જેને શરૂઆતમાં મૃતક મહિલા અને તેના પરિવારે સ્વીકાર કર્યો હતો.
જોકે, બાદમાં તેના મિત્રએ કથિત રીતે મૃતક વ્યક્તિ વિશે ખરાબ વાતો કહી હતી. જ્યારે તેની બહેનના પતિએ લગ્નનો વિરોધ કર્યો હતો. એવો પણ આરોપ લગાવવામાં આવ્યો કે આરોપી માતા-પિતા, બહેન અને અન્ય લોકોએ તે સંબંધ સમાપ્ત કરવા માટે દબાણ કર્યું હતું. આરોપીએ આ કેસમાંથી છૂટવાની માંગ કરી હતી પરંતુ ટ્રાયલ કોર્ટે ડિસેમ્બર 2024માં તેની અરજી ફગાવી દીધી હતી. ફેબ્રુઆરી 2026માં, તેલંગાણા હાઇકોર્ટે પણ તેની પુન નીરિક્ષણ અરજી ફગાવી દીધી હતી.
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