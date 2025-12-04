SIR પર SCનો નિર્દેશ: વોટર લિસ્ટની કામગીરી માટે રાજ્યો ચૂંટણી પંચને વધારે સ્ટાફ આપવા પર વિચાર કરે

ETV Bharat / bharat

SIR પર SCનો નિર્દેશ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 4, 2025 at 6:28 PM IST

Updated : December 4, 2025 at 6:41 PM IST

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે ગુરુવારે, મતદાર યાદીઓના સમયબદ્ધ વિશેષ સુધારણામાં રોકાયેલા બૂથ લેવલ અધિકારીઓ (BLOs) પર વધુ પડતા કામના ભારણનો આરોપ લગાવતી અરજી પર વિચાર કરતી વખતે, રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને "તેમના કામના કલાકો પ્રમાણમાં ઘટાડવા" માટે વધુ સ્ટાફની ભરતી કરવાનું વિચારવાનો નિર્દેશ આપ્યો.

આ મામલો મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચીની બનેલી બેન્ચ સમક્ષ સુનાવણી માટે આવ્યો. બેન્ચ અભિનેતા વિજયની પાર્ટી, તમિલગા વેત્રી કઝગમ (TVK) દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજી પર સુનાવણી કરી રહી હતી, જેમાં ચૂંટણી પેનલને સમયસર ફરજ પર ન આવવા બદલ લોક પ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ હેઠળ BLO સામે બળજબરીપૂર્વક કાર્યવાહી ન કરવાનો નિર્દેશ આપવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.

TVK નું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ ગોપાલ શંકરનારાયણને જણાવ્યું હતું કે, નિર્ધારિત સમયમાં SIR કવાયત પૂર્ણ કરવાના તણાવને કારણે, ઘણા BLOs એ આત્મહત્યા કરી છે.

તેઓએ જણાવ્યું હતું કે, ચોક્કસ સૂચનાઓ જારી કરવાની જરૂર છે, કારણ કે ઘણા BLO, જે કાં તો શિક્ષકો હતા અથવા આંગણવાડી કાર્યકરો હતા, EC અધિકારીઓના અતિશય દબાણને કારણે મૃત્યુ પામ્યા હતા.

બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે, SIR કરવું એ કાનૂની ફરજ છે, અને રાજ્ય સરકારો/રાજ્ય ચૂંટણી પંચો દ્વારા ભારતના ચૂંટણી પંચમાં આવી ફરજો બજાવવા માટે તૈનાત કરાયેલા કર્મચારીઓને આવું કરવાની ફરજ પાડવામાં આવી હતી.

બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, "જો તેઓ ECI દ્વારા સોંપવામાં આવેલી વધારાની જવાબદારીઓને કારણે, તેમના રોજિંદા કામની સાથે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા હોય, તો રાજ્ય સરકારો ECI ને વધારાનો સ્ટાફ પૂરો પાડવાનું વિચારી શકે છે જેથી તેમના કામના કલાકો તે મુજબ ઘટાડી શકાય."

બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, જો કોઈ વ્યક્તિ પાસે ECI દ્વારા સોંપવામાં આવેલી ફરજોમાંથી મુક્તિ મેળવવાનું ચોક્કસ કારણ હોય, તો રાજ્ય સરકાર કેસ-બાય-કેસ આધારે આવી વિનંતીઓ પર વિચાર કરી શકે છે અને આવા વ્યક્તિની જગ્યાએ બીજા કર્મચારીને નિયુક્ત કરી શકે છે.

બેન્ચે રાજ્ય સરકારોને ફરજમાંથી મુક્તિ મેળવવા માંગતા BLO ને રજા આપવા કહ્યું, ખાસ કરીને જો તેઓ બીમાર હોય અથવા અસમર્થ હોય, તો તેમની જગ્યાએ અન્ય કર્મચારીઓને નિયુક્ત કરવા કહ્યું.

બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, રાજ્ય ECI ને જરૂરી કર્મચારીઓ તૈનાત કરવા માટે બંધાયેલું છે, જોકે કર્મચારીઓની સંખ્યા વધારી શકાય છે.

અરજીમાં મૃત BLO ના પરિવારોને સહાય ચૂકવણી, ચૂકવણીની ગણતરી અને ECI દ્વારા યોજના ઘડવાની પણ માંગ કરવામાં આવી હતી. વકીલે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ આ સમયે આ વિનંતીઓ પર દબાણ કરી રહ્યા નથી.

કપિલ સિબ્બલે જણાવ્યું હતું કે, BLO આત્મહત્યા એક વાસ્તવિક ચિંતા છે: વરિષ્ઠ વકીલ કપિલ સિબ્બલે જણાવ્યું હતું કે, BLO આત્મહત્યા એક વાસ્તવિક ચિંતા છે, કારણ કે સમગ્ર પ્રક્રિયા બે મહિનાની અંદર પૂર્ણ થવી જોઈએ. સિબ્બલે પૂછ્યું, "ઉદાહરણ તરીકે, ઉત્તર પ્રદેશમાં ચૂંટણી 2027 માં છે, અને તેઓ તેને બે મહિનાની અંદર પૂર્ણ કરવા માંગે છે... આવું કેમ થઈ રહ્યું છે? 2027 માં ચૂંટણી યોજાનારી રાજ્યમાં આટલી ઉતાવળ કેમ છે?"

CJI એ કહ્યું: "એક જ રસ્તો છે કે રાજ્ય સરકાર વધારાનો માનવબળ તૈનાત કરી શકે..."

સિબ્બલે કહ્યું: "જો તમે અમને મતદાર યાદી સાચી છે તેની ખાતરી કરવા માટે આટલો સમય આપો છો... તો BLO ને ધમકી આપવામાં આવી રહી છે (આદેશોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ શિસ્તભંગની કાર્યવાહી સાથે)."

CJI એ કહ્યું, "અમને કહો કે સમસ્યા કોણ સામનો કરી રહ્યું છે, રાજ્ય સરકારો... રાજ્ય સરકારોને આવીને સમજાવવા દો. જો રાજ્યો કોઈ લોજિસ્ટિકલ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે, તો તેઓ અમને કેમ સમજાવી શકતા નથી... રાજ્યોએ અમને જણાવવું જોઈએ કે તેમની પાસે કેટલા કર્મચારીઓ છે, તેઓ કેટલા પૂરા પાડી શક્યા નથી."

સિબ્બલે કહ્યું કે, BLO મતદારોને જાણ કર્યા વિના ફક્ત ગણતરી ફોર્મ અપલોડ કરી રહ્યા છે, અને ECI દાવો કરી રહ્યું છે કે 90% થી વધુ અપલોડ કરવામાં આવ્યા છે. સિબ્બલે કહ્યું, "આની ચકાસણી કોણ કરશે? તેઓ જે કંઈ કહે તે સાચું હોઈ શકે કે ન પણ હોય... આ ખૂબ જ ગંભીર બાબત છે."

રાજ્યો વધારાનું કાર્યબળ પૂરું પાડી શકે છે: ECI નું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ મનિન્દર સિંહે કહ્યું કે, તમિલનાડુમાં 90% અને ઉત્તર પ્રદેશમાં 85% કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. શંકરનારાયણને પૂછ્યું કે, ECI અધિકારીઓ સામે FIR કેમ દાખલ કરી રહ્યું છે.

બેન્ચે કહ્યું, "આ પહેલી વાર નથી બન્યું, અને તેઓ પહેલા પણ આવું કરી ચૂક્યા છે... એકમાત્ર રસ્તો એ છે કે રાજ્યો વધારાનો સ્ટાફ પૂરો પાડે. રાજ્ય પોલીસ ECIના નિયંત્રણ હેઠળ નથી, અને રાજ્ય સરકાર તેમના નિયંત્રણ હેઠળ નથી. તેઓ બીજું શું કરી શકે?", આ જોતા કે રાજ્યોએ SIR કાર્ય માટે લાખો કર્મચારીઓ પૂરા પાડ્યા છે.

સિબ્બલે કહ્યું કે બિહારમાં, તેઓ નિયંત્રણમાં છે. CJI એ પૂછ્યું કે, જો રાજ્યએ આ કાર્ય માટે પહેલાથી જ 100,000 થી વધુ લોકો પૂરા પાડ્યા છે, તો તે 30,000 કે 40,000 વધુ સ્ટાફ કેમ ઉમેરી શકતું નથી.

CJI એ કહ્યું, "અમે રાજ્ય સરકારને નિર્ણય લેવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. અમને આશા છે કે તેઓ વધુ સ્ટાફ પૂરો પાડશે." બેન્ચે ECI ને અનુપાલન અહેવાલ દાખલ કરવા અને "સરેરાશ ધોરણે કેટલું વધારાનું કામ સામેલ છે તે જણાવવા" કહ્યું.

બેન્ચે પૂછ્યું કે, ECI BLOs ને SIR કવાયત પર કેટલા વધારાના કલાકો ખર્ચવાની અપેક્ષા રાખે છે. ECI નું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ રાકેશ દ્વિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે, SIR હેઠળ રેશનલાઈઝેશન યોજના હેઠળ, દરેક મતદાન મથકમાં 1,200 લોકો હોઈ શકે છે. દ્વિવેદીએ કહ્યું, "રાજકીય પક્ષોના બૂથ લેવલ ઓફિસર્સ (BLOs) અને બૂથ લેવલ એજન્ટ્સ (BLAs) ને ફક્ત 30 દિવસમાં 1,200 ફોર્મ પર સહી કરીને અપલોડ કરવાની જરૂર છે. આ સમય હવે વધારીને 37 દિવસ કરવામાં આવ્યો છે."

બેન્ચે પૂછ્યું કે, શું દરરોજ 10 ગણતરી ફોર્મ એક બોજ છે. સિબ્બલે કહ્યું કે, તે દરરોજ 40 ફોર્મ છે. બેન્ચે પૂછ્યું કે, રાજકીય પક્ષોના કાર્યકરો શું કરી રહ્યા છે.

Last Updated : December 4, 2025 at 6:41 PM IST

