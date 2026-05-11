SIRમાં હટાવેલા વોટોથી જીતનું અંતર ઓછું હોય તો નવી અરજી દાખલ કરી શકો: સુપ્રીમ કોર્ટ
સુપ્રીમ કોર્ટમાં વરિષ્ઠ વકીલ કલ્યાણ બેનર્જીએ કહ્યું કે, 31 સીટો પર જીતનું અંતર હટાવેલા વોટોની સંખ્યાથી ઓછું હતું.
Published : May 11, 2026 at 10:20 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે સોમવારે કહ્યું કે પશ્ચિમ બંગાળના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી અને અન્ય લોકો તેમની દલીલ અંગે નવી અરજીઓ દાખલ કરી શકે છે કે, વિવિધ વિધાનસભા મતવિસ્તારોમાં જીતનું અંતર મતદાર યાદીના સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) દરમિયાન કાઢી નાખવામાં આવેલા મતોની સંખ્યા કરતા ઓછું હતું.
ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચીની બનેલી બેન્ચે આ મામલાની સુનાવણી કરી.
વરિષ્ઠ વકીલ અને ટીએમસી સાંસદ કલ્યાણ બેનર્જીએ રજૂઆત કરી હતી કે, 31 મતવિસ્તારોમાં જીતનું માર્જિન કાઢી નાખવામાં આવેલા મતોની સંખ્યા કરતા ઓછું હતું. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ઘણા કિસ્સાઓમાં, કાઢી નાખવામાં આવેલા મતોની સંખ્યા અને હારનું માર્જિન લગભગ સમાન હતું. ચૂંટણી પંચે ટીએમસી સાંસદ દ્વારા રજૂ કરાયેલી દલીલોનો વિરોધ કર્યો હતો. ચૂંટણી પંચનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા, વરિષ્ઠ વકીલ દામા શેષાદ્રિ નાયડુએ દલીલ કરી હતી કે, આવી ફરિયાદોનો યોગ્ય ઉપાય ચૂંટણી અરજી છે.
બેનર્જીએ કહ્યું કે, એક ઉમેદવાર 862 મતોના માર્જિનથી એક મતવિસ્તારમાં હારી ગયો હતો, જ્યાંથી 5,432 થી વધુ વ્યક્તિઓના નામ મતદાર યાદીમાંથી હટાવી દેવામાં આવ્યા હતા. બેન્ચે નિર્દેશ આપ્યો કે, જરૂરી વિગતો ધરાવતી ઇન્ટરલોક્યુટરી એપ્લિકેશન (IA) દાખલ કરવામાં આવે.
બેન્ચને જાણ કરવામાં આવી હતી કે, હાઇકોર્ટના પૂર્વ મુખ્ય ન્યાયાધીશ ટી.એસ. શિવજ્ઞાનમે એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલના સભ્ય તરીકેના તેમના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. બેન્ચે કહ્યું કે, "અમે શું કરી શકીએ? અમે કોઈને ફરજ પાડી શકીએ નહીં..." અને ઉમેર્યું કે પ્રાથમિકતા એ રહેશે કે પેન્ડિંગ અપીલોનો ઝડપી નિકાલ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે.
વરિષ્ઠ વકીલ મેનકા ગુરુસ્વામીએ રજૂઆત કરી હતી કે, વર્તમાન પરિસ્થિતિને જોતાં, એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલને પેન્ડિંગ અપીલોનો નિકાલ કરવામાં ઓછામાં ઓછા ચાર વર્ષ લાગશે.
ટીએમસી સાંસદે સુપ્રીમ કોર્ટને એવો આદેશ જારી કરવા વિનંતી કરી કે SIRમાંથી નામ હટાવવું ચૂંટણી અરજી દાખલ કરવાનો એક આધાર હોઈ શકે છે. બેંકે કહ્યું કે, અમે આવો આદેશ કેવી રીતે જાહેર કરી શકીએ?
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, જો યોગ્ય અરજી દાખલ કરવામાં આવે તો તે આ મામલાની તપાસ કરશે. દલીલો સાંભળ્યા પછી, બેન્ચે કેસ મુલતવી રાખ્યો. બેન્ચ અનેક અરજીઓ પર સુનાવણી કરી રહી હતી, જેમાં મમતા બેનર્જી દ્વારા દાખલ કરાયેલી એક અરજીનો પણ સમાવેશ થાય છે, જે રાજ્યમાં વોટર લિસ્ટના SIR સાથે જોડાયેલી હતી.
પશ્ચિમ બંગાળમાં તાજેતરમાં યોજાયેલી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં, ભાજપે 294 સભ્યોની બંગાળ વિધાનસભામાં 207 બેઠકો મેળવી હતી, જ્યારે TMC એ 80 બેઠકો જીતી હતી.
