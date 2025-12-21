ETV Bharat / bharat

પત્ની પાસે ઘર ખર્ચનો હિસાબ માંગવો ક્રૂરતા નથી: સુપ્રીમ કોર્ટ

સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે કે પતિ દ્વારા તેની પત્ની પાસેથી ઘરના ખર્ચનો હિસાબ માંગવો એ ક્રૂરતા નથી.

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો છે કે પતિ દ્વારા તેની પત્ની પાસેથી ઘરના ખર્ચનો હિસાબ માંગવો એ ક્રૂરતા નથી. ન્યાયાધીશ બી.વી. નાગરત્ના અને આર. મહાદેવનની બેન્ચે હૈદરાબાદની એક મહિલા દ્વારા સરૂરનગર મહિલા પોલીસ સ્ટેશનમાં અમેરિકામાં સોફ્ટવેર એન્જિનિયર તરીકે કામ કરતા તેના પતિ અને તેના પરિવાર સામે 2022માં દાખલ કરાયેલી FIR રદ કરી દીધી છે.

પતિ-પત્ની બંને સોફ્ટવેર એન્જિનિયર હતા અને તેમણે 2016માં લગ્ન કર્યા હતા અને 2019 સુધી અમેરિકામાં સાથે રહ્યા. જ્યારે તેમના પુત્રનો જન્મ થયો, ત્યારે તેમનામાં મતભેદ થવા લાગ્યા, ત્યારબાદ મહિલા તેના પુત્ર સાથે હૈદરાબાદમાં તેના વતન પરત ફરી હતી.

ત્યારબાદ પતિએ 2022માં તેણીને અમેરિકા પરત ફરવા અને વૈવાહિક અધિકારો પુનઃસ્થાપિત કરવાની માંગણી કરતી નોટિસ મોકલી હતી. જોકે, નોટિસ બાદ, પત્નીએ ઘરેલુ હિંસા અને દહેજ ઉત્પીડન કાયદા હેઠળ સરૂરનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં તેના અને તેના પરિવાર વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

મહિલાએ પોતાની ફરિયાદમાં જણાવ્યું હતું કે ભારત પરત ફર્યા પછી, તેનો પતિ તેને અને તેના બાળકને આર્થિક રીતે ટેકો આપી રહ્યો ન હતો. તેણીએ કહ્યું કે જ્યારે પણ તે પરિવારની જરૂરિયાતો માટે પૈસા કમાતી હતી, ત્યારે તે દરેક પૈસાનો હિસાબ માંગતો હતો.તે ભારતમાં તેના માતાપિતાનેત લાખો રૂપિયા મોકલે છે.

FIR બાદ, પોલીસે તેના પતિ વિરુદ્ધ લુકઆઉટ નોટિસ જારી કરી અને તેના અને તેના પરિવાર વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. મહિલાના પતિએ કેસને પડકારવા માટે પહેલા હાઈકોર્ટ અને પછી સુપ્રીમ કોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો હતો. સુપ્રીમ કોર્ટે કલમ 498A હેઠળ દાખલ કરાયેલી FIR રદ કરી હતી.

'ઘરેલુ હિંસા'ની ફરિયાદોમાં સાવધાની રાખો

સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે IPCની કલમ 498A હેઠળની ક્રૂરતામાં ફક્ત આત્મહત્યા માટે ઉશ્કેરવું, સ્ત્રીના જીવન અથવા સ્વાસ્થ્ય (શારીરિક કે માનસિક)ને ગંભીર શારીરિક નુકસાન પહોંચાડવું અને પૈસા કે મિલકત માટે સ્ત્રી કે તેના સંબંધીઓને હેરાન કરવાનો સમાવેશ થાય છે.

દહેજ પ્રતિબંધક કાયદાની કલમ 3 મુજબ, દહેજ આપવું કે લેવું એ ગુનો છે, જેની સજા ઓછામાં ઓછી પાંચ વર્ષની જેલ અને 15,000 રૂપિયા અથવા દહેજની કિંમત સુધીનો દંડ થઈ શકે છે. આ જ કાયદાની કલમ 4માં પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે દહેજની માંગણી કરનારાઓ માટે છ મહિનાથી બે વર્ષ સુધીની કેદ અને 10,000 રૂપિયા સુધીના દંડની જોગવાઈ છે.

સુપ્રીમ કોર્ટની બેન્ચે કોર્ટોને ઘરેલુ હિંસા અને દહેજ ઉત્પીડન સંબંધિત ફરિયાદોની તપાસ કરતી વખતે ખૂબ સાવધાની રાખવા જણાવ્યું હતું.

પતિની ઉદાસીનતા ક્રૂરતા નથી

બેન્ચે કહ્યું, "આ કેસમાં મહિલાએ તેના પતિ સામે કરેલા આરોપો રોજિંદા સંઘર્ષ જેવા લાગે છે. તેને કોઈપણ સંજોગોમાં ક્રૂરતા ગણી શકાય નહીં. અમેરિકામાં રહેતા પતિ દ્વારા તેના પરિવારને પૈસા મોકલવાને ખોટુ સમજવું યોગ્ય નથી. પતિની ઉદાસીનતા ક્રૂરતાની વ્યાખ્યામાં આવતી નથી."

કોર્ટે કહ્યું, "પત્નીનો આરોપ છે કે તેના પતિએ ગર્ભવતી હતી ત્યારે તેની યોગ્ય કાળજી લીધી ન હતી અને ડિલિવરી પછી વજન ઘટાડવા માટે તેને હેરાન કરી હતી. જો આ સાચું હોય તો પણ, તે ક્રૂરતા ગણાતું નથી જ્યાં સુધી તે પુરુષના ચારિત્ર્યને પ્રતિબિંબિત ન કરે. FIRમાં પત્નીના આરોપો પાયાવિહોણા છે."

