'SIR પ્રક્રિયામાં કોઇ ખામી નથી, આ ચૂંટણી પંચનો અધિકાર', સુપ્રીમ કોર્ટનો મહત્ત્વપૂર્ણ ચુકાદો

આ અરજીઓ ચૂંટણી પંચ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવતી SIR પ્રક્રિયાની કાયદેસરતા સામે પડકાર ફેંકે છે.

સુપ્રીમ કોર્ટ (IANS)
Published : May 27, 2026 at 12:32 PM IST

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે મતદાર યાદીઓના સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) કરવાના ચૂંટણી પંચ (ECI)ના નિર્ણયને પડકારતી અનેક અરજીઓ પર પોતાનો ચુકાદો આપ્યો હતો. સુનાવણી દરમિયાન, ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઇન્ડિયા (CJI)એ સૂર્યકાંત અને જસ્ટિસ જોયમાલ્યા બાગચીની બેન્ચે કહ્યું કે આ પ્રક્રિયામાં કોઇ ખામી નથી. આ ચૂંટણી પંચનો અધિકાર છે.

બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે SIR પર ચૂંટણી પંચની સત્તાઓ અકબંધ રહેશે. ચૂંટણી પંચે સંપૂર્ણ કાનૂની પ્રક્રિયાનું પાલન કર્યું હતું, જે સમગ્ર દેશમાં ચાલુ રહેશે. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે ચૂંટણી પંચને મતદારોનો સમાવેશ કરવાનો ઇનકાર કરવાનો અધિકાર છે અને ચૂંટણીઓ મુક્ત અને ન્યાયી હોવી જોઈએ.

ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ જોયલમ્યા બાગચીની બનેલી બેન્ચ આ વર્ષની શરૂઆતમાં આ મામલે લાંબી સુનાવણી બાદ પોતાનો નિર્ણય અનામત રાખ્યા બાદ બુધવારે પોતાનો ચુકાદો આપ્યો હતો. આ અરજીઓમાં ચૂંટણી પંચ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી SIR પ્રક્રિયાને પડકારવામાં આવી હતી જેમાં દલીલ કરવામાં આવી છે કે આ ફેરફાર પ્રક્રિયા બંધારણની કલમ 326, જનપ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ, 1950 અને તેના હેઠળ બનાવેલા નિયમો હેઠળ ચૂંટણી પંચની સત્તાઓ કરતાં વધી જાય છે.

આ વિવાદ મુખ્યત્વે ચૂંટણી પંચ (ECI) ની જરૂરિયાતની આસપાસ કેન્દ્રિત છે કે જે મતદારોના નામ 2002ની મતદાર યાદીમાં ન હતા, અથવા કેટલાક રાજ્યોમાં, 2003ની મતદાર યાદીમાં ન હતા, તેમણે તેમના પૂર્વજોના સંબંધને એવી વ્યક્તિ સાથે સાબિત કરવો પડશે જેનું નામ તે મતદાર યાદીમાં હતું. અરજદારોએ સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ દલીલ કરી હતી કે આ જરૂરિયાત સાચા મતદારો, ખાસ કરીને પછાત અને સ્થળાંતરિત મતદારોને અટકાવી શકે છે, જેમની પાસે અગાઉના મતદાર રેકોર્ડમાં તેમના વંશજો શોધવા માટે કોઈ દસ્તાવેજો ન હોઈ શકે.

કાર્યવાહી દરમિયાન, સુપ્રીમ કોર્ટે વિવિધ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો (UTs)ને અસરગ્રસ્ત મતદારો માટે મુશ્કેલીઓ ઘટાડવા અને SIR પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે વચગાળાના નિર્દેશો જારી કર્યા હતા. કમિશને શરૂઆતમાં ચકાસણી માટે 11 દસ્તાવેજો ઓળખ્યા હતા. જોકે, સુપ્રીમ કોર્ટે બાદમાં SIR પ્રક્રિયા માટે આધારને વધારાના દસ્તાવેજ તરીકે સમાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.

મોટાભાગની અરજીઓ ગયા વર્ષે જૂનમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે ECIએ બિહારમાં SIR હાથ ધરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. બાદમાં આ પ્રક્રિયા પશ્ચિમ બંગાળ, કેરળ અને તમિલનાડુ સહિત અનેક રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં લંબાવવામાં આવી હતી. ચૂંટણી પંચે સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ આ પ્રક્રિયાનો બચાવ કરતા કહ્યું હતું કે આ સુધારો મતદાર યાદીની શુદ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા અને અયોગ્ય મતદારોના ડુપ્લિકેશન અથવા સમાવેશને રોકવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. પક્ષકારોને લાંબા સમય સુધી સાંભળ્યા પછી, CJI સૂર્યકાંતની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે 29 જાન્યુઆરીએ પોતાનો નિર્ણય અનામત રાખ્યો હતો.

