'તમારી જગ્યા જેલમાં છે', ચેક બાઉન્સ કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટે રાજપાલ યાદવને લગાવી ફટકાર
સુપ્રીમ કોર્ટે લાંબા સમયથી ચાલતા ચેક બાઉન્સ કેસમાં અભિનેતા રાજપાલ યાદવને ફટકાર લગાવી છે
By Sumit Saxena
Published : October 5, 2026 at 10:49 PM IST
નવી દિલ્હી: જાણીતા બોલિવૂડ એક્ટર રાજપાલ યાદવની મુશ્કેલી વધી રહી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે લાંબા સમયથી ચાલતા ચેક બાઉન્સ કેસમાં અભિનેતાને ફટકાર લગાવી છે. કોર્ટે એટલા માટે ફટકાર લગાવી કારણ કે એક્ટરે લાંબા સમયથી ચાલતા ચેક બાઉન્સ કેસમાં એક પ્રાઇવેટ ફર્મના બાકી પૈસા જમા કરાવવાનું પોતાનું વચન પૂર્ણ કર્યું નથી.
15 સપ્ટેમ્બરે સુપ્રીમ કોર્ટે એક્ટરને એક પ્રાઇવેટ ફર્મને બાકી રકમ આપવા યોગ્ય પ્રસ્તાવ લાવવા માટે બે અઠવાડિયાની અંતિમ તક આપી હતી અને તેમણે સુપ્રીમ કોર્ટની રજિસ્ટ્રીમાં 2 કરોડ રૂપિયા જમા કરાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.
આજે આ કેસ ચીફ જસ્ટિસ સૂર્યકાંત અને જસ્ટિસ જોયમાલ્યા બાગચી અને વી મોહનાની બેન્ચ સામે સુનાવણી માટે આવ્યો હતો. બેન્ચે કહ્યું કે તે રાજપાલ યાદવની અપીલ ફગાવી શકે છે પરંતુ આમ કરવામાં ખચકાઇ રહી છે કારણ કે તેનાથી ફરિયાદ કરનારાના પૈસા પરત મળવાની તક ખતરામાં આવી શકે છે. બેન્ચે કહ્યું કે બે અઠવાડિયાનો સમય પૂર્ણ થવા છતા 5 ઓક્ટોબર સુધી કોઇ પેમેન્ટ કરવામાં આવ્યું નથી.
રાજપાલ યાદવના વકીલે સુનાવણી દરમિયાન કહ્યું, તે ફરિયાદ કરનાર ગરીબ નથી. જેના પર બેન્ચ નારાજ થઇ હતી. જસ્ટિસ બાગચીએ રાજપાલ યાદવના વકીલને કહ્યું તે ફરિયાદ કરનાર તમારા કરતા વધુ અમીર હોઇ શકે છે પરંતુ જે હદ સુધી તમે તેમણે ઠગ્યા છે તે એટલા ગરીબ છે. આ ઘમંડને યોગ્ય જગ્યાએ રાખવાની જરૂર છે. તમને ખબર હોવી જોઇએ કે ક્યારે મોઢું ખોલવું જોઇએ. સુપ્રીમ કોર્ટે આ કેસમાં રાજપાલ યાદવના વકીલને કહ્યું કે એક્ટર રાજપાલ યાદવની જગ્યા જેલમાં છે.
બેન્ચે નિર્દેશ આપ્યો કે પેમેન્ટ મંગળવાર સુધી કરી દેવામાં આવે. આ સાથે જ બેન્ચે આ કેસની વધુ સુનાવણી બુધવારના પ્રથમ કેસ તરીકે નક્કી કરી છે. બેન્ચે કહ્યું કે રાજપાલ યાદવ સોમવાર સુધી પેમેન્ટ કરવાના નિર્દેશનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે. રાજપાલ યાદવના વકીલે 50 લાખ રૂપિયાના ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટની એક કોપી રજૂ કરી હતી અને કહ્યું કે બેન્ક ડ્રાફ્ટને પ્રોસેસ કરી રહ્યું છે. બેન્ચે કહ્યું કે, આ અસલી છે કે નકલી...અમને ખબર નથી.
ફરિયાદીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે વર્ષ 2010માં એક ફિલ્મ માટે મેળવેલી ₹5 કરોડની આર્થિક સહાયની રકમની પતાવટ કરવા માટે, રાજપાલ યાદવે 2013માં કુલ ₹1.05 કરોડના સાત ચેક આપ્યા હતા. પેઢીએ વધુમાં આક્ષેપ કર્યો હતો કે આ ચેક બાઉન્સ થયા હતા. ફરિયાદીના જણાવ્યા અનુસાર, 2012માં પક્ષકારો વચ્ચે થયેલા કરાર મુજબ રાજપાલ યાદવ, તેમની પત્ની અને તેમની કંપની વ્યાજ સહિત અંદાજે ₹11 કરોડની રકમ પરત કરવા માટે સંમત થયા હતા. 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે આત્મસમર્પણમાંથી મળેલી મુક્તિની મુદત 5 ઓક્ટોબર સુધી લંબાવી હતી.
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