મેટા-વોટ્સએપને સુપ્રીમ કોર્ટની ફટકાર, કહ્યું- 'પ્રાઇવેસીના અધિકાર સાથે સમજૂતિ નહીં, બંધારણ માનો અથવા અહીંથી જાઓ'

સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે ડેટા શેરિંગની પ્રથા ખોટી છે. બંધારણની મજાક ઉડાવી શકાય નહીં.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 3, 2026 at 2:55 PM IST

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે WhatsApp અને Metaની ડેટા શેરિંગ પ્રેક્ટિસ પર ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે, જેમાં ભારતીય પ્રતિસ્પર્ધા આયોગ (CCI) દ્વારા WhatsAppની 2021ની "ટેક ઈટ ઓર લીવ ઈટ" (માનો અથવા તો છોડી દો) ગોપનીયતા નીતિ માટે Meta પર ₹213.14 કરોડનો દંડ લાદવાના આદેશને પડકારવામાં આવ્યો હતો.

મેટા પ્લેટફોર્મ્સ અને વોટ્સએપને કડક ઠપકો આપતા સુપ્રીમ કોર્ટે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે વ્યાપારી લાભ માટે ગોપનીયતાના અધિકાર સાથે સમાધાન કરી શકાય નહીં. કોર્ટે કહ્યું કે તેઓએ આ દેશના બંધારણીય સિદ્ધાંતોની મજાક ઉડાવી છે અને તેમનું આચરણ "વ્યક્તિગત માહિતી ચોરી કરવાની એક પ્રકારની સભ્ય રીત" છે. સુપ્રીમ કોર્ટે ચેતવણી આપી હતી કે જ્યારે વપરાશકર્તા ડેટાનો ઉપયોગ ફક્ત વ્યાપારી હેતુઓ માટે કરવામાં આવે છે ત્યારે ભારતીય કાયદા હેઠળ ગોપનીયતાના અધિકારના ઉલ્લંઘનનું ગંભીર જોખમ રહેલું છે.

આ મામલાની સુનાવણી ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંતની અધ્યક્ષતાવાળી બેન્ચ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. બેન્ચમાં ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને વિપુલ એમ. પંચોલી પણ સામેલ હતા. મેટા અને વોટ્સએપ તરફથી હાજર રહેલા વરિષ્ઠ વકીલ મુકુલ રોહતગી અને વરિષ્ઠ વકીલ અખિલ સિબ્બલે બેન્ચને જાણ કરી હતી કે દંડની રકમ જમા કરવામાં આવી છે. જોકે, મુખ્ય ન્યાયાધીશે પ્લેટફોર્મની ગોપનીયતા નીતિ તરફ ધ્યાન દોર્યું હતું.

વોટ્સએપ અને મેટા દ્વારા દાખલ કરાયેલી અપીલો તેમજ NCLATના નિર્ણયને પડકારતી CCIની અપીલ પર સુનાવણી કરતા કોર્ટે કહ્યું, "અમે માહિતીના એક પણ ટુકડાને શેર કરવાની મંજૂરી આપીશું નહીં. આ દેશમાં ગોપનીયતાના અધિકાર સાથે સમાધાન કરી શકાતું નથી."

બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે માહિતી શેર કરવાની પ્રથા બંધારણીયતાની મજાક છે. કોર્ટે પ્રશ્ન કર્યો હતો કે જ્યારે વપરાશકર્તાઓને "માનો અથવા છોડી દો" ના આધારે નીતિ સ્વીકારવા માટે દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું હોય ત્યારે સંમતિ કેવી રીતે માન્ય ગણી શકાય. ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચીએ ટિપ્પણી કરી હતી કે કંપનીઓ સામેનો ચુકાદો એ હતો કે મેળવેલી સંમતિ "બનાવટી સંમતિ" હતી.

મુખ્ય ન્યાયાધીશે જણાવ્યું હતું કે જ્યાં સુધી WhatsApp અને Meta ખાતરી ન આપે કે વપરાશકર્તાઓના વ્યક્તિગત ડેટાનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે નહીં ત્યાં સુધી કોર્ટ કેસની સુનાવણી કરશે નહીં.

રોહતગીએ સમજાવ્યું કે બંધારણીય બેન્ચ WhatsAppની ગોપનીયતા નીતિની તપાસ કરી રહી છે, અને તે કિસ્સામાં, ખાતરી આપવામાં આવી હતી કે 2021ની ગોપનીયતા નીતિને ન સ્વીકારવા બદલ કોઈપણ વપરાશકર્તાને WhatsApp પર પ્રતિબંધિત કરવામાં આવશે નહીં. બેન્ચને જાણ કરવામાં આવી હતી કે ડિજિટલ પર્સનલ ડેટા પ્રોટેક્શન એક્ટ 2023ને મે 2027 સુધી લંબાવવામાં આવ્યો છે. જો કે, ન્યાયાધીશ બાગચીએ નિર્દેશ કર્યો કે આ કાયદો હજુ અમલમાં આવ્યો નથી.

સુનાવણી દરમિયાન, મુખ્ય ન્યાયાધીશે કહ્યું, "અમે તમને કોઈની સાથે, આ મેટા કંપની અથવા અન્ય કોઈની સાથે એક પણ માહિતી શેર કરવાની મંજૂરી આપીશું નહીં. તમે આ દેશના ગોપનીયતાના અધિકાર સાથે આ રીતે છેડછાડ કરી શકતા નથી, ખાસ કરીને ડેટા વેચવાના નામે. અમે ખૂબ જ કડક આદેશ જારી કરી રહ્યા છીએ, અને જો તેનું પાલન નહીં થાય, તો અમે તમને એક ક્ષણમાં કોર્ટમાંથી બહાર કાઢી મૂકીશું." આ સંદેશ તમારા વોટ્સએપ પર સ્પષ્ટપણે દેખાતો હોવો જોઈએ."

ન્યાયાધીશ સમક્ષ દલીલ કરવામાં આવી હતી કે NCLATના આદેશથી ભારતીય ગ્રાહકોને અન્ય દેશોના ગ્રાહકોની જેમ જ સ્થિતિમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. મુખ્ય ન્યાયાધીશે પૂછ્યું, "લોકોની પાસે શું વિકલ્પ છે કારણ કે તમારી પાસે બજારમાં સંપૂર્ણ એકાધિકાર છે અને તમે કહો છો કે હું વિકલ્પ આપી રહ્યો છું, આ વિકલ્પ સમાધાન જેવો છે, કાં તો તમે વોટ્સએપ સુવિધા છોડી દો અથવા હું તમારો ડેટા શેર કરીશ, આપણે આને શા માટે મંજૂરી આપવી જોઈએ?"

