ફિલ્મ નિર્માણ એક જોખમી વ્યવસાય; નફો ન થવો એ છેતરપિંડી નથી: સુપ્રીમ કોર્ટે નિર્માતા સામેનો કેસ ફગાવ્યો
"છેતરપિંડીનો ગુનો સાબિત કરવા માટે, વચન અથવા કરાર કરવામાં આવે તે ક્ષણે જ છેતરપિંડીનો ઇરાદો હોવો જોઈએ": સુપ્રીમ કોર્ટ
By Sumit Saxena
Published : March 19, 2026 at 8:30 PM IST
નવી દિલ્હી: ગુરુવારે, સુપ્રીમ કોર્ટે એક ફિલ્મ નિર્માતા સામે દાખલ કરાયેલ છેતરપિંડીનો ફોજદારી કેસ રદ કર્યો, જે ફાઇનાન્સરને દેવાના પૈસા ચૂકવવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા. ન્યાયાધીશ પી.એસ. નરસિંહા અને ન્યાયાધીશ મનોજ મિશ્રાની બેન્ચે કહ્યું કે, "અમારા મતે, મદ્રાસ હાઇકોર્ટે એ હકીકતને અવગણી હતી કે ફિલ્મ નિર્માણ એક ઉચ્ચ જોખમ ધરાવતો વ્યવસાય છે. કોઈપણ ખાતરીપૂર્વક કહી શકતું નથી કે ફિલ્મ નફો કરશે કે ફ્લોપ જશે."
બેન્ચે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, જો કોઈ વ્યક્તિ ફિલ્મમાં રોકાણના બદલામાં નફામાં હિસ્સો મેળવવા માટે સંમત થાય છે, તો તે'શૂન્ય વળતર'નું જોખમ પણ ઉઠાવે છે. કોર્ટના જણાવ્યા અનુસાર, 'પાર્ટીઓ વચ્ચેની લેવડ-દેવડની પ્રકૃતિ નક્કી કરવામાં એક મહત્વપૂર્ણ કારક એ હતું કે શું રોકાણકારને અપરાધિક કાર્યવાહી શરૂ કરવાની પરવાની આપવી જોઈએ કે ફોજદારી ઉપચાર અપનાવવો જોઈએ. દુર્ભાગ્યવશ, હાઈકોર્ટે આ મહત્વપૂર્ણ પક્ષને નજરઅંદાજ કર્યો હતો.'
સુપ્રીમ કોર્ટની બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે છેતરપિંડીના ગુનાને સ્થાપિત કરવા માટે, વચન અથવા કરાર કરવામાં આવે તે જ ક્ષણે કપટી ઇરાદો અસ્તિત્વમાં હોવો જોઈએ. મદ્રાસ હાઈકોર્ટના આદેશને રદ કરતા, બેન્ચે અવલોકન કર્યું, "એ દર્શાવવું આવશ્યક છે કે વચન આપવામાં આવ્યું ત્યારે વ્યક્તિનો ઈરાદો અપ્રમાણિક અથવા કપટપૂર્ણ હતો. વચન પૂર્ણ કરવામાં માત્ર પછીથી નિષ્ફળતા એ અનુમાન કરવાનો આધાર બની શકે નહીં કે તેમનો ઈરાદો શરૂઆતથી જ દુર્ભાવનાપૂર્ણ હતો."
હાલના કેસનો ઉલ્લેખ કરતા, બેન્ચે ટિપ્પણી કરી કે અપીલકર્તા (ફિલ્મ નિર્માતા) નો શરૂઆતથી જ કોઈ દુર્ભાવનાપૂર્ણ ઈરાદો હતો તેવું સૂચવવા માટે કંઈ નથી. કોર્ટે સ્પષ્ટતા કરી, "જો આ એવો કેસ હોત જ્યાં અપીલકર્તાએ પૈસા ઉછીના લીધા હોત અને ફિલ્મ બનાવવામાં સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગયા હોત, તો છેતરપિંડી કરવાનો ઈરાદો અનુમાનિત થઈ શક્યો હોત. જો કે, આ કિસ્સામાં, એવો કોઈ આરોપ નથી કે ફિલ્મનું નિર્માણ થયું ન હતું; તેનાથી વિપરીત, ફિલ્મ ખરેખર બનાવવામાં આવી હતી અને પછી રિલીઝ કરવામાં આવી હતી."
સુપ્રીમ કોર્ટની બેન્ચે અવલોકન કર્યું કે ફરિયાદ પક્ષનો કેસ જ સૂચવે છે કે ફિલ્મ પૂર્ણ કરવા અને રિલીઝ કરવા માટે વધારાનું ભંડોળ મેળવવામાં આવ્યું હતું. કોર્ટે સ્પષ્ટતા કરી, "જ્યારે ફરિયાદીએ ફિલ્મની રિલીઝ અંગે વાંધો ઉઠાવ્યો, ત્યારે અપીલકર્તા (નિર્માતા) એ મુખ્ય રકમ ચૂકવવા માટે 'પોસ્ટ-ડેટેડ ચેક' જારી કર્યા. આનો અર્થ એ થાય કે આ ચેક પહેલાથી અસ્તિત્વમાં રહેલી જવાબદારીને પૂર્ણ કરવા માટે હતા, વધુ ભંડોળ પડાવવાના ગુપ્ત હેતુથી આપવામાં આવ્યા ન હતા."
બેન્ચે વધુમાં નોંધ્યું કે, ફિલ્મે નફો કમાવ્યો હોવાના કોઈ આરોપોની ગેરહાજરીમાં, ફરિયાદ અને ઉપલબ્ધ પુરાવા એ દર્શાવવામાં નિષ્ફળ ગયા કે અપીલકર્તાનો શરૂઆતથી જ ખરાબ ઇરાદો હતો. કોર્ટે તારણ કાઢ્યું કે આ આરોપો ફક્ત 'નાગરિક વિવાદ' તરફ નિર્દેશ કરે છે, અને હાઇકોર્ટે ફોજદારી કાર્યવાહી રદ કરવાનો ઇનકાર કરવામાં ભૂલ કરી હતી.
વી. ગણેશન એક ફિલ્મનું નિર્માણ કરી રહ્યા હતા જ્યારે તેમને નાણાકીય તંગીનો સામનો કરવો પડ્યો. પરિણામે, તેણે ફરિયાદી પાસેથી લોન માંગી અને ખાતરી આપી કે રોકાણના બદલામાં, બાદમાં નફાના 30 ટકા હિસ્સાનો હકદાર રહેશે. ત્યારબાદ, નફામાં વધુ 17 ટકા હિસ્સાના વચન સામે વધારાના ભંડોળ ઉધાર લેવામાં આવ્યા. આખરે, ગણેશને ફરિયાદીને મૂળ રકમની ચુકવણી માટે બે 'પોસ્ટ-ડેટેડ' ચેક - દરેક ₹24 લાખના - જારી કર્યા; જોકે, ખાતામાં અપૂરતા ભંડોળને કારણે આ ચેક પાછળથી બાઉન્સ થઈ ગયા. આ પછી, આરોપી પર ફરિયાદી સાથે છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો.
