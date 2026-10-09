CJPના 10 ઓક્ટોબરના વિરોધ-પ્રદર્શનને કારણે મેટ્રો અને રેલ સેવાઓ બંધ રાખવા પર SCએ કહ્યું, 'માખી મારવા હથોડાનો ઉપયોગ ના કરો'
સુપ્રીમ કોર્ટે 10 ઓક્ટોબરના રોજ યોજાનારા પ્રદર્શન પહેલા દિલ્હીમાં મેટ્રો અને અવર જવર પર લગાવવામાં આવેલા પ્રતિબંધ પણ ટિપ્પણી કરી છે.
Published : October 9, 2026 at 7:56 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્રને નિર્દેશ આપ્યો કે તે 10 ઓક્ટોબરે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર વિરૂદ્ધ કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ના વિરોધ પ્રદર્શન પહેલા મેટ્રો અને રેલ સેવાઓ પર લગાવવામાં આવેલી રોકને હટાવે. કોર્ટે આ વાત પર ભાર મૂક્યો કે નિયમ પુરી રીતે રોકી શકતા નથી.
આ જોતા કે આયોજક ખુદ હાજર નહતા, બેન્ચે તેની જગ્યાએ અવર જવર કરનારાઓને કોઇ મુશ્કેલી વગર પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટના ઉપયોગના અધિકાર પર ધ્યાન આપ્યું હતું.
સુપ્રીમ કોર્ટે મૌખિક અવલોકન કર્યું કે, "પ્રમાણસરતાનો એક સિદ્ધાંત છે...તેનો અર્થ એ નથી કે માખી મારવા માટે તમે મોટા હથોડાનો ઉપયોગ કરો."
આ કેસની સુનાવણી ચીફ જસ્ટિસ સૂર્યકાંત, જસ્ટિસ જોયમાલ્યા બાગચી અને જસ્ટિસ વી.મોહનાની બનેલી બેન્ચ સમક્ષ થઇ હતી. કેન્દ્ર વતી સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ દલીલો કરી હતી.
CJIએ તુષાર મહેતાને કહ્યું, "અમને આ વાતની ગંભીર ચિંતા છે. અમારી ચિંતા હજારો મુસાફરોની છે જે ગુડગાંવ અથવા ગ્રેટર નોઇડાથી પોતાની રોજી રોટી માટે દિલ્હી આવે છે જેમાં વિદ્યાર્થીઓ, કર્મચારી સામેલ છે માટે અમે શહેરના સામાન્ય લોકો તરફથી વાત કરી રહ્યા છીએ...આ એક રેગ્યુલર ઉપાય છે જેના તમે હકદાર છો. બેકાબૂ ભીડને રોકવા માંગો છો તો આમ કરો પરંતુ તેનો અર્થ એવો નથી કે તમે બધુ રોકી દો અને લોકો પાસે કોઇ સુવિધા ઉપલબ્ધ ના હોય. દરેક પાસે કાર નથી હોતી; દરેક કોઇની પાસે પ્રાઇવેટ સુવિધા નથી હોતી.
સીનિયર વકીલ કપિલ સિબ્બલે કહ્યું કે, આ સમસ્યા ટ્રેનો સાથે પણ છે અને ટ્રેન ત્યા કેન્સલ થઇ જાય છે. એક સીનિયર વકીલે કહ્યું કે તેમણે બેરિકેડિંગ કરી દીધુ છે અને લોકોને શહેરના એક ભાગમાંથી બીજા ભાગમાં આવતા રોકી દીધા છે અને પૂછ્યું કે તે તેની સામે કેવી રીતે લડશે? વકીલે ભારપૂર્વક કહ્યું, "પુરી બેરિકેડિંગ કરી દીધી છે."
CJIએ કહ્યું, "પ્રમાણસરતાનો એક સિદ્ધાંત છે. તમારે અમુક બાબતોથી દૂર રહેવું પડે છે-એટલે કે, તમે ખરેખર તે બાબતોથી દૂર રહ્યા છો તેની ખાતરી કરવા માટે પૂરતી સંયમશીલતા દાખવવી પડે છે. પરંતુ તેનો અર્થ એ નથી કે માખી મારવા માટે તમે મોટા હથોડાનો ઉપયોગ કરો...”
બેન્ચે કહ્યું કે, પગલા ભરવામાં કોઇ મુશ્કેલી નથી પરંતુ સરકારે આ પાક્કુ કરવું જોઇએ કે બધુ રોકાયેલું ના રહે અને રસ્તા પર બેરિકેડિંગ પર ફરી વિચાર કરી શકાય છે.
તુષાર મહેતાએ કહ્યું કે, તે તેને સરકાર સામે રાખશે. બેન્ચે કહ્યું કે, લોકોને ખબર હોવી જોઇએ કે જો એક રસ્તા પર બેરિકેડ છે તો ગાડીઓની અવરજવર માટે બીજા રસ્તા પણ છે. એક વકીલે દાવો કર્યો કે પોલીસ મસ્જિદ-મસ્જિદ જઇને લોકોને પ્રદર્શનમાં ભાગ ના લેવા માટે કહી રહી છે.
બેન્ચે કહ્યું કે જ્યાર સુધી કોઇ વાત તેમની સામે ના હોય તે તેના પર કોઇ કોમેન્ટ નહીં કરી શકે. વકીલ વૃંદા ગ્રોવરે કહ્યું કે યુવતીઓને ટ્રેનમાંથી ઉતારી દેવામાં આવ્યા છે. પોલીસનો દાવો છે કે તે વિરોધ-પ્રદર્શનમાં જતી વિદ્યાર્થીઓ હશે તેમણે ભાર પૂર્વક કહ્યું કે યુવતિઓને ટ્રેનમાંથી બહાર ઉતારવામાં આવ્યા છે.
દલીલો સાંભળ્યા બાદ, બેન્ચે કેન્દ્રને નિર્દેશ આપ્યો કે 10 ઓક્ટોબરના વિરોધ-પ્રદર્શન પહેલા દિલ્હી માટે ટ્રેન સર્વિસ સંપૂર્ણ બંધ ના કરે અને દિલ્હી મેટ્રો સ્ટેશન બંધ ના કરે. બેન્ચે કેન્દ્રને નિર્દેશ આપ્યો કે તેઓ 'પ્રમાણસરતાના સિદ્ધાંત'ને ધ્યાનમાં રાખીને નિયંત્રિત રીતે આ સેવાઓ ચાલુ રાખવાની મંજૂરી આપે, જેથી જનતાને કોઇ અગવડ ન પડે.
બેન્ચે અવલોકન કર્યું કે નિયમનનો અર્થ સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ હોઇ શકે નહીં. તુષાર મહેતાએ કોર્ટને ખાતરી આપી હતી કે તેઓ સત્તાવાળાઓને નિયંત્રિત રીતે સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે આગ્રહ કરશે. બેન્ચે કેન્દ્રને એ સુનિશ્ચિત કરવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો કે જાહેર અગવડ નિવારવા માટે જારી કરાયેલી માર્ગદર્શિકાનો યોગ્ય રીતે પ્રચાર-પ્રસાર કરવામાં આવે.
પોતાના આદેશમાં બેન્ચે નોંધ્યું કે તેણે સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ અને નિયમન વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટ કર્યો હતો; પરિણામે, સોલિસિટર જનરલે સંમતિ દર્શાવી કે સત્તાવાળાઓ પ્રતિબંધ અંગે પુનર્વિચાર કરશે અને દિલ્હીના લોકોને કોઇ મુશ્કેલી ન પડે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે- સમાનતાના સિદ્ધાંતનું પાલન કરીને- ટ્રેન અને મેટ્રો સેવાઓની અવરજવરને નિયંત્રિત રીતે મંજૂરી આપશે.
બેન્ચે સ્પષ્ટ કર્યું, "અમે સ્પષ્ટ કરીએ છીએ કે મેટ્રો/ટ્રેનોની અવરજવર પર કોઈ સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ રહેશે નહીં." બેન્ચ CPI(M)ના જનરલ સેક્રેટરી એમ.એ. બેબી અને અન્ય અરજદારો દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજી પર સુનાવણી કરી રહી હતી, જેમાં વિરોધ પ્રદર્શન અગાઉ સત્તાવાળાઓ દ્વારા લાદવામાં આવેલા નિયંત્રણોને પડકારવામાં આવ્યા હતા.
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