સુપ્રીમ કોર્ટનો રખડતા શ્વાનને શેલ્ટર હોમમાં મોકલવાના આદેશને પરત ખેંચવાનો ઇનકાર, તમામ અરજી ફગાવાઇ

સુપ્રીમ કોર્ટે રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોને રખડતા શ્વાનની વસ્તીને કાબુમાં લેવા માટે માળખાગત સુવિધાઓ વધારવાનો નિર્દેશ આપ્યો

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 19, 2026 at 12:17 PM IST

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે મંગળવારે રખડતા શ્વાનને શેલ્ટર હોમ મોકલવા અને તેમની નસબંધી પર પોતાના 7 નવેમ્બર, 2025ના આદેશમાં ફેરફાર અને તેને પરત ખેંચવાની તમામ અરજીને ફગાવી દીધી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે રખડતા જાનવરો પર ભારતીય પશુ કલ્યાણ બોર્ડ (AWBI) દ્વારા જાહેર SOPની માન્યતાને પડકારતી તમામ અરજીઓને ફગાવી દીધી છે.

સુપ્રીમ કોર્ટે નવેમ્બર 2025ના તેના આદેશનું પાલન કરી રહી છે, જેમાં સ્થાનિક અધિકારીઓને બસ સ્ટેન્ડ, રેલવે સ્ટેશન, હોસ્પિટલ, શાળા, કેમ્પસ અને અન્ય જાહેર સ્થળોએથી રખડતા શ્વાનને દૂર કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો.

કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે વધતી જતી રખડતા શ્વાનની વસ્તીને પહોંચી વળવા માટે માળખાગત સુવિધાઓ બનાવવા માટે રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો દ્વારા સતત પ્રયાસ થયો નથી.

સુપ્રીમ કોર્ટે રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોને રખડતા શ્વાનની વસ્તીને કાબુમાં લેવા માટે માળખાગત સુવિધાઓ વધારવાનો નિર્દેશ આપ્યો અને કહ્યું કે, સન્માન સાથે જીવવાના અધિકારમાં શ્વાનના નુકસાનના ભય વિના મુક્તપણે જીવવાનો અધિકાર સામેલ છે.

કોર્ટે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, "બાળકો, મુસાફરો અને વૃદ્ધો શ્વાન કરડવાથી ભોગ બન્યા હોય તેવી જમીની હકીકતથી કોર્ટ અજાણ રહી શકે નહીં."

બેન્ચ તરફથી ચુકાદો આપતા જસ્ટિસ મહેતાએ રખડતા શ્વાનના કરડવાની ઘટનાઓ પર દેશભરના ડેટાનો હવાલો આપ્યો અને કહ્યું કે આ ઘટનાઓથી લોકો અને સ્થાનિક અધિકારીઓમાં ચિંતા વધી ગઇ છે. પીઠે કહ્યું કે આવી ઘટનાઓ નાગરિક વહીવટ અને શહેરી શાસનમાં લોકોના વિશ્વાસને અસર કરે છે. શ્વાન કરડવાના કિસ્સાઓનો ઉલ્લેખ કરતા, ન્યાયાધીશ મહેતાએ કહ્યું, "સામે આવેલા આંકડા સમસ્યાના ચોંકાવનારા પાસા પર ભાર મુકે છે કે..આવી ઘટનાઓથી થતું નુકસાન ફક્ત સંખ્યાની બાબત નથી, પરંતુ માનવ, સામાજિક અને જાહેર આરોગ્ય માટે ગંભીર પરિણામો ધરાવે છે."

બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, આર્ટિકલ 21 હેઠળ ગૌરવ સાથે જીવવાના અધિકારમાં દરેક નાગરિકને શારીરિક નુકસાન, હુમલો અથવા જાહેર સ્થળોએ શ્વાન કરડવા જેવી જીવલેણ ઘટનાઓના ભય વિના મુક્તપણે ફરવાનો અને જાહેર સ્થળોએ પ્રવેશવાનો અધિકાર સામેલ છે.

