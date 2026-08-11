લઘુમતી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં બાળકોના બ્રેનવૉશ અંગેની અરજી પર સુનાવણીનો સુપ્રીમ કોર્ટનો ઇનકાર
આ અરજીમાં 14 વર્ષ સુધીના બાળકોને બિનસાંપ્રદાયિક અને/અથવા ધાર્મિક શિક્ષણ આપતી તમામ સંસ્થાઓનું રજિસ્ટ્રેશન, માન્યતા, દેખરેખ માટે પગલાં લેવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.
By Sumit Saxena
Published : August 11, 2026 at 10:57 AM IST|
Updated : August 11, 2026 at 11:15 AM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે એક અરજી પર સુનાવણીનો ઇનકાર કરી દીધો હતો. આ અરજીમાં 14 વર્ષ સુધીના બાળકોને બિનસાંપ્રદાયિક અને/અથવા ધાર્મિક શિક્ષણ આપતી તમામ સંસ્થાઓનું રજિસ્ટ્રેશન, માન્યતા, દેખરેખ માટે પગલાં લેવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.
વકીલ અશ્વિની કુમાર ઉપાધ્યાય તરફથી દાખલ અરજી પર જસ્ટિસ અરવિંદ કુમાર અને જસ્ટિસ વિપુલ પંચોલીની બેન્ચ સામે સુનાવણી યોજાઇ હતી. ઉપાધ્યાયે બેન્ચ સામે દલીલ કરી હતી કે ધાર્મિક શિક્ષણ આપવું અપ્રત્યક્ષ રીતે ધર્મનો પ્રચાર-પ્રસાર છે, જેના પર બેન્ચે કહ્યું, 'તમે સતત રિટ અરજી દાખલ કરી શકતા નથી.'
બેન્ચ આ મામલાની સુનાવણી કરવા તૈયાર નથી તેવું સમજીને, ઉપાધ્યાયે તેમની અરજી પાછી ખેંચી લીધી હતી. બેન્ચે કહ્યું, "અરજદાર પોતાની અરજી પાછી ખેંચવા અને યોગ્ય ફોરમમાં નિવારણ મેળવવા માંગે છે."
અરજીમાં દલીલ કરવામાં આવી હતી કે હાલમાં, અર્ધ-ધાર્મિક લઘુમતી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ કલમ 30ના દાયરામાં આવે છે, જે ખોટું અર્થઘટન છે. તે દલીલ કરે છે કે હજારો બિનનોંધાયેલ સંસ્થાઓ ધાર્મિક શિક્ષણ આપવાની આડમાં નિર્દોષ બાળકોને કટ્ટરપંથી બનાવી રહ્યા છે, કારણ કે રાજ્ય દ્વારા તેમનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવતું નથી.
અરજીમાં જણાવાયું છે કે આનાથી ફક્ત આંતરિક સુરક્ષા જ નહીં પરંતુ ભાઈચારો, એકતા અને રાષ્ટ્રીય અખંડિતતા પર પણ ગંભીર અસરો પડી શકે છે, કારણ કે નાના બાળકોને ધર્મના નામે સરળતાથી બ્રેઈનવોશ કરી શકાય છે.
અરજીમાં એવી જાહેરાતની માંગ કરવામાં આવી હતી કે કલમ 30, જે લઘુમતીઓને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ સ્થાપિત કરવા અને સંચાલિત કરવાનો અધિકાર આપે છે, તે ફક્ત કલમ 19(1)(g) [વેપાર અને વ્યવસાય કરવાની સ્વતંત્રતા]ને પુનરાવર્તિત કરે છે અને કલમ 19(1)(g) હેઠળ નાગરિકોને ગેરંટી આપવામાં આવેલા અધિકારો ઉપરાંત કોઈપણ વધારાના અધિકારો, લાભો અથવા વિશેષાધિકારો પ્રદાન કરતી નથી.
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