'જો માતા-પિતા બંને IAS અધિકારી, તો બાળકોને અનામત કેમ?': ક્રીમી લેયર' પર સુપ્રીમ કોર્ટની મહત્વની ટિપ્પણી
શું અનામતનો લાભ મેળવીને આર્થિક અને સામાજિક રીતે મજબૂત બનેલા સમૃદ્ધ પરિવારોને આ ક્વોટાનો લાભ મળતો રહેવો જોઈએ?
By Sumit Saxena
Published : May 22, 2026 at 10:32 PM IST|
Updated : May 22, 2026 at 10:40 PM IST
નવી દિલ્હી: શુક્રવારે સુપ્રીમ કોર્ટે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો કે શું અનામત દ્વારા શૈક્ષણિક અને આર્થિક પ્રગતિ પ્રાપ્ત કરી ચૂકેલા પરિવારોના બાળકોએ OBC લાભોનો દાવો ચાલુ રાખવો જોઈએ. કોર્ટે કહ્યું કે આવી પ્રગતિ સામાજિક પરિવર્તન લાવે છે. કોર્ટે ટિપ્પણી કરી કે જો બંને માતા-પિતા IAS અધિકારી હોય, તો તેમના બાળકો દ્વારા ફરી એકવાર અનામત માંગવી તે આ સકારાત્મક પગલાંના મૂળભૂત ઉદ્દેશ્યને નબળી પાડે છે.
ન્યાયાધીશ બી.વી. નાગરત્ના અને ન્યાયાધીશ ઉજ્જલ ભુયાનની બનેલી બેન્ચ કર્ણાટક હાઇકોર્ટના ચુકાદાને પડકારતી અરજીની સુનાવણી કરી રહી હતી, જેમાં અરજદાર, જેમના માતાપિતા બંને રાજ્ય સરકારી કર્મચારી છે તેમને અનામત લાભોથી બાકાત રાખવાના નિર્ણયને સમર્થન આપવામાં આવ્યું હતું. વકીલ શશાંક રત્નાએ કોર્ટમાં અરજદારનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું.
ન્યાયાધીશ નાગરત્નાએ જણાવ્યું હતું કે, શિક્ષણ અને આર્થિક સશક્તિકરણ સામાજિક પરિવર્તન તરફ દોરી જાય છે, તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "તેથી, જો બાળકો ફરીથી અનામત મેળવવાનું ચાલુ રાખે છે, તો આપણે ક્યારેય આનાથી આગળ વધી શકીશું નહીં. આ એક એવો મુદ્દો છે જેનો આપણે વિચાર કરવો જોઈએ." ન્યાયાધીશ નાગરત્નાએ ટિપ્પણી કરી, "જો બંને માતા-પિતા IAS અધિકારી હોય, તો તેમને અનામત શા માટે મળવી જોઈએ? સામાજિક પરિવર્તન શિક્ષણ અને આર્થિક સશક્તિકરણ સાથે આવે છે."
બેન્ચે નોંધ્યું કે, માતા-પિતા શિક્ષિત છે, સારી નોકરીઓ ધરાવે છે અને નોંધપાત્ર આવક મેળવે છે; છતાં, તેમના બાળકો ફરી એકવાર અનામત લાભો મેળવવા માંગે છે. જસ્ટિસ બી.વી. નાગરત્નાએ ટિપ્પણી કરી, "જુઓ, તેમણે અત્યાર સુધીમાં અનામતના ક્ષેત્રમાંથી બહાર નીકળી જવું જોઈએ." સુપ્રીમ કોર્ટે નોંધ્યું કે ઘણા સરકારી આદેશોમાં પહેલાથી જ આવા સમૃદ્ધ વર્ગોને અનામતના લાભોથી બાકાત રાખવાની જોગવાઈઓ છે, છતાં હવે આ આદેશોને પડકારવામાં આવી રહ્યા છે.
વકીલ રત્નાએ દલીલ કરી હતી કે, પગારમાંથી મેળવેલી આવક સરકારી કર્મચારીઓમાં "ક્રીમી લેયર" (સમૃદ્ધ વર્ગ) ને ઓળખવા માટેનો પ્રાથમિક માપદંડ નથી. તેમણે રજૂઆત કરી હતી કે ક્રીમી લેયરમાંથી બાકાત રાખવું એ માતાપિતાના પદની સ્થિતિ પર આધાર રાખે છે - ખાસ કરીને, તેઓ ગ્રુપ A કે ગ્રુપ B સેવાઓમાં છે કે નહીં - ફક્ત તેમની પગાર આવક પર નહીં.
તેમણે દલીલ કરી હતી કે, જો પગારને એકમાત્ર માપદંડ માનવામાં આવે, તો ડ્રાઇવરો, પટાવાળા, કારકુન અને અન્ય નીચલા સ્તરના સરકારી કર્મચારીઓને પણ અનામતના લાભોથી બાકાત રાખી શકાય છે.
બેન્ચે અવલોકન કર્યું, "આર્થિક રીતે નબળા વર્ગો (EWS) અને વંચિત જૂથો માટે, કોઈ સામાજિક પછાતપણું સામેલ નથી - ફક્ત આર્થિક પછાતપણું. અહીં થોડું સંતુલન હોવું જોઈએ. સામાજિક અને શૈક્ષણિક પછાતપણું એક વસ્તુ છે; જો કે, એકવાર માતા-પિતા અનામતનો લાભ મેળવીને ચોક્કસ દરજ્જો અથવા પદ પ્રાપ્ત કરી લે છે, ત્યારે પરિસ્થિતિ બદલાઈ જાય છે." દલીલો સાંભળ્યા પછી, બેન્ચે આ મામલે નોટિસ જારી કરી.
અરજદારને અનામત શ્રેણી હેઠળ 'કર્ણાટક પાવર ટ્રાન્સમિશન કોર્પોરેશન લિમિટેડ' ખાતે સહાયક ઇજનેર (ઇલેક્ટ્રિકલ) ના પદ પર નિમણૂક માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો. જો કે, જિલ્લા જાતિ અને આવક ચકાસણી સમિતિએ તે 'ક્રીમી લેયર'માં આવતા નિષ્કર્ષ પર આવ્યા પછી તેમને જાતિ માન્યતા પ્રમાણપત્ર આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
અધિકારીઓએ ધ્યાન દોર્યું કે બંને માતાપિતા સરકારી કર્મચારી હતા અને તેમની સંયુક્ત આવક 'ક્રીમી લેયર' માટે નિર્ધારિત મર્યાદા કરતાં વધુ હતી. અરજદારને 'ક્રીમી લેયર' તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યું હતું, જે તેમના માતાપિતા - જેઓ પગારદાર કર્મચારીઓ છે - ની આવક પર આધારિત હતું અને જેમની સંયુક્ત વાર્ષિક આવક ₹8,00,000 થી વધુ હોવાનું કહેવાય છે.
આ પણ વાંચો: