સુપ્રીમ કોર્ટ આજે જ્ઞાનેશ કુમાર વિરુદ્ધ અરજીઓ પર કરશે સુનાવણી
કારણ યાદી મુજબ, મુખ્ય ન્યાયાધીશ (સીજેઆઈ) સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને વી.મોહનાની બનેલી બેન્ચ આ મામલાની સુનાવણી કરશે.
Published : October 5, 2026 at 11:06 AM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટ સોમવારે તેવી અરજીઓ પર સુનાવણી કરશે જેમાં મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) જ્ઞાનેશ કુમારની સત્તાને પડકારવામાં આવી છે. સુપ્રીમ કોર્ટની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર પ્રકાશિત કારણ યાદી અનુસાર, મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને વી. મોહનાની બનેલી બેન્ચ આ મામલાની સુનાવણી કરશે. વરિષ્ઠ વકીલ વિકાસ સિંહે 29 સપ્ટેમ્બરના રોજ CJI સમક્ષ આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો, જેના પગલે CJIએ કહ્યું, "આવતા અઠવાડિયે તેની યાદી બનાવો."
અરજીમાં ECI ને સંચાલિત કરતા સામૂહિક નિર્ણય-નિર્માણ માળખાના અમલીકરણ અને CEC દ્વારા કથિત રીતે મતદાન પેનલના નામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી, તે સત્તા અંગે રિટ ઓફ ક્વો વોરંટો જારી કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
અરજીમાં દલીલ કરવામાં આવી છે કે બંધારણની કલમ 324 ચૂંટણી પંચને, એક પણ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરને નહીં, પણ ચૂંટણીનું નિરીક્ષણ, નિર્દેશન અને નિયંત્રણ કરવાની સત્તા આપે છે.
અરજીમાં ECI ને સંચાલિત કરતા સામૂહિક નિર્ણય લેવાના માળખાને લાગુ કરવાની અને CEC એ મતદાન પેનલના નામે કથિત રીતે જે સત્તા હેઠળ કાર્ય કર્યું હતું તેના સંદર્ભમાં રિટ ઓફ ક્વો વોરંટો જારી કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. અરજીમાં જણાવાયું છે કે બંધારણની કલમ 324 એક મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરને નહીં પણ કમિશનમાં ચૂંટણીઓનું નિરીક્ષણ, નિર્દેશન અને નિયંત્રણ કરવાની સત્તા આપે છે.
આ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર અને અન્ય ચૂંટણી કમિશનરો (નિમણૂક, સેવાની શરતો અને કાર્યકાળ) અધિનિયમ, 2023ની કલમ 18 પર પણ આધાર રાખે છે, જે સંયુક્ત નિર્ણય લેવાની જોગવાઈ કરે છે, અને જ્યાં સર્વસંમતિ ન હોય તેવા કિસ્સાઓમાં, નિર્ણયો બહુમતીથી લેવામાં આવે છે.
અરજીમાં ચૂંટણી કમિશનરો સુખબીર સિંહ સંધુ અને વિવેક જોશીના લેખિત સંદેશાઓ અને ફાઇલ નોટિંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ કમિશનરોએ ઓક્ટોબર 2025 અને ઓગસ્ટ 2026 વચ્ચે ઓછામાં ઓછા 14 વાંધા દાખલ કર્યા હોવાના અહેવાલ છે, જેમાં મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારના નામે તેમની મંજૂરી વિના લેવામાં આવેલા નિર્ણયો અને કાર્યવાહીનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.