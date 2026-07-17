ટ્રેન ટિકિટ ન હોય તો પણ વળતર મળશે, સુપ્રીમ કોર્ટે પીડિતની વિધવાને 8 લાખ આપવા કર્યો આદેશ
સુપ્રીમ કોર્ટે ટ્રિબ્યુનલ અને હાઈકોર્ટના આદેશોને રદ કર્યા અને પીડિતાની વિધવાને ₹8 લાખ ચૂકવવાનો નિર્દેશ આપ્યો.
Published : July 17, 2026 at 10:06 PM IST
નવી દિલ્હી: શુક્રવારે એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદામાં, સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, મૃતક યાત્રીના શબમાંથી ટ્રેનની ટિકિટ ન મળવી એ ટ્રેન દુર્ઘટના કેસમાં પીડિત પરિવારને વળતર ન આપવાનું કારણ બની શકે નહીં. ટ્રિબ્યુનલ અને હાઇકોર્ટના આદેશોને બાજુ પર રાખીને, સુપ્રીમ કોર્ટે નિર્દેશ આપ્યો કે, પીડિતની વિધવાને ₹8 લાખ ચૂકવવામાં આવે.
જસ્ટિસ સંજય કરોલ અને એન. કોટિશવર સિંહની બનેલી બેન્ચે સુનાવણી દરમિયાન આ અવલોકનો કર્યા. વિધવાને વળતરના દાવાને રેલ્વે ક્લેમ્સ ટ્રિબ્યુનલ (RCT) અને મધ્યપ્રદેશ હાઇકોર્ટે એ માટે ફગાવી દીધો હતો કારણ કે દુર્ઘટના પછી તેના પતિની ટિકિટ ન મળતા તેને પ્રમાણિક મુસાફર સાબિત કરી શકાયો નહોતો.
આરસીટી અને મધ્યપ્રદેશ હાઈકોર્ટના આદેશોને ઉલટાવીને, સુપ્રીમ કોર્ટે 2015 માં ચાલતી ટ્રેનમાંથી પડી જવાથી મૃત્યુ પામેલા એક વ્યક્તિની વિધવા લતાને ₹8 લાખ વળતર ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો.
બેન્ચે અપીલકર્તાની રજૂઆતની નોંધ લીધી કે, મૃતક તેની બેગમાં મુસાફરીની ટિકિટ લઈને જઈ રહ્યો હતો અને આ હકીકત સાબિત કરવાનો બીજો કોઈ રસ્તો નથી. તેણે અવલોકન કર્યું કે, મૃતક ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી રહ્યો હતો અને આ ઘટના બની તે હકીકતને નકારી શકાય નહીં.
બેન્ચે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, મૃત્યુની હકીકત અને કેસ કોઈપણ ઉલ્લેખિત અપવાદોમાં આવતો નથી. આ સંપૂર્ણપણે સ્પષ્ટ છે, અને કોઈએ એવો દાવો કર્યો નથી કે આવા અપવાદો લાગુ પડે છે. બેન્ચે અવલોકન કર્યું, "તેથી, વળતર ફક્ત ટિકિટ પર આધારિત છે. પોલીસ તે બેગ શોધી શકી નથી જેમાં ટિકિટ કથિત રીતે રાખવામાં આવી હતી. તેમ છતાં, કોર્ટનો મત છે કે નીચલી અદાલતોએ અપીલકર્તાને વળતર આપવાનો ઇનકાર કરીને ભૂલ કરી હતી."
સુપ્રીમ કોર્ટના અગાઉના ચુકાદાઓને ટાંકીને, બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે, મૃતક પાસે ટ્રેન ટિકિટ ન હોવાને કારણે વાસ્તવિક મુસાફર તરીકેનો તેમનો દરજ્જો બદલાતો નથી.
બેન્ચે સ્વીકાર્યું કે, રેલવેએ પરવાનગી વિના અથવા પરવાનગી મર્યાદાથી વધુ મુસાફરી કરતા મુસાફરોની તપાસ માટે માર્ગદર્શિકા ઘડી છે. જોકે, બેન્ચે ટિપ્પણી કરી, "એવું હોઈ શકે છે, પરંતુ એ પણ એટલું જ સાચું છે કે આ બધું હોવા છતાં, ભીડભાડ એ રોજિંદી ઘટના છે અને ઘણીવાર આવી દુ:ખદ ઘટનાઓનું કારણ બને છે."
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, રેલવે પર સંપૂર્ણ જવાબદારી નાખવી સંપૂર્ણપણે ખોટી હશે, કારણ કે મુસાફરો પણ સમાન જવાબદારી ભોગવે છે. બેન્ચે અવલોકન કર્યું હતું કે, "આવી ઘટનાઓ સામાન્ય લોકો માટે અજાણ નથી, ઘણા લોકોના દુ:ખદ પરિણામો છતાં, આદતોમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. લોકો હજુ પણ ટ્રેન પકડવા અને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ બહાદુરી બતાવવા પર ભારે મૂકે છે."
બેન્ચે ભાર મૂક્યો હતો કે રેલવે કાયદો એક લાભદાયી કલ્યાણ કાયદો છે અને ઉદાર અને હેતુપૂર્ણ વ્યાખ્યા હોવી જોઈએ. આ કેસ ચંદ્રકાંત ઠક્કરના મૃત્યુ સાથે સંબંધિત છે, જે નવેમ્બર 2015 માં રાયપુરથી અમદાવાદ જતી વખતે અમદાવાદ-હાવડા મેલમાંથી પડી ગયા હતા. તેમની ટ્રાવેલ બેગ, જેમાં ટ્રેનની ટિકિટ હોવાનું કહેવાય છે, તે અકસ્માત બાદ ગુમ થઈ ગઈ હતી.
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