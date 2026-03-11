કોરોના વેક્સીનના સાઇડ ઇફેક્ટ પર વળતર નીતિ બનાવે કેન્દ્ર સરકાર, સુપ્રીમ કોર્ટનો આદેશ
સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્રને કોવિડ વિરોધી રસીકરણની આડઅસર માટે ખામી સુધાર્યા વિના વળતર આપવા માટે નીતિ ઘડવા જણાવ્યું છે.
Published : March 11, 2026 at 7:32 AM IST
સુમિત સક્સેના
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકારને કોવિડ-19 રસીકરણ બાદ ગંભીર આડઅસરો માટે કોઇ પણ કારણ વગર વળતર આપવા માટે નીતિ ઘડવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. જસ્ટિસ વિક્રમ નાથ અને સંદીપ મહેતાની બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે રસીકરણ બાદ આડઅસરો પર દેખરેખ રાખવા માટેની હાલની વ્યવસ્થા ચાલુ રહેશે.
જસ્ટિસ નાથે ચુકાદો આપતાં જણાવ્યું હતું કે, રસીકરણ બાદ આડઅસરો વૈજ્ઞાનિક રીતે મૂલ્યાંકન કરવા માટેની હાલની સિસ્ટમને જોતાં, કોર્ટ દ્વારા નિયુક્ત અલગ નિષ્ણાત સંસ્થાની કોઇ જરૂર નથી. બેન્ચે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે તેનો આ નિર્ણય કોઇ વ્યક્તિને કાયદા હેઠળ ઉપલબ્ધ અન્ય ઉપાયો મેળવવાથી રોકતો નથી.
સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે સરકારને એમ કહેતા સાંભળી શકાતું નથી કે જેમણે ગંભીર આડઅસરો અનુભવી છે તેઓએ રાહત માટે કોઈ સ્પષ્ટ અથવા સરળ માર્ગ વિના પોતાનો બચાવ કરવો જોઈએ. સુપ્રીમ કોર્ટે ભાર મૂક્યો હતો કે રસીકરણ બાદ આડઅસરો પર દેખરેખ રાખવાની જવાબદારી રાજ્યની છે અને આ ફરજ સર્વિલાન્સથી આગળ વધીને વેક્સીન સાથે જોડાયેલી ઇજાઓ સામે ઝઝુમતા લોકો માટે પૂરતું વળતર સામેલ હોવું જોઇએ.
બેન્ચે કહ્યું કે, દોષ નક્કી કર્યવા વિના વળતર આપવાની નીતિ ઘડવી એ ભારત સરકાર અથવા અન્ય કોઇ સત્તાધિકારી તરફથી જવાબદારી અથવા ભૂલ સ્વીકારવા સમાન નથી. જસ્ટિસ વિક્રમનાથ અને સંદીપ મહેતાની બેન્ચે કહ્યું કે કોરોના મહામારી દુ:ખ અને મુશ્કેલીનો એક એવો સમય હતો જે પહેલા ક્યારેય નહતો, જેનાથી દેશભરમાં અસંખ્ય પરિવારો માટે દુ:ખ અને મુશ્કેલીઓ આવી હતી.
બેન્ચે કહ્યું કે, કોવિડ-19ને કારણે ઘણા લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે અને ઘણા પરિવારોએ એવું દુ:ખ ઝેલવુ પડ્યું છે જેને શબ્દોમાં વ્યક્ત કરી શકાતું નથી. કોર્ટે જણાવ્યું કે, વર્તમાન કાર્યવાહી તે મુશ્કેલ સમય બાદ થઇ રહી છે. કોર્ટ મહામારી દરમિયાન થયેલા નુકસાન પ્રત્યે ઊંડી સહાનુભૂતિ સાથે ઉઠાવવામાં આવેલા મુદ્દાઓ પર વિચાર કરી રહી છે અને સાથે જ આ વાતનું પણ ધ્યાન રાખી રહી છે કે તેની સામે જે સવાલ છે તેની તપાસ કાળજીપૂવ્રક અને કાયદાના દાયરામાં થવી જોઇએ.
બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે બંધારણની કલમ 32 હેઠળ એક રિટ અરજી એવા યુવાનોના માતાપિતા દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી હતી જેમણે કોવિડ-19 રસી લીધી હતી અને ત્યારબાદ મૃત્યુ પામ્યા હોવાનું કહેવાય છે. વકીલ સત્ય મિત્રાએ અરજદારો તરફથી કેસ લડ્યો હતો.
અરજીમાં અન્ય બાબતોની સાથે, આવા મૃત્યુની તપાસ માટે સ્વતંત્ર નિષ્ણાત મેડિકલ બોર્ડની રચના, રસીકરણ બાદ થતી ખરાબ ઘટનાઓ (AEFI)ને જલ્દી શોધવા અને સારવાર માટે પ્રોટોકોલ બનાવવા અને વળતર આપવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.
બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે અપનાવવામાં આવેલી પોલિસી સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે સરકારોએ ખાસ વળતર સિસ્ટમ દ્વારા વેક્સીન સંબંધિત ઇજાને ઠીક કરવાીન જરૂરિયાત દર્શાવી છે. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, "આવા કાર્યક્રમ રાહતનો ઝડપી અને સચોટ માર્ગ પૂરો પાડે છે, જેનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિઓને તેમના દાવાઓ લાગુ કરવા માટે જટિલ પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવાની જરૂરિયાત દૂર થાય છે."
બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે, તેનાથી વિપરીત, ભારતમાં હાલમાં રસીકરણ પછી પ્રતિકૂળ અસરોનો ભોગ બનનારાઓને રાહત આપવા માટે એક સમાન અથવા સંરચિત નીતિ પ્રણાલીનો અભાવ છે. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે આ અભાવને હળવાશથી લઈ શકાય નહીં, ખાસ કરીને ત્યારે જ્યારે રસીકરણ કાર્યક્રમો પોતે રાજ્યના અધિકાર અને સત્તા હેઠળ જાહેર આરોગ્ય પગલાં તરીકે હાથ ધરવામાં આવે છે."
બેન્ચ વતી ચુકાદો લખનારા જસ્ટિસ નાથે કહ્યું હતું કે, "COVID-19 મહામારીના સંદર્ભમાં આ ચિંતા વધી જાય છે, જ્યાં રસીકરણને સામૂહિક સામાજિક જરૂરિયાત તરીકે પહેલાં ક્યારેય ન જોવા મળે તેવા સ્તરે હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં, રાજ્યને એમ કહેતા સાંભળી શકાતું નથી કે ગંભીર પ્રતિકૂળ અસરોથી પીડાતા લોકોને રાહતના કોઈ સ્પષ્ટ કે સરળ રસ્તાઓ વિના પોતાને બચાવવા પડશે." બેન્ચે કહ્યું કે, તેથી, યોગ્ય માળખાના અભાવે સમયસર હસ્તક્ષેપની જરૂર છે, અન્યથા આવા લોકોના અધિકારો થિયરી બનીને રહી જશે અને તેને યોગ્ય રીતે અમલમાં મૂકવામાં આવશે નહીં.
બેન્ચે કહ્યું કે આ કોર્ટે વારંવાર પુનરાવર્તન કર્યું છે કે દેશના લોકો દ્વારા લોકશાહી રીતે ચૂંટાયેલા અને તેમના કાર્યો માટે તેમને જવાબદાર કારોબારી પાસે નીતિ ઘડવાની ક્ષમતા અને અધિકાર છે.
જેકબ પુલીયલ કેસમાં ચુકાદાને ટાંકીને, બેન્ચે કહ્યું કે આ કોર્ટે રસીકરણ પછી પ્રતિકૂળ ઘટનાઓ પર દેખરેખ રાખવાની રાજ્યની જવાબદારી પર ભાર મૂક્યો છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "અમારા મતે, આ જવાબદારી ફક્ત દેખરેખ સુધી મર્યાદિત ન હોઈ શકે, પરંતુ ઉપરોક્ત ચર્ચાને ધ્યાનમાં રાખીને, રસી સંબંધિત ઇજાઓથી પીડાતા લોકોને યોગ્ય વળતર પૂરું પાડવા સુધી પણ વિસ્તૃત થવી જોઈએ."
બેન્ચે કહ્યું કે AEFIના દેખરેખના અભાવને કારણે, અરજદારોની ચિંતાઓને દૂર કરવા માટે, અમે પુનરોચ્ચાર કરીએ છીએ કે ભારત સરકાર ખાતરી કરવાનું ચાલુ રાખશે કે પ્રતિકૂળ ઘટનાઓ પછી રસીકરણ (AEFI) મજબૂત દેખરેખ પ્રણાલીઓ દ્વારા મોનિટરિંગ સિસ્ટમથી કરવામાં આવે અને જરૂરી ડેટા બાદ જાહેર ક્ષેત્રમાં પારદર્શક અને પબ્લિક ડોમેનમાં નાખવામાં આવે.
સુપ્રીમ કોર્ટે આ ચુકાદો તે અરજીઓ પર આપ્યો હતો, જેમાંથી એકમાં એવો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે 2021માં કોવિડ-19 રસીનો પહેલો ડોઝ લીધા પછી બે મહિલાઓના મોત થયા હતા. અરજીમાં એવો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે રસીકરણ પછી બંનેને ગંભીર પ્રતિકૂળ અસરોનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
