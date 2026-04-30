સુપ્રિમ કોર્ટે ISROના કર્મચારીઓને કાયમી કરવાનો આદેશ આપ્યો, અધિકારીઓને પણ કરી કડક ટકોર
કોર્ટ ISROના LPSC મહેન્દ્રગીરીના દૈનિક વેતન કામદારો દ્વારા 2012 ની યોજના સામેની તેમની અરજીને ફગાવી દેવાને પડકારતી અરજી પર સુનાવણી કરી રહી હતી.
Published : April 30, 2026 at 12:15 PM IST
નવી દિલ્હી : ISRO-લિંક્ડ લિક્વિડ પ્રોપલ્શન સિસ્ટમ્સ સેન્ટરમાં રોકાયેલા દૈનિક વેતન મજૂરોના જૂથને મોટી રાહત આપતા, સુપ્રીમ કોર્ટે બુધવારે તેમને કાયમી કરવાનો આદેશ આપ્યો, અને કહ્યું કે અધિકારીઓ તેમને કાયમી દરજ્જો આપવા માટે બંધનકર્તા ન્યાયિક નિર્દેશોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ ગયા.
ન્યાયાધીશ વિક્રમ નાથ અને સંદીપ મહેતાની બેન્ચ ISRO સાથે જોડાયેલા LPSC, મહેન્દ્રગીરીમાં કાર્યરત દૈનિક વેતન કર્મચારીઓ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજી પર સુનાવણી કરી રહી હતી, જેમાં મદ્રાસ હાઈકોર્ટના ચુકાદાને પડકારવામાં આવ્યો હતો, જેમાં "ગેંગ લેબર્સ (છૂટક પ્રકારના કામ માટે રોજગાર) યોજના, 2012" સામે કામદારોની અરજીને ફગાવી દેવામાં આવી હતી.
એક આદેશમાં, કોર્ટે કહ્યું, "રાજ્ય, એક મોડેલ નોકરીદાતા તરીકે, તેના કાર્યબળના એક ભાગ સાથે, જેમણે રાષ્ટ્રીય પ્રયાસોમાં ગમે તેટલું પરોક્ષ રીતે યોગદાન આપ્યું હોય, મનસ્વીતા અથવા ઉદાસીનતાથી વર્તે નહીં."
મહેન્દ્રગિરી યુનિટમાં 1991થી 1997 દરમિયાન સામગ્રી લોડિંગ, અનલોડિંગ અને શિફ્ટિંગ જેવા કાર્યો માટે રોકાયેલા દૈનિક વેતન કર્મચારીઓ દ્વારા અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી, જેમાં ઘણા વર્ષોથી અનેક મુકદ્દમાના તબક્કાઓ દ્વારા નિયમિતકરણની માંગ કરવામાં આવી હતી.
સર્વોચ્ચ અદાલતે જણાવ્યું હતું કે 2012 ની યોજના, જેણે ફક્ત કામચલાઉ ધોરણે તેમની ભાગીદારી ચાલુ રાખી હતી, તે સેન્ટ્રલ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ટ્રિબ્યુનલ (CAT) દ્વારા અગાઉ જારી કરાયેલા નિર્દેશોની વિરુદ્ધ હતી અને ત્યારબાદ હાઇકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા તેને સમર્થન આપવામાં આવ્યું હતું.
"પ્રતિવાદીઓ ઉપરોક્ત નિર્દેશોનું સંપૂર્ણ પાલન કરવામાં નિષ્ફળ ગયા છે, જે અંતિમ મુદત સુધી પહોંચી ગઈ હતી," બેન્ચે જણાવ્યું હતું. અપીલને મંજૂરી આપતા, કોર્ટે અધિકારીઓને અપીલકર્તાઓની સેવાઓ નિયમિત કરવા અને તેમને 9 સપ્ટેમ્બર, 2010 થી કાયમી દરજ્જો આપવાનો નિર્દેશ આપ્યો, જે યોજના ઘડવા માટે અગાઉ નિર્ધારિત બાહ્ય મર્યાદા હતી. તેણે પ્રતિવાદીઓને ચાર અઠવાડિયામાં કવાયત પૂર્ણ કરવા જણાવ્યું.
"તેમને માન્યતા પ્રાપ્ત સેવા દરજ્જાના મૂળભૂત સૌજન્યનો પણ ઇનકાર કરવો, જ્યારે તેમના શ્રમના લાભો મેળવતા હોય, ત્યારે જાહેર રોજગારમાં ન્યાયીતા અને ગૌરવના મૂળ પર પ્રહાર કરે છે," કોર્ટે વધુમાં ચુકાદો આપ્યો હતો. ચુકાદાનો લાભ સમાન યોજના હેઠળ રોકાયેલા તમામ સમાન સ્થિતિ ધરાવતા વ્યક્તિઓને પણ મળશે.
કોર્ટે કડક ટિપ્પણી કરતા કહ્યું કે રાજ્યની એક આદર્શ નોકરીદાતા તરીકે કાર્ય કરવાની જવાબદારી બંધારણના અનુચ્છેદ 14 થી ઉદ્ભવે છે અને કામદારો દ્વારા "વાજબી હક" મેળવવા માટે લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા મુકદ્દમાની ટીકા કરી.
"આ મામલાથી અલગ થતાં પહેલાં, આપણે પ્રતિવાદીઓએ આ કેસ સાથે જે રીતે વ્યવહાર કર્યો છે તેના પ્રત્યે ગંભીર નારાજગી વ્યક્ત કરવી જોઈએ. રાજ્યની આદર્શ નોકરીદાતા તરીકે કાર્ય કરવાની જવાબદારી ફક્ત એક ઉપદેશ નથી પરંતુ બંધારણના અનુચ્છેદ 14 માં સમાવિષ્ટ સમાનતાની ગેરંટીમાંથી સીધી વહે છે."
બેન્ચે ભારતના અવકાશ કાર્યક્રમમાં સહાયક સ્ટાફના યોગદાન પર પણ ભાર મૂક્યો, અને અવલોકન કર્યું કે વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધિઓ ફક્ત ઇજનેરો અને વૈજ્ઞાનિકોનું પરિણામ નથી, પરંતુ કામગીરી માટે જરૂરી આનુષંગિક કાર્યો કરનારાઓનું પણ પરિણામ છે.
બેન્ચે કહ્યું, "સેવા માન્યતાના મામલામાં આવા વ્યક્તિઓનો અનાદર કરવો અથવા તેમની સાથે ભેદભાવ કરવો એ સામૂહિક નૈતિકતાને નબળી પાડવા જેવું કામ છે."
