'સંવેદનશીલ મુદ્દો': ગુમ થયેલા બાળકો માટે બાયોમેટ્રિક ઓળખ સિસ્ટમની માંગ કરતી PIL પર સુપ્રીમ કોર્ટ

અરજીમાં સુપ્રીમ કોર્ટને તમામ હાલના બાળ સુરક્ષા ડેટાબેઝને જોડવા અને ઇન્ટરઓપરેબિલિટી માટે નિર્દેશ આપવાની માંગ કરવામાં આવી છે.

સુપ્રીમ કોર્ટ
સુપ્રીમ કોર્ટ (File/IANS)
By PTI

Published : April 28, 2026 at 10:19 AM IST

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે ગુમ થયેલા અને બચાવાયેલા બાળકો માટે નેશનલ DNA અને બાયોમેટ્રિક આઇડેન્ટિફિકેશન સિસ્ટમ બનાવવાના નિર્દેશ આપવાની માંગ કરતી અરજીમાં ઉઠાવવામાં આવેલા મુદ્દાને 'ખૂબ જ સંવેદનશીલ' ગણાવ્યો હતો.

મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચીની બેન્ચે અરજદાર વતી હાજર રહેલા વકીલને આ મુદ્દાનો ઉકેલ સૂચવવા કહ્યું હતું.

CJIએ અરજદારના વકીલને કહ્યું, "તમે તમારા જુનિયરોને હોમવર્ક કરવા કહો અને અમને ઉકેલ શું હોવો જોઇએ તે અંગે એક માળખું આપો."

બેન્ચે કહ્યું, "કૃપા કરીને સમાધાન શું છે તે સૂચવો. વિચારો કે સહયોગી પદ્ધતિ કેવી રીતે હોઇ શકે અને વિવિધ સંસ્થાઓને એક સામાન્ય પ્લેટફોર્મ પર કેવી રીતે લાવી શકાય."

હવે આ મામલે સુપ્રીમ કોર્ટમાં ચાર અઠવાડિયા પછી સુનાવણી થશે. અરજીમાં કેન્દ્ર, રાજ્ય અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને ગુમ થયેલા અને બચાવાયેલા બાળકો માટે યોગ્ય કાયદાકીય સુરક્ષા સાથે નેશનલ DNA અને બાયોમેટ્રિક આઇડેન્ટિફિકેશન સિસ્ટમ બનાવવાના નિર્દેશ આપવાની માંગ કરવામાં આવી છે જેથી વૈજ્ઞાનિક મેચિંગ અને ઓળખ પરત મળી શકે.

તમામ અજાણ્યા બચાવાયેલા બાળકો અને ગુમ બાળકોના બાયોલોજિકલ માતા-પિતા અથવા વાલીઓના DNA સેમ્પલ લેવાના નિર્દેશની માંગ પણ કરવામાં આવી છે, જે જરૂરી સુરક્ષા ઉપાય અને સંમતિ પ્રોટોકોલને આધીન હોય જેથી બાળકોનું પુન:મિલન અને ઓળખની પૃષ્ટિ થઇ શકે.

આ અરજીમાં સુપ્રીમ કોર્ટને પોલીસ રેકોર્ડ, શેલ્ટર હોમ, ચાઇલ્ડ વેલફેર કમિટી અને માનવ તસ્કરી વિરોધી યૂનિટ્સ સહિત તમામ ચાઇલ્ડ પ્રોટેક્શન ડેટાબેસને એક સેન્ટ્રલાઇઝ્ડ અને રિયલ-ટાઇમ નેશનલ ફ્રેમવર્ક હેઠળ ઇંટીગ્રેટ કરવા અને ઇન્ટરઓપરેબિલિટી માટે નિર્દેશ આપવાની માંગ કરવામાં આવી છે.

અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે, "ગુમ થયેલા અને તસ્કરી કરાયેલા બાળકોના ફરજિયાત આંતર-રાજ્ય સંકલન, સમય પર તપાસ, બચાવ અને રિહેબિલિટેશન સુનિશ્ચિત કરવા માટે નેશનલ અને સ્ટેટ લેવલ ચાઇલ્ડ પ્રોટેક્શન અને એન્ટી ટ્રાફિકિંગ ટાસ્ક ફોર્સ બનાવવા માટે નિર્દેશ જાહેર કરે."

અન્ય નિર્દેશો ઉપરાંત બચાવાયેલા બાળકોનું DNA ટેસ્ટિંગ, પુન:મિલન, રિહેબિલિટેશન, વળતર અને બચાવવામાં આવેલા બાળકોના લાંબા સમય સુધી દેખરેખ માટે માનક સંચાલન પ્રક્રિયા બનાવવા અને સૂચિત કરવા માટે અધિકારીઓને નિર્દેશ આપવાની પણ માંગ કરવામાં આવી છે.

