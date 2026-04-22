ED એ કરેલ છાપામારી દરમિયાન CM મમતા બેનરજીના હસ્તક્ષેપના મામલે સુપ્રિમ કોર્ટની કડક ટિપ્પણી

કોર્ટે પૂછ્યું કે શું કોઈ મંત્રી તપાસની વચ્ચે આવીને લોકશાહીને જોખમમાં મૂકી શકે અને તેને કેન્દ્ર-રાજ્યનો ઝઘડો ગણાવી શકાય?

સુપ્રિમ કોર્ટ
সুপ্রিম কোর্ট (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 22, 2026 at 6:50 PM IST

નવી દિલ્હી: ED દ્વારા કરવામાં આવેલી છાપામારી દરમિયાન પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનરજીના હસ્તક્ષેપના મામલે સર્વોચ્ચ અદાલતે કડક શબ્દોમાં ટિપ્પણી કરી છે. કોર્ટે આ ઘટનાને અસાધારણ સ્થિતિ ગણાવી હતી.

ન્યાયમૂર્તિ પી.કે. મિશ્રા અને ન્યાયમૂર્તિ એન.વી. અંજારિયાની બેંચ દ્વારા મૌખિક ટિપ્પણી કરતા જણાવ્યું કે જ્યારે કોઈ મુખ્યમંત્રી કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીની કાર્યવાહીમાં દખલ કરે છે ત્યારે તેને માત્ર કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર વચ્ચેનો વિવાદ કહી શકાય નહીં.

કોર્ટ ED દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીઓ પર સુનાવણી કરી રહી હતી. આ અરજીઓમાં એજન્સીએ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનરજી અને રાજ્યના પોલીસ અધિકારીઓ વિરુદ્ધ એફઆઈઆર નોંધવાની માંગણી કરી છે. ઈડીનો આક્ષેપ છે કે આઈપીએસી (IPAC) પર કરવામાં આવેલી છાપામારી દરમિયાન મુખ્યમંત્રીએ અવરોધ ઉભો કર્યો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે IPAC સંસ્થા તૃણમૂલ કોંગ્રેસને રાજકીય સલાહકાર સેવાઓ પૂરી પાડે છે. આ ઘટના બાદ રાજ્ય પોલીસે ઈડીના અધિકારીઓ સામે એફઆઈઆર દાખલ કરી હતી.

સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટે પશ્ચિમ બંગાળમાં વિશેષ ગહન પુનરીક્ષણ (SIR) કામગીરીમાં રોકાયેલા ન્યાયિક અધિકારીઓના કથિત 'ઘેરાવા' અને તેમને બંધક બનાવવાની ઘટનાની આકરી નિંદા કરી હતી. ચૂંટણીગ્રસ્ત રાજ્યની વર્તમાન સામાજિક-રાજકીય પરિસ્થિતિને અસાધારણ ગણાવતા ખંડપીઠે કહ્યું કે, "તમે કાનૂની સિદ્ધાંતો પર દલીલો કરી શકો છો પરંતુ અમે રાજ્યમાં બની રહેલી વ્યવહારિક સ્થિતિને નજરઅંદાજ કરી શકીએ નહીં."

પશ્ચિમ બંગાળ સરકાર તરફથી હાજર રહેલા વરિષ્ઠ વકીલોએ દલીલ કરી હતી કે ઈડી દ્વારા બંધારણની કલમ 32 હેઠળ કરવામાં આવેલી રિટ અરજી યોગ્ય નથી અને આ મામલો કલમ 131 હેઠળ કેન્દ્ર-રાજ્ય વિવાદ તરીકે દાખલ કરવો જોઈએ. જોકે, કોર્ટે આ દલીલ સ્વીકારી ન હતી.

સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ કોર્ટ સમક્ષ જણાવ્યું કે છાપામારી દરમિયાન જે આપત્તિજનક સામગ્રી મળી આવી હતી તે મુખ્યમંત્રી પોતાની સાથે લઈ ગયા હતા. આ અંગે ખંડપીઠે પ્રશ્ન કર્યો હતો કે, "શું કોઈ મંત્રી કોઈ તપાસની વચ્ચે આવીને લોકશાહીને જોખમમાં મૂકી શકે છે અને ત્યારબાદ એવી દલીલ કરી શકે છે કે આ મૂળભૂત રીતે રાજ્ય અને કેન્દ્ર વચ્ચેનો વિવાદ છે?"

કોર્ટે વધુમાં સ્પષ્ટતા કરી કે આ કોઈ સામાન્ય રામ વિરુદ્ધ શ્યામનો મુકદ્દમો નથી. આ એક અસાધારણ સ્થિતિ છે જ્યાં સંજોગો સંપૂર્ણપણે જુદા છે અને અદાલતે સામાજિક-રાજકીય વાસ્તવિકતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને જ નિર્ણય લેવો પડશે. આ મામલાની આગામી સુનાવણી ગુરુવારના રોજ સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવી છે.

