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₹2000થી વધુના UPI પેમેન્ટ પર MDR લગાવવા વિરૂદ્ધ અરજી પર સુપ્રીમ કોર્ટની કેન્દ્રને નોટિસ

બેન્ચે MDR લગાવવાના કેન્દ્રના નિર્ણય પર કોઇ વચગાળાની રોક લગાવવાનો ઇનકાર કરી દીધો છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 28, 2026 at 2:34 PM IST

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નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે સોમવારે કેન્દ્ર અને અન્ય પાસે તે અરજી પર જવાબ માંગ્યો છે જેમાં 2000 રૂપિયા કરતા વધુ UPI પર્સન-ટુ મર્ચન્ટ ટ્રાન્જેક્શન પર મર્ચન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ (MDR) લગાવવાના નિર્ણયને પડકારવામાં આવ્યો છે.

ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઇન્ડિયા સૂર્યકાંત જસ્ટિસ જોયમાલ્યા બાગચી અને જસ્ટિસ વી મોહનાની બેન્ચે અરજી પર સુનાવણી માટે સંમતિ વ્યક્ત કરી હતી અને કેન્દ્ર, રિઝર્વ બેન્ક અને બીજાઓને ચાર અઠવાડિયાની અંદર જવાબી સોગંદનામુ દાખલ કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે.

બેન્ચે MDR લગાવવાના કેન્દ્રના નિર્મય પર વચગાળાની રોકનો ઇનકાર કર્યો છે. કેન્દ્ર તરફથી હાજર થયેલા એડિશનલ સોલિસિટર જનરલ એન વેંટટરમને બેન્ચને જણાવ્યું કે ગેટવેનો ઉપયોગ કરનારા 96 ટકા લોકોને છૂટ મળેલી છે. બેન્ચે કહ્યું, 'આ કાનૂની ઓછો અને ટેકનિકલ મુદ્દો વધારે છે."

જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે નોટિસ જાહેર કરી અને રેસ્પોડેન્ટ્સને ચાર અઠવાડિયાની અંદર પોતાનો જવાબી સોગંદનામુ દાખલ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો ત્યારે પિટીશનરના વકીલે બેન્ચને ભલામણ કરી છે, 'પ્લીઝ ત્યાર સુધી તેના પર રોક લગાવો.' બેન્ચે કોઇ વચગાળાની રોક લગાવવાનો ઇનકાર કરી દીધો. આ જનહિત અરજી (PIL) એડવોકેટ અંજના દત્તાએ દાખલ કરી હતી.

લગભગ છ વર્ષથી સંપૂર્ણ ફ્રી UPI પેમેન્ટ સમાપ્ત કરતા સરકારે 15 ઓક્ટોબરથી UPI પ્લેટફોર્મ દ્વારા મર્ચન્ટને કરવામાં આવેલા 2000 રૂપિયાથી વધુના ટ્રાન્સફર પર 0.4 ટકા ફી લાગુ કરી છે જ્યારો રોજના પર્સન-ટૂ-પર્સન ટ્રાન્જેક્શન અને નાના પેમેન્ટને કોઇ પણ ચાર્જથી અલગ રાખવામાં આવ્યું છે. 75,000 રૂપિયા અને તેના કરતા વધુ પેમેન્ટ માટે MDIની લિમિટ 300 રૂપિયા હશે.

જરૂરી અને ઓછા માર્જિન ધરાવતા સેક્ટર- રેલવે, ટેલીકોમ, ઇંશ્યોરન્સ, ઇંધણ અને ખેતીના ઇનપુટ-2000 રૂપિયાથી વધુના દરેક ટ્રાન્જેક્શન પર 5 રૂપિયાનું એક જેવું MDR આપશે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, સિક્યુરિટી અને સ્ટૉકબ્રોકર અને ડીલર દ્વારા પેમેન્ટ પર 0.02 ટકા MDR લાગશે જેની લિમિટ પણ 300 રૂપિયા હશે.

પર્સન-ટૂ-પર્સન (P2P) ટ્રાન્સફર- જે UPIના ટ્રાન્જેક્શન વોલ્યૂમના 37 ટકા અને તેની ટ્રાન્જેક્શન વેલ્યૂના 70 ટકા છે પણ સાઇઝ પછી જે પણ હોય ઝીરો ચાર્જ લાગતો રહેશે.

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TAGGED:

UPI MDR SC NOTICE
UPI PAYMENTS 2000
SUPREME COURT ISSUES NOTICE
જનહિત અરજી
UPI MDR SC NOTICE

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