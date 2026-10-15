સુપ્રીમ કોર્ટે ચૂંટણી પંચને ફટકારી નોટિસ, રાહુલ ગાંધીએ કરી હતી અરજી
રાહુલ ગાંધીની સાથે સાથે ઇન્ડિયા ગઠબંધનના નેતાઓએ પણ અરજી કરી છે, તેમણે SIRને દોષપૂર્ણ માન્યું છે.
Published : October 15, 2026 at 4:42 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધી અને 12 અન્ય વિપક્ષના નેતાઓની અરજી પર ચૂંટણી પંચ અને મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર પાસે જવાબ માંગ્યો છે. અરજીમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો કે મોટા પાયે મતદારોના નામ હટાવવામાં આવ્યા છે અને SIR પ્રક્રિયામાં ગેરરીતિ થઇ છે.
અરજી પર નોટિસ જાહેર કરતા ખંડપીઠે નોંધ્યુ કે તેણે અરજદારોમાંના એકના વર્તન પર ધ્યાન આપ્યું છે, જ્યારે વરિષ્ઠ વકીલ અને ભાજપના નેતા ગૌરવ ભાટિયાએ રાહુલ ગાંધી સહિતના કેટલાક નેતાઓના વર્તન અને નિવેદનોનો ઉલ્લેખ કર્યો ત્યારે મુખ્ય ન્યાયાધીશે કહ્યું, "આપણે કોઇ અલગ-થલગ દુનિયામાં નથી બેઠા. અમને ખબર છે કે તે બહાર શું નિવેદનો આપી રહ્યા છે અને કોર્ટમાં શું કહેવામાં આવી રહ્યું છે." કોર્ટે વધુમાં નોંધ્યું કે આ બાબતે દાખલ કરવામાં આવેલી તમામ અરજીઓ પર સુનાવણી કરવામાં આવશે. મુખ્ય ન્યાયાધીશે ભારપૂર્વક કહ્યું, "કોઇ પણ ન્યાયતંત્રને ડરાવી-ધમકાવી નથી શકતું."
સુપ્રીમ કોર્ટે 12 ઓક્ટોબરના રોજ કોર્ટ સુધી નીકળેલી રેલી વિરૂદ્ધ દાખલ એક અરજી પર સુનાવણી કરી હતી, જેને લઇને રાહુલ ગાંધી, કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, સમાજવાદી પાર્ટીના પ્રમુખ અખિલેશ યાદવ, TMCના સાંસદ મહુઆ મોઇત્રા અને કોંગ્રેસ પાર્ટીને નોટિસ ફટકારી હતી.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે એક અંગ્રેજી અખબારના એક રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું કે, ચૂંટણી કમિશનર સુખબીર સિંહ સંધુ અને વિવેક જોશીએ કેટલીક વખત મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર વિરૂદ્ધ પોતાના વિચાર વ્યક્ત કર્યા હતા. આ અહેવાલના આધાર પર AIMIMના પ્રમુખ અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ પણ એક અરજી કરી છે, તેમણે SIRને રદ કરવાની માંગ કરી છે, જેના પર બેન્ચે ચૂંટણી પંચ અને અન્ય સંબંધિત પક્ષોનો નોટિસ ફટકારી છે.
આ સિવાય સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકાર અને દિલ્હી પોલીસને એક અરજી પર જવાબ માંગ્યો છે. આ અરજીમાં દિલ્હીમાં જંતર-મંતરના વિરોધ પ્રદર્શન માટે નક્કી જગ્યાના દરજ્જાને હટાવવાને પડકાર આપવામાં આવ્યો છે.
11 ઓક્ટોબરે દિલ્હી પોલીસ કમિશનર અનુરાગ કુમારે રામલીલા મેદાન, બુરાડી ગ્રાઉન્ડ અને સીબીડી ગ્રાઉન્ડને વિરોધ પ્રદર્શન માટે નક્કી જગ્યા જાહેર કરવાનો આદેશ જાહેર કર્યો હતો. તે બાદ જંતર-મંતરને વિરોધ પ્રદર્શન માટે નક્કી જગ્યાના દરજ્જામાંથી હટાવી દેવામાં આવ્યું છે.
આજે જ કોર્ટે એક મહિલા પત્રકાર સાથે જોડાયેલા કેસ પર સુનાવણી કરી છે, તેને એક સીનિયર પોલીસ અધિકારી પર છેડતી કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. બેન્ચે પોલીસને નિર્દેશ કર્યો કે તે આ પત્રકાર વિરૂદ્ધ કોઇ પણ કડક કાર્યવાહી ના કરે. જ્યારે આ અરજી પર સુનાવણી થતી હતી ત્યારે ભાટિયાએ બેન્ચને એક ગર્ભવતી મહિલા પત્રકાર મામલે પણ વિચાર કરવાનો આગ્રહ કર્યો હતો, તેમણે જણાવ્યું કે 12 ઓક્ટોબરે થયેલી રેલી દરમિયાન, સુપ્રીમ કોર્ટ પરિસરમાં કથિત રીતે રાહુલ ગાંધીએ આ પત્રકારને ધક્કો માર્યો હતો.
બેન્ચે કહ્યું, "આ અદાલત સામે દરેક અવાજ કિંમતી છે અને સંખ્યા પછી કોઇ પણ હોય, તમામની વાત સાંભળવી જોઇએ." રાહુલ ગાંધી અને અન્ય લોકો દ્વારા દાખલ અરજી પર, બેન્ચે ચૂંટણી પંચ, મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર અને બે ચૂંટણી કમિશનરને નોટિસ ફટકારી છે.
સુનાવણી દરમિયાન, સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ અવમાનનાના એક કેસમાં કેન્દ્રીય ગૃહ સચિવ ગોવિંદ મોહન દ્વારા કરવામાં આવેલી શરત માફીનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે, શરત વગર માફી માંગવાનો અર્થ એવો નથી કે પોતાના કાર્યોનો બચાવ ના કરી શકાય. આ પ્રક્રિયાનો જ એક ભાગ છે. બેન્ચે તુષાર મહેતાને કહ્યું કે તે મીડિયા રિપોર્ટ પર ધ્યાન આપતા નથી અને જેમાં કહેવામાં આવ્યું કે અધિકારીઓએ કોર્ટ સામે શરત વગર માફી માંગી છે. આ અવમાનનાનો કેસ સુપ્રીમ કોર્ટના તે નિર્દેશનું કથિત ઉલ્લંઘન છે જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' દ્વારા 10 ઓક્ટોબરે બોલાવવામાં આવેલા વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન દિલ્હીમાં મેટ્રો અને ટ્રેન સેવાઓ પર 'સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ' ના લગાવવો જોઇએ. શહેરમાં કેટલાક એવા વિરોધ પ્રદર્શન થયા છે જેમાં SIRમાં કથિત ગેરરીતિને લઇને મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરના રાજીનામાનીમાંગ કરવામાં આવી છે.
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