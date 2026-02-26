ETV Bharat / bharat

સુપ્રીમ કોર્ટે ખોટા કેસોને રોકવા માટે પગલાં લેવાની માંગ કરતી અરજી પર નોટિસ ફટકારી

આ અરજીમાં ખોટી ફરિયાદો, બનાવટી પુરાવાઓ અને દુર્ભાવનાપૂર્ણ કાર્યવાહી અટકાવવા માટે દિશા નિર્દેશોની માંગ કરવામાં આવી છે.

સુપ્રીમ કોર્ટ
સુપ્રીમ કોર્ટ (ANI)
author img

By Sumit Saxena

Published : February 26, 2026 at 4:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંતે ગુરુવારે કહ્યું કે જે કોઈ પોતાના મૂળભૂત અધિકારોની કાળજી રાખે છે તેણે પોતાના પડોશીઓના મૂળભૂત અધિકારો વિશે પણ શીખવું જોઈએ, અને તેમણે તે સંસ્કૃતિને પ્રોત્સાહન આપવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો.

ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને વિપુલ પંચોલીની બનેલી CJI ની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે વકીલ અશ્વિની ઉપાધ્યાય દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજી પર કેન્દ્ર સરકાર, રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને નોટિસ ફટકારી હતી, જેમાં ખોટી ફરિયાદો, બનાવટી પુરાવાઓ અને દુર્ભાવનાપૂર્ણ કાર્યવાહીને રોકવા માટે દિશા નિર્દેશો માંગવામાં આવ્યા હતા.

સુનાવણી દરમિયાન, CJI એ ઉપાધ્યાયને કહ્યું કે લોકો કોર્ટની ટીકા કરશે, કહેશે કે તે તેમને ચૂપ કરવાનો બીજો રસ્તો છે, અને તેઓ કોર્ટ પર આવું કરવાનો આરોપ લગાવશે. CJI એ કહ્યું, "પરંતુ ચૂપ થવાથી કેમ ડરવું જોઈએ?" જો તમે જવાબદાર નાગરિક છો, તો જવાબદારી લો અને કહો કે હું જે કહી રહ્યો છું તે સાચું છે. અપશબ્દોનો ઉપયોગ કરવા, લોકોને બદનામ કરવાનો પ્રયાસ કરવા અને પછી ગાયબ થવાને બદલે, કંઈ કરી શકાતું નથી તે જાણીને. કેટલાક નિયંત્રણો અને સંતુલનની જરૂર છે.

ઉપાધ્યાયે, રૂબરૂ હાજર રહીને કહ્યું કે ખોટા કેસ ન્યાય વ્યવસ્થા પર મોટો બોજ છે અને ભાર મૂક્યો કે પોલીસ સ્ટેશન, રેલ્વે સ્ટેશન વગેરે પર ખોટા કેસ દાખલ કરવા બદલ સજા વિશેના ડિસ્પ્લે બોર્ડ એક સારો નિવારણ હોઈ શકે છે. યુજીસીના મુદ્દાનો ઉલ્લેખ કરતા, ઉપાધ્યાયે પૂછ્યું કે શું એડમિન બ્લોકમાં ખોટા કેસ દાખલ કરવા બદલ સજા વિશે કોઈ બોર્ડ છે?

સીજેઆઈએ કહ્યું, "આપણે એક ઉચ્ચ જાણકાર સમાજ બનાવવાની જરૂર છે... જેથી તેનું મૂલ્ય સમજી શકાય. લોકો તેમના મૂળભૂત અધિકારો વિશે વિચારી રહ્યા છે; તેમને તેમના પડોશના મૂળભૂત અધિકારો વિશે પણ શીખવાની જરૂર છે. જ્યાં સુધી તમે તે સંસ્કૃતિ... ભાઈચારાના સિદ્ધાંતનું નિર્માણ નહીં કરો, ત્યાં સુધી આપણે તે બનાવી શકીશું નહીં."

સમસ્યા એ છે કે જ્યારે આ ખોટી ફરિયાદો દાખલ કરવામાં આવે છે, ત્યારે ફરિયાદીને ખબર પણ નથી હોતી કે તેમણે એક દાખલ કરી છે. "કોઈ બીજું છે જે તેમના અંગૂઠાની છાપ, ખાલી સહી લે છે... ગરીબ વ્યક્તિને ખબર પણ નથી હોતી કે કોઈ બીજો અમીર માણસ તેમનું શોષણ કરી રહ્યો છે," CJI એ કહ્યું.

CJI એ બીજું ઉદાહરણ આપ્યું: એક પત્નીએ કોર્ટને કહ્યું, "કોઈ રાજકીય નેતા મારા પતિની હત્યામાં સામેલ નથી. અમારી સમક્ષ નિવેદન આપવાની શું જરૂર છે, સિવાય કે તે બંદૂકની અણીએ કે પાવરપોઈન્ટ પર હોય?" દલીલો સાંભળ્યા પછી, બેન્ચે અરજી પર નોટિસ જારી કરી.

અરજીમાં ખોટી ફરિયાદો અટકાવવા અને નિર્દોષ નાગરિકોના જીવન, સ્વતંત્રતા અને ગૌરવના અધિકારનું રક્ષણ કરવા માટે વહીવટી સુરક્ષા સ્થાપિત કરવા નિર્દેશો માંગવામાં આવ્યા હતા. અરજીમાં કેન્દ્ર અને રાજ્યોને પોલીસ સ્ટેશન, કોર્ટ પરિસર, પંચાયત કચેરીઓ, મ્યુનિસિપલ કચેરીઓ અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં ભારતીય દંડ સંહિતા, 2023 હેઠળ ખોટી ફરિયાદો અને ખોટા પુરાવા માટે નિયમો અને સજાઓની વિગતો આપતા ડિસ્પ્લે બોર્ડ લગાવવા નિર્દેશો આપવાની માંગ કરવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SC MEASURES TO CURB FALSE CASES
ACTION TO PREVENT FALSE CASES
SSUES NOTICE ON PLEA
CURB FALSE CASES
SUPREME COURT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.