"તમે આદેશ આપી શકતા નથી," સુપ્રીમ કોર્ટે I-PAC દરોડા કેસમાં ED ની અરજી મુલતવી રાખવાનો ઇનકાર કર્યો

બેન્ચ I-PAC દરોડા દરમિયાન મમતા બેનર્જી દ્વારા દખલગીરીનો આરોપ લગાવતી ED ની અરજી પર સુનાવણી કરી રહી હતી.

I-PAC દરોડા કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટ (ANI)
By Sumit Saxena

Published : March 18, 2026 at 6:24 PM IST

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે બુધવારે I-PAC કાર્યાલય દરોડા અંગે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની અરજી પર સુનાવણી મુલતવી રાખવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. આ મામલો ન્યાયાધીશ પ્રશાંત કુમાર મિશ્રા અને એન.વી. અંજારિયાની બેન્ચ સમક્ષ આવ્યો હતો.

બેન્ચ તૃણમૂલ કોંગ્રેસ પાર્ટીની રાજકીય સલાહકાર સંસ્થા I-PAC ના કાર્યાલય પર દરોડા દરમિયાન મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીના દખલગીરીના આરોપ લગાવતી ED ની અરજી પર સુનાવણી કરી રહી હતી.

સુનાવણી દરમિયાન, પ્રતિવાદીનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વકીલ શ્યામ દિવાને ED દ્વારા દાખલ કરાયેલ પ્રતિ-સોગંદનામાનો જવાબ દાખલ કરવા માટે સમય માંગ્યો. ED નું પ્રતિનિધિત્વ કરતા સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ આ પગલાનો વિરોધ કર્યો, તેને વિલંબિત યુક્તિ ગણાવી અને નિર્દેશ કર્યો કે પ્રતિ-સોગંદનામું ચાર અઠવાડિયા પહેલા દાખલ કરવામાં આવ્યું હતું. મહેતાએ કહ્યું, "જો તમે કેસને વિલંબિત કરવા માંગતા હો, તો ઓછામાં ઓછું એક માન્ય આધાર જણાવો."

દીવાને દલીલ કરી હતી કે પ્રતિ-એફિડેવિટમાં કેસના અવકાશની બહાર નવા આરોપો છે, આ મુદ્દાને રાજ્ય સરકારનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ મેનકા ગુરુસ્વામીએ સમર્થન આપ્યું હતું. જોકે, બેન્ચે કહ્યું કે તે કેસની સુનાવણી ચાલુ રાખશે. બેન્ચે કહ્યું કે ED દલીલો શરૂ કરી શકે છે, અને રાજ્ય સરકાર પછીથી જવાબ આપી શકે છે.

દીવાને દલીલ કરી હતી કે જો કોર્ટ EDના જવાબને અવગણીને આગળ વધે તો કોઈ વાંધો નહીં હોય. બેન્ચે કહ્યું, "આપણે કંઈપણ કેમ અવગણવું જોઈએ? તમે નક્કી કરી શકતા નથી કે આપણે કેસ કેવી રીતે આગળ વધવો જોઈએ... અમે રેકોર્ડ પરની દરેક વસ્તુ પર વિચાર કરીશું..."

બેન્ચે દલીલ કરી હતી કે રાજ્ય સંવેદનશીલ છે કારણ કે તેને લેખિત જવાબ વિના EDના આરોપો અંગે રજૂઆત સબમિટ કરવી પડી હતી. દીવાને કહ્યું કે આ એક સંવેદનશીલ મામલો છે જેને વિગતવાર જવાબની જરૂર છે. બેન્ચે સ્પષ્ટ કર્યું કે તે આ મામલો મુલતવી રાખવા તૈયાર નથી.

દીવાને દલીલ કરી હતી કે EDની અરજીની જાળવણી અંગે પશ્ચિમ બંગાળના પ્રારંભિક વાંધાની પહેલા સુનાવણી થવી જોઈએ. મહેતાએ કહ્યું કે તેના પર યોગ્યતાના આધારે વિચારણા કરી શકાય છે. બેન્ચે દીવાનને પ્રારંભિક વાંધાઓ પર દલીલ કરવાની મંજૂરી આપી. સુનાવણી બપોર પછી ચાલુ રહેશે.

આ પણ વાંચો:

