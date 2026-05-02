બંગાળની મતગણતરીમાં મોટો વળાંક! સુપ્રીમ કોર્ટ આજે TMC અરજી પર કરશે સુનાવણી

કોલકાત્તા હાઈકોર્ટે ગુરુવારે TMCની અરજી ફગાવી દીધી હતી. હાઈકોર્ટના આ આદેશ સામે TMCએ સુપ્રીમ કોર્ટના દ્વાર ખખડાવ્યા હતાં. ASSEMBLY ELECTIONS 2026 ASSEMBLY ELECTION 2026

સુપ્રીમ કોર્ટ (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 2, 2026 at 7:43 AM IST

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે ઓલ ઈન્ડિયા તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (AITC) દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીની સુનાવણી માટે એક ખાસ બેન્ચની રચના કરી છે. આજે 2 મેના રોજ સવારે 10:30 વાગ્યે, જસ્ટિસ પીએસ નરસિંહા અને જસ્ટિસ જોયમાલ્યા બાગચીની બનેલી બેન્ચ આ મામલે તાત્કાલિક સુનાવણી કરશે. કોલકાતા હાઈકોર્ટના આદેશ સામે TMCએ સુપ્રીમ કોર્ટના દરવાજા ખખડાવ્યા છે, જેમાં હાઈકોર્ટે રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને મત ગણતરી નિરીક્ષકો તરીકે તૈનાત ન કરવાના ચૂંટણી પંચના નિર્ણયને સમર્થન આપ્યું હતું.

TMCનો આરોપ છે કે ફક્ત કેન્દ્ર સરકાર અને જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો (પીએસયુ) ના કર્મચારીઓને જ સુપરવાઇઝર બનાવવામાં આવી રહ્યા છે, જે નિષ્પક્ષતા પર પ્રશ્નો ઉભા કરે છે. TMCએ તેની અરજીમાં તાત્કાલિક સુનાવણીની માંગ કરી છે. પક્ષનો દલીલ છે કે પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે મતગણતરી સોમવારે સવારે શરૂ થવાની છે; જો સુનાવણીમાં વિલંબ થાય તો અરજી નિરર્થક ગણાશે.

ગુરુવારે કોલકાતા હાઈકોર્ટે TMCની અરજી ફગાવી દીધી. ન્યાયાધીશ કૃષ્ણ રાવની અધ્યક્ષતા હેઠળની એક જજની બેન્ચે અવલોકન કર્યું કે, મત ગણતરી નિરીક્ષકોની નિમણૂક ચૂંટણી પંચની વિવેકાધીન સત્તામાં આવે છે, અને તેમાં કોઈ ગેરકાયદેસરતા શામેલ નથી. કોર્ટે વધુમાં નોંધ્યું કે મત ગણતરી સીસીટીવી દેખરેખ હેઠળ હાથ ધરવામાં આવશે, જેમાં માઇક્રો-નિરીક્ષકો અને ઉમેદવારોના એજન્ટો પણ હાજર રહેશે, જેનાથી પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત થશે.

સુપ્રીમ કોર્ટનો ચુકાદો હવે આ મામલે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે, કારણ કે મત ગણતરી પહેલા જ વિવાદ વધુ તીવ્ર બન્યો છે. TMCનો દાવો છે કે રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને બાકાત રાખવાથી પ્રક્રિયાની પ્રામાણિકતા પર શંકા થાય છે, જ્યારે ચૂંટણી પંચ અને હાઈકોર્ટ બંનેએ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓની નિમણૂકની માન્યતાને યોગ્ય ઠેરવી છે. હવે તમામની નજર આજે સવારે 10:30 વાગ્યે યોજાનારી સુનાવણી પર છે.

નોંધનીય છે કે 294 બેઠક ધરાવતી પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા માટે બે તબક્કામાં, 23 એપ્રિલ અને 29 એપ્રિલના રોજ મતદાન યોજાયું હતું. બે વિધાનસભા મતવિસ્તારના 15 બૂથ પર આજે 2 મેના રોજ ફરીથી મતદાન થવાનું છે. મત ગણતરી 4 મેના રોજ થવાની છે.

