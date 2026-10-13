સુપ્રીમ કોર્ટે PM મોદી સાથે જોડાયેલા માનહાનિ કેસમાં રાહુલ ગાંધીને આપી રાહત, ટ્રાયલ પર રોક લગાવી
બેન્ચે બોમ્બે હાઇકોર્ટના 8 સપ્ટેમ્બરના તે આદેશ વિરૂદ્ધ રાહુલ ગાંધીની અરજી પર 4 અઠવાડિયામાં જવાબ આપતી નોટિસ જાહેર કરી છે.
By Sumit Saxena
Published : October 13, 2026 at 1:43 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે કોંગ્રેસનાનેતા રાહુલ ગાંધી વિરૂદ્ધ ક્રિમિનલ માનહાનિ કેસમાં ટ્રાયલની કાર્યવાહી પર રોક લગાવી છે. આ કેસ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને 'કમાન્ડર-ઇન-થીફ' ગણાવતી તેમની કથિત ટિપ્પણી પર ચાલી રહ્યો છે. આ કેસની સુનાવણી જસ્ટિસ વિક્રમ નાથ અને જસ્ટિસ અપરેશ કુમાર સિંહની બેન્ચે કરી હતી. રાહુલ ગાંધી તરફથી સીનિયર વકીલ અભિષેક મનુ સિંઘવી બેન્ચ સામે હાજર થયા હતા.
બેન્ચે બોમ્બે હાઇકોર્ટના 8 સપ્ટેમ્બરના તે આદેશ વિરૂદ્ધ રાહુલ ગાંધીની અરજી પર 4 અઠવાડિયામાં જવાબ આપતી નોટિસ જાહેર કરી છે જેમાં ક્રિમિનલ માનહાનિ કેસને રદ કરવાનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો હતો. બેન્ચે કહ્યું, 'નોટિસ જાહેર કરીને 4 અઠવાડિયામાં જવાબ આપો. આ વચ્ચે ટ્રાયલ કોર્ટ સામે આગળની કાર્યવાહી પર રોક રહેશે.'
બોમ્બે હાઇકોર્ટે 2019માં કોંગ્રેસ સાંસદને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિરૂદ્ધ કરવામાં આવેલી ટિપ્પણીઓ પર માનહાનિની ફરિયાદમાં સમન્સ રદ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, જેને તેમણે 'કમાન્ડર-ઇન-થીફ' કહ્યા હતા. જસ્ટિસ એનઆર બોરકરની સિંગલ બેન્ચે મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટના આદેશ વિરૂદ્ધ રાહુલ ગાંધીની અરજી ફગાવી દીધી હતી. જોકે, કોર્ટે પોતાનો 2021નો વચગાળાનો આદેશ છ અઠવાડિયા માટે યથાવત રાખ્યો હતો જેનાથી રાહુલ ગાંધીને સુપ્રીમ કોર્ટ જવાનો સમય મળ્યો હતો.
આ ફરિયાદ એમએચ શ્રીશ્રીમલે દાખલ કરી હતી, જેમને હાઇકોર્ટમાં રાહુલ ગાંધીની અરજીનો વિરોધ કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે ભાજપના સભ્ય હોવાને કારણે તે પોતાની પાર્ટીના નેતા વિરૂદ્ધ કરવામાં આવેલી ટિપ્પણીથી દુ:ખી છે. કોર્ટે રાહુલ ગાંધીની આ વાતને ના માની કે શ્રીશ્રીમલ દુ:ખી પક્ષ નહતો કારણ કે ટિપ્પણીઓ એક વ્યક્તિ માટે હતી ના કે રાજકીય પાર્ટી માટે.
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