સુપ્રીમ કોર્ટનો ઐતિહાસિક નિર્ણય: કાયમી કમિશન ન મળતાં સેનાની મહિલા અધિકારીઓને સંપૂર્ણ પેન્શન લાભ મળશે

આ નિર્ણય વિંગ કમાન્ડર સુચેતા એડન અને અન્ય લોકો દ્વારા કાયમી કમિશન ન મળવાને પડકારતી અરજીઓ પર આવ્યો હતો.

સુપ્રીમ કોર્ટ
સુપ્રીમ કોર્ટ (ANI)
By Sumit Saxena

Published : March 24, 2026 at 3:15 PM IST

નવી દિલ્હી: મંગળવારે એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદામાં, સુપ્રીમ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો કે સેના, નૌકાદળ અને વાયુસેનાના મહિલા શોર્ટ સર્વિસ કમિશન (SSC) અધિકારીઓ, જેમને કાયમી કમિશન (PC) નકારવામાં આવ્યું હતું, તેઓ હવે સંપૂર્ણ પેન્શન લાભો માટે હકદાર છે. આ નિર્ણય મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત, ન્યાયાધીશ ઉજ્જવલ ભુયાન અને ન્યાયાધીશ એન. કોટિશ્વર સિંહની બનેલી બેન્ચ દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો.

બેન્ચે કહ્યું, "અમને જાણવા મળ્યું કે મહિલા અધિકારીઓને કાયમી કમિશનનો ઇનકાર ફક્ત વ્યક્તિગત મૂલ્યાંકનનું પરિણામ નહોતું, પરંતુ ધારણાઓ પર આધારિત પ્રણાલીગત પદ્ધતિનું પરિણામ હતું જેના કારણે કારકિર્દીમાં ભેદભાવ થયો હતો. જ્યારે તેમના પ્રદર્શનનું મૂલ્યાંકન કરવાની પદ્ધતિ પુરુષો જેટલી સંપૂર્ણ અને ન્યાયી નહોતી, તે મૂલ્યાંકનોએ અનિવાર્યપણે તેમના સેવા રેકોર્ડ, યોગ્યતા અને કારકિર્દી પ્રગતિને અસર કરી."

બેન્ચે વધુમાં કહ્યું, "તેથી, અમે બંને પક્ષોને સંપૂર્ણ ન્યાય કરવા માટે યોગ્ય રાહત આપવા માટે ભારતના બંધારણના કલમ 142 હેઠળ અમારી સત્તાઓનો ઉપયોગ કરવાનું યોગ્ય માનીએ છીએ." બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે 2019, 2020 અને 2021 માં યોજાયેલી બોર્ડ દ્વારા કાયમી કમિશન (PC) આપવામાં આવેલી શોર્ટ સર્વિસ કમિશન્ડ મહિલા અધિકારીઓનો દરજ્જો યથાવત રહેશે.

કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, "એક ખાસ પગલા તરીકે, 2019, 2020 અને 2021 ના ​​ત્રણેય બોર્ડમાં કાયમી કમિશન માટે વિચારણા હેઠળની તમામ મહિલા અધિકારીઓને 20 વર્ષની ફરજિયાત સેવા પૂર્ણ કરી હોવાનું માનવામાં આવશે. આ આધારે, તેઓ પેન્શન અને અન્ય તમામ લાભો મેળવવા માટે હકદાર રહેશે, જોકે તેમને બાકી પગાર મળશે નહીં."

આ નિર્ણય વિંગ કમાન્ડર સુચેતા એડન અને અન્ય લોકો દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીઓ પર આવ્યો હતો, જેમાં 2019 ના નીતિગત ફેરફારો અને સશસ્ત્ર દળો ટ્રિબ્યુનલ (AFT) ના અગાઉના નિર્ણયોના આધારે તેમને કાયમી કમિશન આપવાનો ઇનકાર કરવાને પડકારવામાં આવ્યો હતો.

બેન્ચે અવલોકન કર્યું હતું કે આ મહિલા અધિકારીઓના વાર્ષિક ગુપ્ત અહેવાલો એવી ધારણા સાથે લખવામાં આવ્યા હતા કે તેઓ ક્યારેય તેમની કારકિર્દીમાં આગળ વધી શકશે નહીં, કારણ કે તેઓ સેવાના પ્રથમ 10 વર્ષ માટે કાયમી કમિશન માટે લાયક નથી. કોર્ટે અવલોકન કર્યું, "જ્યારથી તેમના માટે પીસીનો માર્ગ ખૂબ પાછળથી ખુલ્યો, આ જૂની ધારણાએ તેમની 'ઉપયોગિતા'ના સમગ્ર મૂલ્યાંકનને નબળી પાડી અને પીસી માટે તેમની યોગ્યતાને નુકસાન પહોંચાડ્યું."

બેન્ચે એમ પણ અવલોકન કર્યું કે મહિલા અધિકારીઓને મહત્વપૂર્ણ હોદ્દાઓ પર નિમણૂક માટે સમાન તકો મળતી નથી, જેનાથી તેમની સંબંધિત યોગ્યતાને અસર થઈ અને તેમને તેમના પુરુષ સમકક્ષોની તુલનામાં ગેરલાભ થયો. બેન્ચે વાયુસેના, નૌકાદળ અને સેનામાં મહિલા અધિકારીઓને કાયમી કમિશન ન મળવાના કેસોની અલગથી તપાસ કરી.

વાયુસેના અંગે, બેન્ચે અવલોકન કર્યું કે 2019 માં લાગુ કરાયેલ "સર્વિસ લેન્થ ક્રાઈટેરિયા" અને "મિનિમમ પરફોર્મન્સ ક્રાઈટેરિયા" ખૂબ જ ઉતાવળમાં લાગુ કરવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે અધિકારીઓને તેમને મળવાની યોગ્ય તક મળી ન હતી. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે પેન્શન 1 નવેમ્બર, 2025 થી અમલમાં આવતા 20 વર્ષના "માન્ય સેવા" ના આધારે નક્કી કરવામાં આવશે.

બેન્ચે હાલમાં સક્રિય સેવામાં ન હોય તેવા અધિકારીઓ માટે વિંગ કમાન્ડરના પદ પર "નોશનલ ટાઇમ-સ્કેલ પ્રમોશન" માંગતી અરજીને ફગાવી દીધી. બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે આ મહિલા અધિકારીઓના વાર્ષિક ગુપ્ત અહેવાલો (ACRs) એવા સમયે તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા જ્યારે નીતિગત બાબત તરીકે, મહિલાઓને કાયમી કમિશન (PC) માટે અયોગ્ય માનવામાં આવતી હતી.

કોર્ટે અવલોકન કર્યું હતું કે, "મહિલાઓ માટે મર્યાદિત કારકિર્દી પ્રગતિની આ મૂળ ધારણાને કારણે, તેમના ACRs ખૂબ જ બેદરકારીથી ભરવામાં આવ્યા હતા. એવું માનવામાં આવતું હતું કે આ અહેવાલોની તેમની લાંબા ગાળાની કારકિર્દી પર કોઈ ખાસ અસર નહીં પડે."

