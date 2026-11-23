17 વર્ષથી જેલમાં બંધ ગોધરા કાંડના દોષિત ઇરફાનને જામીન, ગંભીર હૃદયરોગની બીમારીને પગલે સુપ્રીમ કોર્ટનો નિર્ણય
સુપ્રીમ કોર્ટમાં સિનિયર એડવોકેટ એસ. નાગમુથુએ ઇરફાનની ગંભીર હૃદયરોગની બીમારી અને લાંબા સમયથી જેલમાં હોવાની હકીકત કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરી હતી.
Published : November 23, 2026 at 4:11 PM IST
અમદાવાદ: વર્ષ 2002ના ગોધરા ટ્રેન અગ્નિકાંડ કેસમાં આજીવન કેદની સજા ભોગવી રહેલા દોષિત ઇરફાન સિરાજ પાડાને સુપ્રીમ કોર્ટે મોટી રાહત આપી છે. ગંભીર હૃદયરોગની બીમારીથી પીડાતા ઇરફાનને 17 વર્ષથી વધુ સમય જેલમાં વિતાવ્યો હોવાની બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને સુપ્રીમ કોર્ટે તેની સજા સ્થગિત કરી તબીબી આધાર પર જામીન આપવાનો આદેશ કર્યો છે. 23 નવેમ્બરે જસ્ટિસ એમ.એમ. સુંદરેશ અને જસ્ટિસ પી.બી. વરાલેની ખંડપીઠે આ નિર્ણય કર્યો હતો.
સુપ્રીમ કોર્ટમાં ઇરફાન તરફથી સિનિયર એડવોકેટ એસ. નાગમુથુએ રજૂઆત કરી હતી. તેમણે ઇરફાનની ગંભીર હૃદયરોગની બીમારી અને લાંબા સમયથી જેલમાં હોવાની હકીકત કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરી હતી. બીજી તરફ, ગુજરાત સરકારે પણ ઇરફાનની તબીબી સ્થિતિ અંગે કોઈ વાંધો ઉઠાવ્યો નહોતો. બંને પક્ષોની રજૂઆત અને તબીબી સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને સુપ્રીમ કોર્ટે ઇરફાનની સજા પર રોક લગાવી જામીન આપ્યા છે.
શું હતો સમગ્ર ગોધરા ટ્રેન અગ્નિકાંડનો કેસ?
27 ફેબ્રુઆરી, 2002ના રોજ અયોધ્યાથી પરત ફરી રહેલા કારસેવકો સાબરમતી એક્સપ્રેસમાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. ગોધરા રેલવે સ્ટેશન નજીક ટ્રેનના S-6 કોચમાં આગ લાગતાં 58 લોકોનાં મોત થયાં હતાં. આ ઘટનાએ સમગ્ર ગુજરાતને હચમચાવી દીધું હતું અને ત્યારબાદ રાજ્યમાં કોમી રમખાણો ફાટી નીકળ્યાં હતાં.
આ કેસમાં લાંબી તપાસ અને કાનૂની કાર્યવાહી બાદ માર્ચ 2011માં ટ્રાયલ કોર્ટે કુલ 31 આરોપીઓને દોષિત ઠેરવ્યા હતા. જેમાં 11 આરોપીઓને ફાંસીની સજા અને અન્ય 20 આરોપીઓને આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. જ્યારે 63 આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.
ગુજરાત હાઈકોર્ટે ફાંસીની સજા આજીવન કેદમાં ફેરવી હતી
ટ્રાયલ કોર્ટના ચુકાદા સામે થયેલી અપીલો પર વર્ષ 2017માં ગુજરાત હાઈકોર્ટે મહત્ત્વનો ચુકાદો આપ્યો હતો. હાઈકોર્ટે 11 દોષિતોની ફાંસીની સજા આજીવન કેદમાં ફેરવી હતી, જ્યારે અન્ય 20 દોષિતોને ફટકારવામાં આવેલી આજીવન કેદની સજા યથાવત રાખી હતી. આ ચુકાદા સામે દોષિતોએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં અપીલ કરી હતી, જે વર્ષ 2018થી પડતર છે.
અગાઉ પણ આ કેસના અનેક દોષિતોને મળી ચૂકી છે જામીન
ગોધરા ટ્રેન અગ્નિકાંડ કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટ અગાઉ પણ કેટલાક દોષિતોને જામીન આપી ચૂકી છે. મે 2022માં અબ્દુલ રહેમાન ધંતિયા ઉર્ફે કનકટ્ટો ઉર્ફે જાંબુરોને તેની પત્ની ગંભીર બીમારીથી પીડાતી હોવાના અને તેની પુત્રીઓની માનસિક સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને વચગાળાના જામીન આપવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ નવેમ્બર 2022માં તેના જામીન લંબાવવામાં આવ્યા હતા.
ડિસેમ્બર 2022માં ફારુક નામના અન્ય દોષિતને 17 વર્ષથી વધુ સમય જેલમાં વિતાવ્યો હોવાની અને ટ્રેન પર પથ્થરમારો કરવાની તેની ભૂમિકાને ધ્યાનમાં રાખીને જામીન આપવામાં આવ્યા હતા.
ત્યારબાદ 21 એપ્રિલ, 2023ના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટે આ કેસના અન્ય આઠ દોષિતોને પણ જામીન આપ્યા હતા. નોંધનીય છે કે ઇરફાન સિરાજ પાડાને વર્ષ 2025માં પણ વચગાળાના પેરોલ આપવામાં આવ્યા હતા. તે સમયે રાજ્ય સરકારને તેની વહેલી મુક્તિ અંગેની અરજી પર વિચારણા કરવા માટે તક આપવામાં આવી હતી.ગોધરા ટ્રેન અગ્નિકાંડના લગભગ 24 વર્ષ જૂના કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટે વધુ એક દોષિતને રાહત આપી છે. જોકે, ઇરફાનને મળેલી આ રાહત તબીબી આધાર પર છે. તેની દોષિત ઠરાવવાની સજા રદ કરવામાં આવી નથી, પરંતુ હાલ પૂરતી સજા સ્થગિત કરીને જામીન આપવામાં આવ્યા છે.
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