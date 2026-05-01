સુપ્રીમ કોર્ટે કોંગ્રેસ નેતા પવન ખેરાને આગોતરા જામીન આપ્યા
Published : May 1, 2026 at 11:35 AM IST|
Updated : May 1, 2026 at 11:52 AM IST
નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસ નેતા માટે મોટી રાહત આપતા, સુપ્રીમ કોર્ટે શુક્રવારે તેમને તેમના વિરુદ્ધ નોંધાયેલા કેસમાં આગોતરા જામીન મંજૂર કર્યા. આ કેસ આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા શર્માની પત્ની પર અનેક પાસપોર્ટ અને વિદેશમાં અઘોષિત સંપત્તિ હોવાના આરોપોથી ઉદ્ભવ્યો છે.
સુપ્રીમ કોર્ટે ગુરુવારે કોંગ્રેસ નેતા પવન ખેરાની આગોતરા જામીન માટેની અરજી પર પોતાનો ચુકાદો અનામત રાખ્યો હતો. ન્યાયાધીશ જે.કે. મહેશ્વરી અને ન્યાયાધીશ એ.એસ. ચાંદુરકરની બનેલી બેન્ચે અરજી પર પોતાનો ચુકાદો અનામત રાખ્યો હતો. કોંગ્રેસ નેતાએ બેન્ચ સમક્ષ દલીલ કરી હતી કે જો તેમની વિરુદ્ધ નોંધાયેલા કેસમાં તેમને આગોતરા જામીન નકારવામાં આવે તો ધરપકડ પૂર્વે જામીનનો હેતુ જ નિષ્ફળ જશે.
ખેરા વતી હાજર રહેલા વરિષ્ઠ વકીલ અભિષેક સિંઘવીએ રજૂઆત કરી હતી કે તેમના ક્લાયન્ટ પર લગાવવામાં આવેલા આરોપો સુનાવણીનો વિષય છે અને તેમને ફક્ત અપમાનિત કરવા માટે ધરપકડ કરવી બિનજરૂરી છે. તેમણે દલીલ કરી હતી કે તેમની સામે લગાવવામાં આવેલી વિવિધ કલમોમાંથી, કેટલાક જામીનપાત્ર ગુના છે, જ્યારે અન્ય તેમની ધરપકડની જરૂર નથી.
આસામ સરકાર તરફથી હાજર રહેલા સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ અરજીનો વિરોધ કરતા જણાવ્યું હતું કે ખેરાએ મુખ્યમંત્રીની પત્નીના પાસપોર્ટની નકલો રજૂ કરી હતી. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ખેરા હાલમાં ફરાર છે અને વીડિયો જાહેર કરી રહ્યા છે, અને મુખ્યમંત્રીની પત્ની અનેક દેશોની નાગરિકતા ધરાવતી હોવાના તમામ આરોપો ખોટા છે.
ખેરાએ ગુવાહાટી હાઈકોર્ટ દ્વારા 24 એપ્રિલના રોજ જારી કરાયેલા આદેશને પડકાર્યો છે, જેમાં તેમની આગોતરા જામીન માટેની અરજી નામંજૂર કરવામાં આવી હતી. આરોપો બાદ, મુખ્યમંત્રીની પત્ની રિંકી ભૂયાન શર્માએ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) ની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુવાહાટી ક્રાઈમ બ્રાન્ચ પોલીસ સ્ટેશનમાં ખેરા અને અન્ય લોકો સામે ફોજદારી ફરિયાદો નોંધાવી હતી.
તેલંગાણા હાઈકોર્ટે અગાઉ ખેરાને સાત દિવસના ટ્રાન્ઝિટ આગોતરા જામીન મંજૂર કર્યા હતા; જોકે, ત્યારબાદ આસામ પોલીસે તે આદેશને પડકારતા સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી કરી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે ટ્રાન્ઝિટ આગોતરા જામીન આપવા પર રોક લગાવતો વચગાળાનો આદેશ પસાર કર્યો હતો અને ખેરાને ગૌહાટી હાઈકોર્ટનો સંપર્ક કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.