ETV Bharat / bharat

'ગર્ભધારણ કરવા માટે દબાણ કરી શકાતું નથી': સુપ્રીમ કોર્ટે 15 વર્ષની છોકરીને 7 મહિનાના ગર્ભપાતની પરવાનગી આપી

બેન્ચે અવલોકન કર્યું કે ગર્ભાવસ્થા ચાલુ રાખવી એ ગર્ભવતી સગીર છોકરીના હિતમાં નથી, નોંધ્યું કે તેણીએ બે વાર આત્મહત્યા કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.

સુપ્રીમ કોર્ટ (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 24, 2026 at 5:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: શુક્રવારે એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદામાં, સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે કોઈપણ કોર્ટ કોઈ મહિલા, ખાસ કરીને સગીર, ને તેની ઇચ્છા વિરુદ્ધ ગર્ભાવસ્થા ચાલુ રાખવા માટે દબાણ કરી શકતી નથી. આ નિર્ણય સાથે, કોર્ટે 15 વર્ષની સગીર, જે સાત મહિનાની ગર્ભવતી હતી, તેને ગર્ભપાતની મંજૂરી આપી.

જસ્ટિસ બી.વી. નાગરત્નાની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે સગર્ભા સ્ત્રીની પસંદગી આવશ્યક છે અને તેની પ્રજનન સ્વાયત્તતાને સર્વોચ્ચ મહત્વ આપવું જોઈએ. બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે આ કેસમાં સગીર 15 વર્ષની છે અને ગર્ભાવસ્થા અનિચ્છનીય છે. બેન્ચે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ગર્ભાવસ્થા ચાલુ રાખવી એ સગર્ભા સગીરના શ્રેષ્ઠ હિતમાં નથી, કારણ કે તેણીએ બે વાર આત્મહત્યા કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.

બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે બંધારણીય અદાલતે ગર્ભવતી સ્ત્રીના સુખાકારી સંબંધિત કેસની પરિસ્થિતિઓને અજાત બાળકના સુખાકારી કરતાં ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે રાહતનો ઇનકાર કરવાથી સગીર માટે બદલી ન શકાય તેવા પરિણામો આવશે. બેન્ચે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આવો અભિગમ બંધારણીય અને સુસ્થાપિત સિદ્ધાંતોની વિરુદ્ધ હશે જે પ્રજનન પસંદગીને મૂળભૂત અધિકાર તરીકે માન્યતા આપે છે.

બેન્ચમાં સામેલ ન્યાયાધીશ ઉજ્જલ ભુયાને ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આવી ગર્ભાવસ્થા ચાલુ રાખવાથી સગીરના માનસિક સ્વાસ્થ્ય, શૈક્ષણિક સંભાવનાઓ, સામાજિક સ્થિતિ અને એકંદર વિકાસ પર લાંબા ગાળાના પરિણામો આવી શકે છે.

બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે બંધારણની કલમ 21 હેઠળ પોતાના શરીર અંગે નિર્ણય લેવાનો અધિકાર, ખાસ કરીને પ્રજનનના મામલામાં, વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા અને ગોપનીયતાનો આવશ્યક ભાગ છે.

તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે આ અધિકારને બિનજરૂરી રીતે ઘટાડી શકાય નહીં, ખાસ કરીને સગીર અને અનિચ્છનીય ગર્ભાવસ્થાના કિસ્સાઓમાં, જેમ કે આ કિસ્સામાં બન્યું છે. બેન્ચે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે અનિચ્છનીય ગર્ભાવસ્થાનો અનુભવ કરતી સ્ત્રીને તેને ચાલુ રાખવા માટે દબાણ કરવાથી તેના બંધારણીય અધિકારોનું ઉલ્લંઘન થશે.

બેન્ચે કહ્યું, "કોઈ પણ અદાલતે કોઈપણ સ્ત્રીને, ખાસ કરીને સગીર બાળકને, તેની ઇચ્છા વિરુદ્ધ ગર્ભધારણ કરવા માટે ફરજ પાડવી જોઈએ નહીં. આવી ફરજ માત્ર તેની પસંદગીની સ્વતંત્રતાને નબળી પાડશે નહીં પરંતુ જો તેણીને જન્મ આપવા માટે દબાણ કરવામાં આવે તો ગંભીર માનસિક, ભાવનાત્મક અને શારીરિક આઘાત પણ લાવશે."

બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે એવી દલીલ કરવી સરળ છે કે જો ગર્ભવતી સ્ત્રીને બાળકનો ઉછેર કરવામાં રસ ન હોય, તો તે તેને દત્તક આપવા માટે છોડી શકે છે અને તેથી, તેને જન્મ આપવો જ જોઇએ. બેન્ચે ઉમેર્યું હતું કે, "આનો વિચાર કરી શકાતો નથી, ખાસ કરીને એવા કિસ્સાઓમાં જ્યાં બાળક અનિચ્છનીય હોય. આવી સ્થિતિમાં, સગર્ભા સ્ત્રીને તેની ઇચ્છા વિરુદ્ધ જન્મ આપવાનો નિર્દેશ આપવો અને તેથી, તેણીની ગર્ભાવસ્થા ચાલુ રાખવાનો નિર્દેશ આપવો, સગર્ભા સ્ત્રીના સ્વાસ્થ્યને નકારી કાઢશે અને તેને જન્મ આપનારા બાળકના સ્વાસ્થ્યને ગૌણ બનાવશે."

TAGGED:

SUPREME COURT
ABORTION AT SEVEN MONTHS
15 YEAR OLD GIRL
15 YEAR OLD GIRL ABORTIO
SUPREME COURT GRANTED PERMISSION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.