બિલકિસ બાનો ગેંગરેપ કેસમાં બે દોષિતોની આજીવન કેદની સજા પર રોક, સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી મળ્યા જામીન
બિલકિસ બાનો ગેંગરેપ અને તેના પરિવારની હત્યાના કેસમાં બે દોષિતોની આજીવન કેદની સજા પર રોક લગાવવામાં આવી છે.
By Sumit Saxena
Published : November 16, 2026 at 3:44 PM IST
નવી દિલ્હી: સોમવારે સુપ્રીમ કોર્ટે બિલ્કીસ બાનો ગેંગ-રેપ અને તેમના પરિવારના સભ્યોની હત્યાના કેસમાં દોષિત ઠરેલા બે દોષિતોને જામીન આપ્યા છે અને તેમની આજીવન કેદની સજા પર રોક લગાવી દીધી છે. જસ્ટિસ એમ.એમ. સુંદરેશ અને જસ્ટિસ પ્રસન્ના બી. વરાલેની ખંડપીઠે 28 ઓક્ટોબરે આ આદેશ આપ્યો હતો. આ આદેશ બંને દોષિતો દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીઓના પગલે આપવામાં આવ્યો છે.
આ અરજીઓમાં બોમ્બે હાઈકોર્ટના 2017ના ચુકાદાને પડકારવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ટ્રાયલ કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલી દોષિત ઠેરવવાની સજા અને આજીવન કેદની સજાને યથાવત રાખવામાં આવી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટમાં આરોપીઓ વતી વરિષ્ઠ વકીલ સિદ્ધાર્થ લુથરાએ પક્ષ રજૂ કર્યો હતો.
તાજેતરમાં અપલોડ કરાયેલા આદેશમાં, ખંડપીઠે નોંધ્યું છે કે, અરજદારોના વરિષ્ઠ વકીલે ધ્યાન દોર્યું હતું કે તેઓ 17 વર્ષથી વધુ સમયથી જેલમાં છે. એ બાબત પર પણ પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો હતો કે અરજદારોમાંથી એકનું નામ એફઆઈઆર (FIR)માં નહોતું અને ઘટનાના લગભગ ત્રણ વર્ષ પછી તેમને આ કેસમાં સંડોવવામાં આવ્યા હતા. ખંડપીઠે વધુમાં નોંધ્યું, "વધુમાં, એવી રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે અરજદારોમાંથી એક ગંભીર વિકલાંગતા ધરાવે છે."
રાજ્ય સરકાર અને અન્ય પક્ષો વતી હાજર રહેલા એડિશનલ સોલિસિટર જનરલ રાજા ઠાકરે અને વકીલ સ્વાતિ ઘિલ્ડિયાલે અરજદારોની દલીલોનો સખત વિરોધ કર્યો હતો. તેમણે દલીલ કરી હતી કે, નીચલી અદાલતોએ ખાસ કરીને ગુનાની ગંભીરતાને જોતાં રેકોર્ડ પરની તમામ સંબંધિત સામગ્રીને યોગ્ય રીતે ધ્યાનમાં લીધી હતી.
પોતાના આદેશમાં ખંડપીઠે જણાવ્યું, "બંને પક્ષોને સાંભળ્યા બાદ, એટલું નોંધવું પૂરતું છે કે અરજદારો 17 વર્ષથી વધુ સમયથી કસ્ટડીમાં છે. એ પણ હકીકત છે કે અરજદારોમાંથી એક ગંભીર વિકલાંગતા ધરાવે છે. સ્પષ્ટપણે, આ અપીલ એવા મુદ્દાઓ ઉઠાવે છે જેના પર તથ્યો અને કાયદા બંનેના આધારે નિર્ણય લેવાની જરૂર છે."
ખંડપીઠે નિષ્કર્ષ કાઢતા જણાવ્યું, "ઉપરોક્ત મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં લેતા અને આ અપીલમાં સામેલ બાબતોને વિચારતા, અમે સજાને સ્થગિત કરીએ છીએ અને અરજદારોને જામીન આપીએ છીએ. આ જામીન સંબંધિત ટ્રાયલ કોર્ટ દ્વારા લાદવામાં આવનારી શરતોને આધીન રહેશે."
ખંડપીઠે નિર્દેશ આપ્યો કે આ અપીલને યોગ્ય સમયે સુનાવણી માટે લિસ્ટ કરવામાં આવે. આ બે દોષિતો તે 11 વ્યક્તિઓમાં સામેલ છે જેમની વહેલી મુક્તિને ગુજરાત સરકારે ઓગસ્ટ 2022માં મંજૂરી આપી હતી, જેણે 2024માં સુપ્રીમ કોર્ટે રદ કરી નાખી હતી.
અપીલકર્તાઓને ભારતીય દંડ સંહિતા, 1860ની કલમ 143, 147 અને 302 સાથે કલમ 149, 376(2)(e) અને 376(2)(G) હેઠળ સજાપાત્ર ગુનાઓ માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. તેમને ગુજરાતના પંચમહાલ જિલ્લાના ગોધરા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી એફઆઈઆર (FIR) નં. 59/2002 પરથી ઉદ્ભવેલા સેશન્સ કેસના સંબંધમાં સજા સંભળાવવામાં આવી હતી. 4 મે, 2017ના રોજ, હાઈકોર્ટે ટ્રાયલ કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલી દોષિત ઠેરવવાની જોગવાઈ અને સજાને યથાવત રાખી હતી. પરિણામે, અપીલકર્તાઓએ સર્વોચ્ચ અદાલતમાં અરજી કરી હતી.
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