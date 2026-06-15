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RTE કાયદા પર સુપ્રીમ કોર્ટ કડક: કેન્દ્ર અને પંજાબ સરકાર પાસેથી જવાબ માંગ્યો

પંજાબમાં RTE કાયદા, 2009 નું કથિત પાલન ન થવા અંગે સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર પાસેથી જવાબ માંગ્યો છે.

સુપ્રીમ કોર્ટ
સુપ્રીમ કોર્ટ (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 15, 2026 at 6:47 PM IST

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નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે સોમવારે રાજ્યમાં બાળકો માટે મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણનો અધિકાર (RTE) અધિનિયમ, 2009 ના અમલીકરણનો આરોપ લગાવતી અરજી પર કેન્દ્ર અને પંજાબ સરકાર પાસેથી જવાબ માંગ્યો.

આ મામલો ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ વી. મોહનાની બનેલી બેન્ચ સમક્ષ આવ્યો. અરજદાર રૂબરૂ હાજર થયા. CJI એ અરજદારને પૂછ્યું કે શું તે કેટલીક શાળાઓ ઓળખી શકે છે જે પાલન કરતી નથી. અરજદારે દાવો કર્યો હતો કે RTE કાયદાની જોગવાઈઓ છેલ્લા 15 વર્ષથી પંજાબમાં લાગુ કરવામાં આવી નથી અને 2012 ના સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો જેમાં RTE કાયદાની માન્યતાને સમર્થન આપવામાં આવ્યું હતું.

2012 ના ચુકાદાનો ઉલ્લેખ કરતા, અરજદારે જણાવ્યું હતું કે સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું હતું કે આ ચુકાદો બધી શાળાઓને લાગુ થવો જોઈએ. CJI એ પૂછ્યું, "અમે જાણવા માંગીએ છીએ કે કઈ શાળાઓ તેનો અમલ કરી રહી નથી..."

બેન્ચે રાજ્ય દ્વારા અગાઉ દાખલ કરાયેલ સોગંદનામાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના 450 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને ખાનગી શાળાઓમાં પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો છે.

અરજદારે દલીલ કરી હતી કે આ સંખ્યા લગભગ 50,000 હોવી જોઈએ, કારણ કે સરકારી ડેટા મુજબ, દર વર્ષે પ્રવેશ સ્તરે આશરે બે લાખ વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. CJI એ અરજદારને રાજ્યના ઓછામાં ઓછા એક જિલ્લામાં સર્વે કરાવવાનું સૂચન કર્યું.

CJI એ કહ્યું કે એ શોધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે કેટલી ખાનગી શાળાઓ છે અને તેમાંથી કેટલી કાયદાની જોગવાઈઓનો અમલ કરી રહી નથી. અરજદારે જવાબ આપ્યો કે તેણે ગયા વર્ષે આ મુદ્દા પર RTI દાખલ કરી હતી. CJI એ કહ્યું કે RTI ની સમસ્યા એ છે કે અધિકારીઓ પ્રશ્નો કેવી રીતે ઘડવામાં આવે છે તેના આધારે જવાબ આપે છે.

દલીલો સાંભળ્યા પછી, બેન્ચે કહ્યું કે તે અરજી પર નોટિસ જારી કરી રહી છે. બેન્ચે કહ્યું, "અમે નોટિસ જારી કરી રહ્યા છીએ."

અરજીમાં કેન્દ્રને કાયદાની જોગવાઈઓનો અસરકારક અને સુસંગત અમલ સુનિશ્ચિત કરવા માટે નિર્દેશ આપવાની માંગ કરવામાં આવી છે, જેમાં પંજાબ સરકાર દ્વારા ખાનગી શાળાઓમાં ધોરણ 1 માં નબળા વર્ગો અને વંચિત જૂથોના ઓછામાં ઓછા 25 ટકા બાળકોને પ્રવેશ આપવાની જરૂરિયાતનો સમાવેશ થાય છે.

આ અરજીમાં પંજાબમાં કાયદાની કલમ 12 નું પાલન સતત દેખરેખ રાખવા અને સુનિશ્ચિત કરવા માટે એક પારદર્શક, સમયસર અને ચકાસણીયોગ્ય સિસ્ટમ સ્થાપિત કરવા માટે કેન્દ્રને નિર્દેશ આપવાની પણ માંગ કરવામાં આવી છે. કાયદાની કલમ 12 મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ પૂરું પાડવાની શાળાની જવાબદારીના અવકાશને સંબોધે છે.

TAGGED:

RTE ACT
CENTRE AND PUNJAB GOVERNMENT
RTE ADMISSION PUNJAB
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