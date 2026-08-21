આજીવન સજા ભોગવી રહેલા 104 વર્ષના દોષિતને સુપ્રીમ કોર્ટે મુક્ત કર્યા, 2024ના પોતાના જામીનના આદેશને અંતિમ ગણાવ્યો
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે તે કેસ બંધ કરી રહી છે અને અરજદારની ઉંમરને ધ્યાનમાં રાખીને બાકીની સજા માફ કરી રહી છે.
Published : August 21, 2026 at 4:53 PM IST
નવી દિલ્હી: 104 વર્ષની ઉંમરે, રસિક ચંદ્ર મંડલ આખરે રાહતનો શ્વાસ લઈ શકે છે. શુક્રવારે, સુપ્રીમ કોર્ટે માલદામાં જન્મેલા મંડલ સામે તેમની બાકીની સજા માફ કરી દાયકાઓ જૂના હત્યાના કેસને બંધ કરી દીધો અને તેના અગાઉના જામીનના આદેશને અંતિમ બનાવ્યો, આમ 1988માં શરૂ થયેલી કાનૂની લડાઈનો અંત આવ્યો જેમાં તેમના જીવનનો નોંધપાત્ર સમય જેલમાં વિતી ગયો.
1920માં પશ્ચિમ બંગાળના માલદા જિલ્લામાં જન્મેલા, મંડલને 1994માં 74 વર્ષની ઉંમરે હત્યાનો દોષી ઠેરવવામાં આવ્યા હતા અને 29 નવેમ્બર, 2024 સુધી જેલમાં રહ્યા, જ્યારે સર્વોચ્ચ અદાલતે તેમને જામીન આપ્યા. આ મામલો આજે મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત, ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને ન્યાયાધીશ વી. મોહનાની બનેલી બેન્ચ સમક્ષ આવ્યો.
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, અરજદારની ઉંમરને ધ્યાનમાં રાખીને, તે કેસ બંધ કરી રહી છે અને બાકીની કોઈપણ સજા માફ કરી રહી છે. જોકે તેમની આજીવન કેદ ટેક્નિકલી પૂર્ણ થઈ નથી, બેન્ચે સ્પષ્ટ કર્યું કે મંડલને જેલમાં પાછા મોકલવામાં આવશે નહીં. બેન્ચે જાહેર કર્યું કે તે 2024 ના વચગાળાના જામીનના આદેશને સંપૂર્ણ અને અંતિમ બનાવી રહી છે.
નવેમ્બર 2024 ના તેના આદેશમાં, સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, "વચગાળાના પગલા તરીકે, અમે નિર્દેશ આપીએ છીએ કે અરજદાર, રસિક ચંદ્ર મંડલને, હાલની રિટ અરજીની પેન્ડિંગ દરમિયાન, ટ્રાયલ કોર્ટ દ્વારા લાદવામાં આવેલી શરતોને આધીન, વચગાળાના જામીન/પેરોલ પર મુક્ત કરવામાં આવે."
2024 માં, પશ્ચિમ બંગાળ સરકારના વકીલે સુપ્રીમ કોર્ટને જાણ કરી કે મંડલ વય સંબંધિત સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓથી પીડાય છે, પરંતુ તેમની સ્થિતિ સ્થિર છે. રાજ્યના વકીલે નોંધ્યું કે, તેઓ ટૂંક સમયમાં તેમનો 104મો જન્મદિવસ ઉજવવાના છે. તેમની વૃદ્ધાવસ્થાને ધ્યાનમાં રાખીને, બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે તે તેમને વચગાળાના જામીન આપશે.
મંડલને 1994 માં 1988 ના એક હત્યા કેસમાં 68 વર્ષની ઉંમરે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા અને તેઓ આજીવન કેદની સજા ભોગવી રહ્યા હતા. 2018 માં, કલકત્તા હાઈકોર્ટે દોષિત ઠેરવવાની તેમની અપીલ ફગાવી દીધી હતી. ત્યારબાદ તેમણે સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો પરંતુ તે નિષ્ફળ ગયો.
2020 માં, 99 વર્ષની ઉંમરે, મંડલે તેમની વૃદ્ધાવસ્થા અને વય સંબંધિત બીમારીઓનો ઉલ્લેખ કરીને અકાળ મુક્તિ માટે અરજી દાખલ કરી. તેના જવાબમાં, સુપ્રીમ કોર્ટે મે 2021 માં પશ્ચિમ બંગાળ સરકારને નોટિસ જારી કરી હતી.
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