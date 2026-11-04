વસ્તીમાં ઘટાડા અંગે સુપ્રીમ કોર્ટે વ્યક્ત કરી ચિંતાઃ કહ્યું, "બે બાળકો આધારિત કાયદાની હવે નથી જરૂર"
જસ્ટિસ નરસિમ્હાએ જણાવ્યું હતું કે, વસ્તી વૃદ્ધિને રોકવાના ઉદ્દેશ્યથી ઘડવામાં આવેલા કાયદાઓની હવે જરૂરિયાત રહી નથી.
Published : November 4, 2026 at 5:10 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે વસ્તી નિયંત્રણ નીતિઓ પર ગંભીર પુનર્વિચાર કરવાની જરૂરિયાત હોવાનો સંકેત આપ્યો હતો. બેથી વધુ બાળકો ધરાવતા પરિવારોને દંડિત કરતા કાયદાઓ હવે પ્રસ્તુત નથી તેમ અવલોકન કરતા કોર્ટે નોંધ્યું કે, ભારત હવે વૃદ્ધોની વધતી વસ્તી ધરાવતા સમાજ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે.
કોર્ટે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, અતિશય વસ્તીનો ભય, જેના કારણે એક સમયે આવા પગલાં લેવા યોગ્ય ગણાતા હતા, તે છેલ્લા એક દાયકામાં દૂર થઈ ગયો છે. કોર્ટે નિર્દેશ કર્યો કે પ્રજનન દર (fertility rate) હવે વસ્તી જાળવી રાખવા માટે જરૂરી સ્તરથી પણ નીચે આવી ગયો છે. વસ્તી વિષયક આ પરિવર્તન ભવિષ્યમાં વૃદ્ધ વસ્તીમાં વધારો અને કામ કરી શકે તેવી વયના લોકોના પ્રમાણમાં ઘટાડો સૂચવે છે.
આ અવલોકનો ન્યાયમૂર્તિ પી.એસ. નરસિમ્હા અને ન્યાયમૂર્તિ આલોક આરાધેની ખંડપીઠ દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા. આ કેસ કાકોડા ગ્રામ પંચાયતના એક પૂર્વ સરપંચ સાથે સંબંધિત હતો, જેમને તેમના ત્રીજા બાળકના જન્મ બાદ મહારાષ્ટ્ર ગ્રામ પંચાયત અધિનિયમ, 1959ની કલમ 14(1)(j-1) હેઠળ ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવ્યા હતા.
મહારાષ્ટ્ર ગ્રામ પંચાયત અધિનિયમ, 1959ની કલમ 14(1)(j-1) હેઠળ, જે 13 સપ્ટેમ્બર, 2000થી અમલમાં આવેલા સુધારા દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી હતી. કોઈપણ વ્યક્તિ જેને આ તારીખે કે તે પછી ત્રીજું બાળક જન્મે છે, તે ગ્રામ પંચાયતના સભ્ય કે સરપંચ તરીકે સેવા આપવા માટે અથવા ચૂંટણી લડવા માટે અયોગ્ય બની જાય છે. બેથી વધુ બાળકો ધરાવતી વ્યક્તિઓ પર પ્રતિબંધ મૂકવા માટે 1959ના અધિનિયમમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો, જે 13 સપ્ટેમ્બર, 2000થી અમલમાં આવ્યો હતો.
ખંડપીઠે નોંધ્યું કે 2003માં જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે જાવેદ વિરુદ્ધ હરિયાણા રાજ્ય કેસમાં બે બાળકોના ધોરણની કાયદેસરની માન્યતાને સમર્થન આપ્યું હતું, ત્યારે ભારતનો કુલ પ્રજનન દર 3 હતો, પરંતુ ત્યારથી તે ઘટીને 1.9 થઈ ગયો છે. ચુકાદો આપતી વખતે જસ્ટિસ નરસિંહાએ જણાવ્યું હતું કે, બેન્ચના મતે બેથી વધુ બાળકો હોવા બદલ દંડ લાદતા કાયદાઓ હવે પ્રસ્તુત રહ્યા નથી. તેમણે સમજાવ્યું કે, જે આધાર પર આવા કાયદા ઘડવામાં આવ્યા હતા એટલે કે વધુ પડતી વસ્તીનો ભય તે વસ્તી વિષયક ફેરફારોને કારણે છેલ્લા કેટલાક દાયકાઓમાં નબળો પડી ગયો છે.
કોર્ટે વધુમાં અવલોકન કર્યું, "અમે નિર્દેશ કર્યો છે કે 2003ના જાવેદ વિરુદ્ધ હરિયાણા રાજ્ય કેસમાં આવા કાયદાઓની બંધારણીય માન્યતા સ્થાપિત થયા પછી, ભારતમાં કુલ પ્રજનન દર 3થી ઘટીને 1.9 થઈ ગયો છે." જસ્ટિસ નરસિંહાએ નોંધ્યું કે, 2.1નો TFR જેને રિપ્લેસમેન્ટ રેટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તે એ સ્તર છે જે એક પેઢીને પોતાની જગ્યાએ સંપૂર્ણપણે નવી પેઢી લાવવા માટે જરૂરી હોય છે.
તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, જોકે ભારતની કુલ વસ્તી હજુ ઘટી રહી નથી, પરંતુ TFRનું રિપ્લેસમેન્ટ રેટથી નીચે જવું એ સૂચવે છે કે વસ્તી વિષયક ફેરફારોને કારણે સમય જતાં વસ્તી વૃદ્ધ થશે અને કામ કરી શકે તેવી વયના લોકોનું પ્રમાણ ઘટશે.
જસ્ટિસ નરસિંહાએ નિષ્કર્ષ કાઢ્યો કે, પરિણામે વસ્તી વૃદ્ધિને રોકવાના ઉદ્દેશ્યવાળા કાયદાઓ હવે બિનજરૂરી બની ગયા છે. તેમણે ચેતવણી આપી કે, જો આ વસ્તી વિષયક ફેરફારોને અવગણવામાં આવશે, તો ભારતે ગંભીર પરિણામોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. બેન્ચે જણાવ્યું, "આ કારણોસર, અમે આગળની કાર્યવાહી પર રોક લગાવી છે અને આ બાબતને મોટી બેન્ચ સમક્ષ મોકલી છે."
2003ના જાવેદ વિરુદ્ધ હરિયાણા રાજ્ય કેસમાં ત્રણ ન્યાયાધીશોની બેન્ચે 'હરિયાણા પંચાયતી રાજ એક્ટ, 1994'ની બંધારણીય માન્યતાને કાયમ રાખી હતી. આ કાયદા હેઠળ બેથી વધુ જીવિત બાળકો ધરાવતા ઉમેદવારો સ્થાનિક ચૂંટણી લડવા માટે અયોગ્ય ઠરતા હતા. બેન્ચે આ ચુકાદો મહારાષ્ટ્રના ભૂતપૂર્વ સરપંચ મંગલા ભીમરાવ ઈંગલે દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીના જવાબમાં આપ્યો હતો. તેમણે ત્રીજું બાળક હોવાના કારણે પોતાને અયોગ્ય ઠેરવવાના નિર્ણયને પડકાર્યો હતો. અગાઉ, બોમ્બે હાઈકોર્ટે મહારાષ્ટ્ર વિલેજ પંચાયત એક્ટ હેઠળ તેમની અયોગ્યતાને યોગ્ય ઠેરવી હતી. ત્યારબાદ ઈંગલેએ હાઈકોર્ટના આ આદેશને પડકારવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો.
આ સમગ્ર મામલો ત્યારે શરૂ થયો, જ્યારે ઈંગલે મહારાષ્ટ્રની કાકોડા ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ તરીકે ચૂંટાયા હતા. એક ફરિયાદમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે, મહારાષ્ટ્ર ગ્રામ પંચાયત અધિનિયમ, 1959ની કલમ 14(1)(J-1) હેઠળ તેઓ ગેરલાયક ઠરવાને પાત્ર છે. આ જોગવાઈ બેથી વધુ બાળકો ધરાવનાર વ્યક્તિઓને પંચાયત સભ્ય અથવા સરપંચના પદ પર રહેવા પર પ્રતિબંધ મૂકે છે.
ઓક્ટોબર 2024માં, બુલઢાણાના અધિક કલેક્ટરે ઈંગલેને ગેરલાયક જાહેર કર્યા. ત્યારબાદ તેમણે કરેલી અપીલને અમરાવતી વિભાગના અધિક કમિશનરે ફગાવી દીધી હતી.
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