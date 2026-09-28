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સોહરાબુદ્દીન એન્કાઉન્ટર કેસમાં 92 સાક્ષીઓ ફરી જતાં સુપ્રીમ કોર્ટે ચિંતા વ્યક્ત કરી, અમિત શાહ અંગે આપ્યો આ નિર્દેશ

સુપ્રીમ કોર્ટે બોમ્બે હાઇકોર્ટ દ્વારા 21 પોલીસકર્મીઓ સહિત 22 આરોપીઓને મુક્ત કરવા વિરૂદ્ધ દાખલ અરજી પર સુનાવણી કરી હતી.

સોહરાબુદ્દીન શેખ અને સુપ્રીમ કોર્ટ
સોહરાબુદ્દીન શેખ અને સુપ્રીમ કોર્ટ (ETV Bharat Gujarat)
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By Sumit Saxena

Published : September 28, 2026 at 7:29 PM IST

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નવી દિલ્હી: સોહરાબુદ્દીન શેખના કથિત નકલી એન્કાઉન્ટર કેસમાં 92 સાક્ષીઓ ફરી જતાં (હોસ્ટાઇલ થતાં) સુપ્રીમ કોર્ટે ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી અને આ સ્થિતિને 'સાક્ષીઓનું સામૂહિક રીતે ફરી જવું' ગણાવ્યું હતું. બોમ્બે હાઇકોર્ટ દ્વારા 21 પોલીસકર્મીઓ સહિત 22 આરોપીઓને નિર્દોષ છોડી મૂકવાના નિર્ણય સામેની અરજીની સુનાવણી દરમિયાન, કોર્ટે આ ચુકાદાની સમીક્ષા કરવા સંમતિ દર્શાવી હતી. જોકે, સુપ્રીમ કોર્ટે એ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહને આ કેસમાંથી મુક્ત કરવાના અંતિમ નિર્ણયને ફરીથી ખોલવામાં નહીં આવે.

2005ના કથિત નકલી એન્કાઉન્ટર કેસમાં 22 આરોપીઓને નિર્દોષ છોડી મૂકવાના બોમ્બે હાઇકોર્ટના આદેશને પડકારતી અરજી પર વિચારણા કરવા સંમત થતી વખતે સુપ્રીમ કોર્ટે આ ટિપ્પણી કરી હતી. નિર્દોષ જાહેર કરાયેલા વ્યક્તિઓમાં 21 પોલીસકર્મીઓનો સમાવેશ થાય છે. આ સમગ્ર મામલો ગેંગસ્ટર સોહરાબુદ્દીન શેખ, તેમની પત્ની કૌસર બી અને તેમના સાથી તુલસીરામ પ્રજાપતિની કથિત હત્યાઓ અને નકલી એન્કાઉન્ટર સાથે સંબંધિત છે.

આ કેસની સુનાવણી મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત, જસ્ટિસ જોયમાલ્યા બાગચી અને જસ્ટિસ વી.મોહનાની બેન્ચે કરી હતી. બેન્ચે સોહરાબુદ્દીન શેખના ભાઇ નયાબુદ્દીન શેખ દ્વારા દાખલ અરજી પર જવાબ માંગ્યો છે જેમાં બોમ્બે હાઇકોર્ટના 7 મેના નિર્ણયને પડકારવામાં આવ્યો હતો જેમાં આરોપીઓને છોડવાના નિર્ણયને યથાવત રાખવામાં આવ્યો હતો. બેન્ચ સામે સીનિયર વકીલ ડી.એસ.નાયડુએ અરજી કરનારનો પક્ષ મુક્યો હતો.

બેન્ચે સંકેત આપ્યો કે તે આરોપીની નિર્દોષ મુક્તિ સંબંધિત પસંદગીના સાક્ષીઓના નિવેદનોની તપાસ કરશે અને કહ્યું કે, "અમે નિર્દોષ મુક્તિના આ નિર્ણયની સમીક્ષા કરીશું."

સુનાવણી દરમિયાન, વકીલ નાયડુએ જણાવ્યું હતું કે તેમના અસીલ 2010થી આ કેસ લડી રહ્યા છે અને તપાસ તેમના અસીલની વિનંતી પર જ અન્ય એજન્સીને સોપવામાં આવી હતી. નાયડુએ ધ્યાન દોર્યું કે સત્ય બહાર લાવી શકે તેવા ફોરેન્સિક પુરાવા- જેમ કે ગોળીઓના નિશાન અને મળી આવેલા કારતૂસ ઉપલબ્ધ હતા અને તેમણે નોંધ્યુ કે તેમની ભાભી (કૌસર બી)નો પત્તો પણ લાગી શક્યો નહતો. નાયડુએ ટિપ્પણી કરી, "ભલે કેટલાક સાક્ષીઓ ફરી ગયા હોય (હોસ્ટાઇલ થયા હોય), તેઓ સત્યને દબાવી શકતા નથી..."

જવાબમાં, જસ્ટિસ બાગચીએ અવલોકન કર્યું કે જો એક જ ટ્રાયલમાં 92 સાક્ષીઓ ફરી જાય તો તે ચિંતાનો વિષય છે. તેમણે મૌખિર રીતે ઉમેર્યું, "આ તો સાક્ષીઓના સામૂહિક રીતે ફરી જવા સમાન છે..."

નિર્દોષ મુક્તિના આદેશની સમીક્ષા કરવા સંમત થતાં, બેન્ચે નાયડુને કહ્યું, "તમે જે થોડા સાક્ષીઓના નિવેદનો પર આધાર રાખી રહ્યા છો તે અમે જોવા માંગીએ છીએ...કૃપા કરીને નિર્દોષ મુક્તિ અંગે તમને યોગ્ય લાગે તેવા ત્રણ કે ચાર નિવેદનો રજૂ કરો." કાર્યવાહી દરમિયાન, જસ્ટિસ બાગચીએ ટિપ્પણી કરી હતી કે, "જે લોકો પર કેસ ચલાવવામાં આવ્યો, શું તેમનો કેસ નિષ્પક્ષ અને ન્યાયપૂર્ણ રીતે ચલાવવામાં આવ્યો હતો? આ એક મહત્ત્વપૂર્ણ વિચારણા માટેનો મુદ્દો છે."

આ અરજી બોમ્બે હાઇકોર્ટના 7 મેના આદેશને પડકારે છે જેમાં મુંબઇની વિશેષ CBI કોર્ટના ડિસેમ્બર 2018ના ચુકાદા સામે રૂબાબુદ્દીન અને નયાબુદ્દીન શેખ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અપીલોને ફગાવી દેવામાં આવી હતી. CBI કોર્ટે તમામ 22 આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કરતા મુક્ત કર્યા હતા. નિર્દોષ મુક્ત કરાયેલા આ 22 આરોપીઓમાંથી 21 ગુજરાત અને રાજસ્થાનના પોલીસ અધિકારી હતા.

બાકીના આરોપી ગુજરાતમાં આવેલા એક ફાર્મહાઉસના માલિક હતા, જ્યાં સરકારી પક્ષ મુજબ સોહરાબુદ્દીન અને કૌસર બીને ગેરકાયદેસર રીતે બંધક બનાવી રાખવામાં આવ્યા હતા. સરકારી પક્ષનો દાવો હતો કે સોહરાબુદ્દીન, તેમની પત્ની અને પ્રજાપતિ 22-23 નવેમ્બર 2025ની રાત્રે હૈદરાબાદથી મહારાષ્ટ્રના સાંગલી જતા હતા ત્યારે એક પોલીસ ટીમે કથિત રીતે કસ્ટડીમાં લીધા હતા. ત્યારબાદ આ દંપત્તિ અને પ્રજાપતિને કથિત રીતે અલગ-અલગ ગાડીઓમાં લઇ જવામાં આવ્યા હતા.

CBI અનુસાર, 26 નવેમ્બર 2005ના રોજ અમદાવાદ પાસે ગુજરાત અને રાજસ્થાન પોલીસના જવાનો દ્વારા અથડામણમાં સોહરાબુદ્દીન શેખ ઠાર મરાયો હતો. આરોપ છે કે તેના ત્રણ દિવસ બાદ કૌસર બીની પણ હત્યા કરવામાં આવી હતી. પ્રજાપતિ, જે ઉદયપુર સેન્ટ્રલ જેલમાં બંધ હતો અને આ કથિત એન્કાઉન્ટરનો મુખ્ય સાક્ષી હતો. 27 ડિસેમ્બર 2006ના રોજ ગુજરાત-રાજસ્થાન સરહદ પાસે એક પોલીસ અથડામણમાં ઠાર મરાયો હતો.

બેન્ચે આ બિલકુલ સ્પષ્ટ કર્યું કે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહને આ મામલે મુક્ત કરવાના નિર્ણયને ફરી ખોલવામાં નહીં આવે. બેન્ચે વકીલ નાયડુને કહ્યું, "અમને આશા છે કે તમે (બોમ્બે હાઇકોર્ટના ચુકાદાના) ફકરા 43ને પડકારી રહ્યા નથી અથવા (સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ દ્વારા) અંતિમ સ્વરૂપ ધારણ કરી ચૂકેલા મુક્તિના નિર્ણયને ફરીથી ખોલવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા નથી."

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સોહરાબુદ્દીન શેખ કેસ
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