સર્વોચ્ચ અદાલતે માર્ગદર્શક ફાઇનાન્સર્સ વિરુદ્ધ અંડવલ્લી અરુણ કુમારની અરજી ફગાવી દીધી
સુપ્રીમ કોર્ટે પૂર્વ સાંસદ ઉંડાવલ્લી અરુણ કુમાર દ્વારા માર્ગદર્શી ફાઇનાન્સર્સ સામે દાખલ કરાયેલી અરજી પર સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે.
By Sumit Saxena
Published : August 20, 2026 at 7:01 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે પૂર્વ સાંસદ ઉંડાવલ્લી અરુણ કુમાર દ્વારા માર્ગદર્શી ફાઇનાન્સર્સ સામે દાખલ કરાયેલી અરજી પર સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે.
આ મામલો જસ્ટિસ એમએમ સુંદરેશ અને પ્રસન્ના બી વરાલેની બેન્ચ સમક્ષ સુનાવણી માટે આવ્યો હતો. બેન્ચે તેલંગાણા હાઇકોર્ટના આદેશને પડકારતી ઉંડાવલ્લીની અરજી પર સુનાવણી કરી હતી જેણે માર્ગદર્શી ફાઇનાન્સર્સના પક્ષમાં ચુકાદો આપ્યો હતો.
સુપ્રીમ કોર્ટની બે જજોની બેન્ચે ઉંડાવલ્લી દ્વારા દાખલ કરાયેલી સ્પેશિયલ લીવ પિટિશન (SLP) પર અંતિમ સુનાવણી કરી હતી. સીનિયર વકીલ સિદ્ધાર્થ લુથરા અને નાગામુથુએ બેન્ચ સમક્ષ માર્ગદર્શી ફાઇનાન્સર્સનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું.
સુનાવણી દરમિયાન, બેન્ચે અરજદારને ખાસ પૂછ્યું, "આ અરજી દાખલ કરનારા તમે કોણ છો?" બેન્ચે કહ્યું કે તે ફક્ત એક વ્યક્તિગત વિવાદ હોય તેવું લાગે છે અને તેનાથી આગળ કંઇ નથી.
બેન્ચે અરજદારને સ્પષ્ટ કર્યું કે તેઓ આ મામલે જેટલી વધુ દલીલ કરશે, તેમની સામે શંકા વધતી જશે.
માર્ગદર્શી ફાઇનાન્સર્સ તરફથી સીનિયર વકીલે આગ્રહ કર્યો કે અત્યાર સુધીમાં ₹2,500 કરોડ રૂપિયા પરત કરવામાં આવ્યા છે. બેન્ચને જણાવવામાં આવ્યું કે બાકી ₹5.23 કરોડની બિન દાવાપાત્ર રકમ એસ્ક્રો એકાઉન્ટમાં જમા કરવામાં આવી છે.
માર્ગદર્શક ફાઇનાન્સર્સના વકીલોએ આ વાત પર ભાર મુક્યો કે હાઇકોર્ટે સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશો અનુસાર કાર્યવાહી કરી છે, અને જાહેર નોટિસ પણ જારી કરવામાં આવી છે અને ત્યારબાદ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. બન્ને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા પછી, સુપ્રીમ કોર્ટે ઉંડવલ્લી અરુણ કુમારની અરજી ફગાવી દીધી હતી.
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