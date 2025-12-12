ETV Bharat / bharat

"શું આપણે બધાને ચંદ્ર પર મોકલી દેવા જોઈએ...?" જુઓ કયા કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટે આ ટિપ્પણી કરી

ભારતની 75 ટકા વસ્તી ઉચ્ચ ભૂકંપ ક્ષેત્રમાં રહે છે. આનાથી થતા નુકસાનને ઘટાડવા માટે સૂચનાઓ માંગવામાં આવી હતી.

સુપ્રીમ કોર્ટ
સુપ્રીમ કોર્ટ (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 12, 2025 at 3:49 PM IST

નવી દિલ્હી: શુક્રવારે, સુપ્રીમ કોર્ટે એક અરજી ફગાવી દીધી હતી જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે ભારતની 75 ટકા વસ્તી ઉચ્ચ ભૂકંપ ક્ષેત્રમાં રહે છે. અરજીની સુનાવણી કરતી વખતે, સુપ્રીમ કોર્ટે મજાકમાં પૂછ્યું, "તો, શું આપણે બધાને ચંદ્ર પર ખસેડવું જોઈએ..." અરજદારે ભૂકંપથી થતા નુકસાનને ઘટાડવા માટે અધિકારીઓને સૂચનાઓ માંગી હતી.

અરજદારનો દલીલ

પોતાનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહેલા અરજદારે ન્યાયાધીશ વિક્રમ નાથ અને સંદીપ મહેતાની બેન્ચને જણાવ્યું હતું કે અગાઉ, એવું માનવામાં આવતું હતું કે ફક્ત દિલ્હી ઉચ્ચ ભૂકંપ ક્ષેત્રમાં છે. જો કે, તાજેતરમાં એવું તારણ કાઢવામાં આવ્યું છે કે ભારતની 75 ટકા વસ્તી આ ક્ષેત્રમાં આવે છે. અરજદારે દલીલ કરી હતી કે ભૂકંપની સ્થિતિમાં અધિકારીઓએ નુકસાનને ઘટાડવા માટે વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ.

કોર્ટે શું કહ્યું:

બેન્ચે પૂછ્યું, "તો, શું આપણે બધાને ચંદ્ર પર ખસેડવું જોઈએ કે બીજે ક્યાંક?" અરજદારે જાપાનમાં તાજેતરમાં આવેલા મોટા ભૂકંપનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. બેન્ચે જવાબ આપ્યો, "પહેલા, આપણે આ દેશમાં જ્વાળામુખી લાવવા પડશે, પછી આપણે તેની તુલના જાપાન સાથે કરી શકીએ છીએ." બેન્ચે કહ્યું, "આ સરકારે જોવાનું છે. આ કોર્ટ કરી શકતી નથી. અરજી ફગાવી દેવામાં આવે છે."

અખબારના અહેવાલોને અવગણવામાં આવ્યા

શરૂઆતમાં, અરજદારે જણાવ્યું હતું કે તાજેતરમાં ઘણી બધી માહિતી બહાર આવી છે જે તેમની અરજી સાથે સંબંધિત છે. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે આ બધી નીતિગત બાબતો છે જેના પર સરકારે વિચાર કરવો જોઈએ. જ્યારે અરજદારે કેટલાક મીડિયા અહેવાલોનો ઉલ્લેખ કર્યો, ત્યારે બેન્ચે ટિપ્પણી કરી, "આ અખબારના અહેવાલો છે. અમને તેમની ચિંતા નથી."

