પેલેટ ગનના ઉપયોગનો કેસ: સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્રને NEET વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન ઉપયોગમાં લેવાયેલા RAFના હથિયારોનો રેકોર્ડ સાચવવાનો નિર્દેશ આપ્યો
કોર્ટે કેન્દ્રને નિર્દેશ આપ્યો કે તે જંતર-મંતર પર થયેલા વિદ્યાર્થીઓના પ્રદર્શન દરમિયાન RAFના હથિયારોનો ઉપયોગનો રેકોર્ડ સુરક્ષિત રાખે.
By Sumit Saxena
Published : July 30, 2026 at 2:28 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે વિરોધ પ્રદર્શનો ઘણીવાર સારા ઇરાદાથી કરવામાં આવે છે, પરંતુ તેમને દુર્ભાવનાપૂર્ણ હેતુઓ અને તોડફોડ માટે હાઇજેક કરવામાં આવવાનું જોખમ રહેલું છે, જેના કારણે યોગ્ય પ્રતિક્રિયા આપવાની જરૂર છે.
સુપ્રીમ કોર્ટે NEET પેપર લીક અંગે વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન જંતર-મંતર પર તૈનાત રેપિડ એક્શન ફોર્સ (RAF) દ્વારા રાખવામાં આવેલા દારૂગોળાના રેકોર્ડ સાચવવા માટે કેન્દ્રને નિર્દેશ આપ્યો હતો.
CJI સૂર્યકાંતની આગેવાની હેઠળની અને જસ્ટિસ જોયમાલ્યા બાગચી અને જસ્ટિસ વી મોહનાની બેન્ચે પૂર્વ કેન્દ્રીય સૂચના આયુક્ત અને રિટાયર્ડ IPS અધિકારી યશોવર્ધન આઝાદ અને બે પીડિતોની અરજીમાં કરવામાં આવેલા અનુરોધ પર સવાલ ઉઠાવ્યો હતો. અરજીમાં કાયદા-વ્યવસ્થાની સ્થિતિ સામે લડવા માટે મેટેલિક પેલેટ ગનના ઉપયોગ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધની માંગ કરવામાં આવી હતી.
અરજી કરનાર તરફથી એડવોકેટ વૃંદા ગ્રોવર અને કેન્દ્ર અને દિલ્હી સરકાર તરફથી સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. બેન્ચે પોલીસ અનુસંધાન અને વિકાસ બ્યુરો (BPRD)ની એડવાઇઝરીનો ઉલ્લેખ કરતા જણાવ્યું કે પોલીસને ખાસ સ્થિતિમાં પેલેટ ગનનો ઉપયોગ કરવાનો અધિકાર છે.
સુનાવણી દરમિયાન બેન્ચે મૌખિક રીતે જણાવ્યું કે સામાન્ય લોકોની ભીડને કંટ્રોલ કરવા માટે પેલેટ ગન પર પ્રતિબંધ મુકવાની અરજદારની અરજી અસ્પષ્ટ હતી અને કહ્યું કે તે તેમના ઉપયોગની પરવાનગી આપનારા પોલીસ નિયમોને પડકારવામાં નિષ્ફળ રહી છે.
ગ્રોવરે જણાવ્યું કે આવા નિયમ સામાન્ય રીતે આસાનીથી મળતા નથી, તેમણે અનુરોધ કર્યો કે યુનિયનને તેમણે રેકોર્ડમાં રાખવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવે જેથી અરજી કરનાર પોતાની પ્રાર્થનાઓમાં બદલાવ કરી શકે. ગ્રોવરે જણાવ્યું કે જ્યાં સુધી અરજી કરનારનો સવાલ છે, મેટલના પેલેટ્સ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યા હતા અને તે તેમના શરીરમાંથી મળ્યા હતા.
ન્યાયાધીશ બાગચીએ ગ્રોવરને પૂછ્યું, "દિલ્હીમાં હોય કે અન્યત્ર - પોલીસના સ્થાયી નિયમો વિશે અમને કહો જ્યાં ગોળીઓનો ઉપયોગ મનસ્વી, ગેરવાજબી અને અયોગ્ય લાગે છે? ... શું તે હંમેશા પહેલા રબર ગોળીઓથી આગળ વધવું જોઈએ, અને પછી કાઇનેટિક પેલેટથી થવું જોઇએ?
બેન્ચે કહ્યું કે અરજી કનારાએ અરજીમાં સ્પષ્ટ નથી કહ્યું. ગ્રોવરે જણાવ્યું કે પોલીસ અનુસંધાન અને વિકાસ બ્યુરો (BPRD)ના આ ડૉક્યુમેન્ટ 2016માં RTI દ્વારા મળ્યા હતા અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે ડૉક્યુમેન્ટ્સ અપલોડ કરવામાં આવ્યા નહતા.
જસ્ટિસ બાગચીએ તુષાર મહેતાને કહ્યું કે આ યોગ્ય નથી અને ડૉક્યુમેન્ટ્સ અપલોડ કરવા જોઇએ કારણ કે તમામ પોલીસ તંત્રને BPRDની એડવાઇઝરી જરૂર જોવી જોઇએ.
એવો તર્ક આપવામાં આવ્યો કે પોલીસ માટે કોઇ સ્ટેન્ડિંગ ઇંસ્ટ્રક્શન નહતા જે પેલેટનો ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી આપતા હોય માટે BPRD પર વિશ્વાસ કરવામાં આવ્યો. ગ્રોવરે જણાવ્યું કે જો કોઇ સ્ટેન્ડિંગ ઓર્ડર છે તો તુષાર મહેતા તેને રેકોર્ડમાં મુકી શકે છે અને કહ્યું, "મને વિશ્વાસ છે કે યુનિયન અને NCT દિલ્હી તે યુવકો પર પેલેટ ફાયર કરવા માંગતુ નથી જે હથિયારધારી નથી અને પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે."
બેન્ચે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ અથવા પીડિત વ્યક્તિઓ વિરોધ પ્રદર્શન કરે છે ત્યારે કોઈ હિંસા ન થવી જોઈએ. ન્યાયાધીશ બાગચીએ ટિપ્પણી કરી હતી કે, "એવી પરિસ્થિતિઓ હોય છે... જેમ કે વિરોધ પ્રદર્શનો હાઇજેક કરવાનો સવાલ. કાયદેસર કારણથી શરૂ થતો વિરોધ ગુપ્ત હેતુઓ માટેનું સાધન બની શકે છે - જેમાં એવા કિસ્સાઓ શામેલ છે જ્યાં હાઇજેકનો હેતુ મૂળ, માન્ય કારણને નબળી પાડવાનો હોય છે. આ દરેક પરિસ્થિતિ માટે અલગ પ્રકારની પ્રતિક્રિયાની જરૂર છે."
તુષાર મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે ઘણીવાર સ્થળ પર જ નિર્ણયો લેવા પડે છે; હિંસા વિના વિરોધ કરવો એ એક અધિકાર છે, અને આમ કરવામાં કોઈ મુશ્કેલી નથી. "મેં સૂચવ્યું હતું કે શ્રેષ્ઠ અભિગમ એ છે કે પોલીસ દળને એવા સાધનોથી સજ્જ કરવામાં આવે જે તેમનામાં વિશ્વાસ જગાડે... છેવટે, તેઓ પણ માનવ છે."
ન્યાયાધીશ બાગચીએ અવલોકન કર્યું, "જો કોઈ - પછી ભલે તે પોલીસ અધિકારી હોય કે અન્ય કોઈ - હેલ્મેટ પહેરીને લાઠી ચલાવતા બીજા વ્યક્તિનો સંપર્ક કરે, તો તે વ્યક્તિ પ્રતિક્રિયા આપતા પહેલા અલગ કાર્યવાહી કરી શકે છે. આ પાસાઓ ચર્ચાનો ભાગ હોવા જોઈએ."
મહેતા આ મંતવ્ય સાથે સંમત થયા હતા. ગ્રોવરે બેન્ચને વિનંતી કરી હતી કે તેઓ યુનિયનને આ પ્રકારનો સ્ટેન્ડિંગ ઓર્ડર રેકોર્ડ પર મૂકવાનો નિર્દેશ આપે, એમ નોંધીને કે તેમને દિલ્હી પોલીસ તરફથી આવો કોઈ આદેશ મળ્યો નથી.
અરજીમાં એક ચોક્કસ વિનંતી તરફ ઈશારો કરતા ગ્રોવરે ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે તેમણે 20 જુલાઈના રોજ નવી દિલ્હીમાં RAF તૈનાત સંબંધિત તમામ ડ્યુટી રેકોર્ડ, હથિયારો અને દારૂગોળાના લોગ અને રજિસ્ટર સાચવવા માટે કહ્યું હતું.
NEET પેપર લીક સામે વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન જંતર-મંતર પર તૈનાત RAF કર્મચારીઓના દારૂગોળાના રેકોર્ડ સાચવવા માટે બેન્ચે કેન્દ્રને નિર્દેશ આપ્યો હતો. મહેતા આ માટે સંમત થયા હતા.
NEET પેપર લીક વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન પેલેટ ગનથી ઘાયલ થયેલા લોકોને શ્રેષ્ઠ શક્ય તબીબી સારવાર પૂરી પાડવા માટે બેન્ચે દિલ્હી સરકારને નિર્દેશ આપ્યો હતો. 20 જુલાઈના રોજ 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' દ્વારા બોલાવવામાં આવેલા વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન પેલેટ ગનનો ઉપયોગ તપાસવા માટે પણ બેન્ચ સંમત થઈ હતી. આઝાદે સુપ્રીમ કોર્ટમાં પંપ-એક્શન ગન (મુખ્યત્વે શોટગન જેવા શસ્ત્રોમાં વપરાતી પદ્ધતિ) અથવા ધાતુની ગોળીઓ ચલાવતી પેલેટ ગનનો ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ મૂકવાની માંગ કરતી અરજી દાખલ કરી છે. તેમની દલીલ છે કે આવા શસ્ત્રો બળના ઉપયોગને નિયંત્રિત કરતા કાનૂની ધોરણોનું ઉલ્લંઘન કરે છે.
આ જાહેર હિતની અરજી (PIL) આઝાદ અને અન્ય બે વ્યક્તિઓ દ્વારા સંયુક્ત રીતે દાખલ કરવામાં આવી હતી, જેમણે 20 જુલાઈના રોજ મધ્ય દિલ્હીમાં "સાંસદ ચલો" (સંસદ તરફ માર્ચ) વિરોધ દરમિયાન પેલેટ ગનથી ઇજાઓ થઈ હોવાનો દાવો કર્યો હતો.
આ અરજીમાં ઘટનામાં ઘાયલ થયેલા તમામ લોકો માટે પૂરતું વળતર, વ્યાપક તબીબી સારવાર અને પુનર્વસનની પણ માંગ કરવામાં આવી છે. ન્યાયાધીશ બાગચીએ ટિપ્પણી કરી, "પેલેટ ગનનો ઉપયોગ પણ તબક્કાવાર પ્રક્રિયામાં એક પગલું છે."
ગ્રોવરે જણાવ્યું હતું કે મેળાવડાની પ્રકૃતિ અને શસ્ત્રોની પસંદગી સમજદારી, આવશ્યકતા અને પ્રમાણસરતાના સિદ્ધાંતો દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે, અને ભીડનું વર્તન પણ બળનો ઉપયોગ નક્કી કરશે. ગ્રોવરે ઉમેર્યું, "જો RAF હિંસક ટોળાનો સામનો કરે છે... તો પરિસ્થિતિ અલગ છે. તેઓએ આ પેલેટ ગનમાંથી છોડવામાં આવેલા ધાતુની ગોળીઓનો ઉપયોગ કર્યો છે."
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