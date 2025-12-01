ETV Bharat / bharat

સુપ્રીમ કોર્ટે CBI ને દેશભરમાં 'ડિજિટલ એરેસ્ટ'ના કેસોની તપાસ કરવા માટે સૂચનાઓ જારી કરી

સુપ્રીમ કોર્ટ દેશમાં ડિજિટલ એરેસ્ટના કેસોની વધતી સંખ્યા અંગે ચિંતિત છે. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે તાત્કાલિક કાર્યવાહીની જરૂર છે.

સુપ્રીમ કોર્ટ
સુપ્રીમ કોર્ટ (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 1, 2025 at 4:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે સોમવારે સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) ને દેશભરમાં "ડિજિટલ એરેસ્ટ" કૌભાંડની વ્યાપક તપાસ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો. કોર્ટે ભારતીય રિઝર્વ બેંકને પણ પ્રશ્ન કર્યો કે તે સાયબર ગુનેગારો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા બેંક ખાતાઓને ટ્રેસ કરવા અને ફ્રીઝ કરવા માટે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) નો ઉપયોગ કેમ નથી કરી રહી.

"ડિજિટલ એરેસ્ટ" એ સાયબર ગુનાનું એક સ્વરૂપ છે જેમાં છેતરપિંડી કરનારાઓ, કાયદા અમલીકરણ અધિકારીઓ, કોર્ટ અધિકારીઓ અથવા સરકારી એજન્સીઓના કર્મચારીઓ તરીકે પોતાને રજૂ કરીને, ઓડિયો અને વિડીયો કોલ દ્વારા પીડિતોને ધમકી આપે છે. તેઓ તેમને બંધક પણ બનાવે છે અને પૈસા ચૂકવવા માટે દબાણ કરે છે.

CJI સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચીની બનેલી બેન્ચે પશ્ચિમ બંગાળ, તમિલનાડુ, કર્ણાટક અને તેલંગાણા સહિત તમામ બિન-ભાજપ શાસિત રાજ્ય સરકારોને નિર્દેશ આપ્યો કે તેઓ CBI ને તેમના અધિકારક્ષેત્રમાં "ડિજિટલ એરેસ્ટ" ના કેસોની તપાસ કરવાની મંજૂરી આપે.

બેન્ચે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાને પણ નોટિસ ફટકારી હતી, જેમાં સાયબર છેતરપિંડીના કેસોમાં ઉપયોગમાં લેવાતા બેંક ખાતાઓ ફ્રીઝ કરવા માટે AI અથવા મશીન લર્નિંગ તકનીકોનો ઉપયોગ કેમ ન કરવામાં આવ્યો તે અંગે સ્પષ્ટતા માંગવામાં આવી હતી.

સુપ્રીમ કોર્ટે હરિયાણાના એક વૃદ્ધ દંપતીની ફરિયાદના આધારે સુઓમોટુ કેસમાં પોતાના નિર્દેશમાં નોંધ્યું હતું કે સાયબર ગુનેગારો મુખ્યત્વે વરિષ્ઠ નાગરિકોને નિશાન બનાવે છે અને તેમની મહેનતથી કમાયેલા પૈસાની છેતરપિંડી કરે છે.

કોર્ટે માહિતી ટેકનોલોજી મધ્યસ્થીઓને "ડિજિટલ એરેસ્ટ" સંબંધિત કેસોની તપાસમાં CBI ને વિગતો અને સહયોગ પૂરો પાડવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

CBI
DIGITAL ARREST SCAM
CBI INVESTIGATION
DIGITAL ARREST
SUPREME COURT ORDER

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.